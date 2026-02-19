€ 5.0956
|
$ 4.3216
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0956
|
$ 4.3216
 
DCNews Stiri Friedrich Merz, previziune privind terminarea războiului din Ucraina
Data publicării: 13:31 19 Feb 2026

Friedrich Merz, previziune privind terminarea războiului din Ucraina
Autor: Ioan-Radu Gava

friedrich-merz_92737000 Cancelarul german Friedrich Merz. FOTO: Agerpres

Cancelarul german Friedrich Merz spune că numai epuizarea militară sau economică a uneia dintre părţi va pune capăt războiului din Ucraina.

Cancelarul german Friedrich Merz vede puţine perspective pentru o încheiere rapidă, prin negocieri, a războiului în Ucraina, argumentând că acest conflict se va încheia doar atunci când una dintre părţi va fi epuizată militar sau economic, potrivit dpa și Agerpres.

"În opinia mea, acest război se va termina doar când una dintre cele două părţi va fi epuizată, fie din punct de vedere militar, fie din punct de vedere economic", a declarat Merz pentru ziarul Rheinpfalz într-un interviu publicat joi.

Referitor la preşedintele rus Vladimir Putin, Merz a declarat: "Raţiunea şi argumentele umanitare nu îl vor convinge pe Putin. Acesta este adevărul amar". Scopul eforturilor europene trebuie, prin urmare, să fie acela de a se asigura "că statul rus nu mai poate continua războiul din punct de vedere militar şi nu îl mai poate finanţa din punct de vedere economic", a afirmat cancelarul german.

CITEȘTE ȘI                  -                Macron, ignorat complet de Merz și Starmer. Președintele Franței a rămas cu un zâmbet copilăresc / video viral

Conform evaluării lui Merz, "clica de la vârful puterii ruse" nu poate supravieţui fără război în viitorul apropiat. "Trebuie să menţină maşina de război în funcţiune, întrucât nu are niciun plan despre ce să facă cu sutele de mii de soldaţi, uneori grav traumatizaţi, care se întorc de pe front", a explicat cancelarul german.

Friedrich Merz a descris situaţia actuală a Rusiei în termeni sumbri: "În acest moment, asistăm la o stare de barbarie profundă în această ţară, iar aceasta nu se va schimba în viitorul previzibil şi este ceva cu care trebuie să ne împăcăm".

Războiul declanşat de Rusia prin invazia sa pe scară largă în Ucraina va intra în curând în cel de-al cincilea an. În ultimele zile, ambele părţi au purtat negocieri la Geneva pentru a căuta o soluţie negociată la conflict. Discuţiile s-au desfăşurat cu uşile închise, părţile neoferind prea multe detalii.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

razboi rusia ucraina
friedrich merz
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 5 minute
Regele Charles al III-lea a reacționat după arestarea fratelui său Andrew în scandalul Epstein, în care apare și o româncă
Publicat acum 12 minute
Nicușor Dan va vorbi la Consiliul pentru Pace / foto în articol
Publicat acum 20 minute
Prezentatoarea TV care a apărut sub influența alcoolului în direct de la Jocurile Olimpice și-a cerut scuze public
Publicat acum 37 minute
Buzoianu: Transformarea Programului „Casa Verde Fotovoltaice” în „Casa Verde Baterii”, unul dintre scenarii
Publicat acum 38 minute
Germania va căuta „parteneriate strategice” cu China în contextul tarifelor vamale impuse de SUA
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 5 ore si 38 minute
Emisia Realitatea Plus va fi oprită. Apelul Ancăi Alexandrescu
Publicat acum 8 ore si 10 minute
Horoscop 19 februarie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 4 ore si 35 minute
Totul despre boala de care suferă Andreea Marin: Nu am vorbit despre asta la timpul potrivit. Am considerat subiectul poate prea intim
Publicat acum 5 ore si 36 minute
Raed Arafat, mesaj pentru românii treziți de mesajul RO-ALERT dat la ora 04:20 dimineața
Publicat acum 9 ore si 34 minute
BANCUL ZILEI: Definiția bărbatului
 
solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close