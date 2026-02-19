Friedrich Merz, previziune privind terminarea războiului din Ucraina

Cancelarul german Friedrich Merz vede puţine perspective pentru o încheiere rapidă, prin negocieri, a războiului în Ucraina, argumentând că acest conflict se va încheia doar atunci când una dintre părţi va fi epuizată militar sau economic, potrivit dpa și Agerpres.

"În opinia mea, acest război se va termina doar când una dintre cele două părţi va fi epuizată, fie din punct de vedere militar, fie din punct de vedere economic", a declarat Merz pentru ziarul Rheinpfalz într-un interviu publicat joi.

Referitor la preşedintele rus Vladimir Putin, Merz a declarat: "Raţiunea şi argumentele umanitare nu îl vor convinge pe Putin. Acesta este adevărul amar". Scopul eforturilor europene trebuie, prin urmare, să fie acela de a se asigura "că statul rus nu mai poate continua războiul din punct de vedere militar şi nu îl mai poate finanţa din punct de vedere economic", a afirmat cancelarul german.

CITEȘTE ȘI - Macron, ignorat complet de Merz și Starmer. Președintele Franței a rămas cu un zâmbet copilăresc / video viral

Conform evaluării lui Merz, "clica de la vârful puterii ruse" nu poate supravieţui fără război în viitorul apropiat. "Trebuie să menţină maşina de război în funcţiune, întrucât nu are niciun plan despre ce să facă cu sutele de mii de soldaţi, uneori grav traumatizaţi, care se întorc de pe front", a explicat cancelarul german.

Friedrich Merz a descris situaţia actuală a Rusiei în termeni sumbri: "În acest moment, asistăm la o stare de barbarie profundă în această ţară, iar aceasta nu se va schimba în viitorul previzibil şi este ceva cu care trebuie să ne împăcăm".

Războiul declanşat de Rusia prin invazia sa pe scară largă în Ucraina va intra în curând în cel de-al cincilea an. În ultimele zile, ambele părţi au purtat negocieri la Geneva pentru a căuta o soluţie negociată la conflict. Discuţiile s-au desfăşurat cu uşile închise, părţile neoferind prea multe detalii.