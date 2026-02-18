Cu cât se închiriază un spațiu comercial în Câmpulung. Preț de Monaco în orașul condus de Elena Lasconi

Economnia locală din Câmpulung, orașul condus de Elena Lasconi de mai bine de cinci ani, se clatină zdravăn ca urmare a crizei bugetare, iar unul dintre cele mai îndrăgite magazine de pescarii musceleni s-a închis, potrivit ziaruldinmuscel.

Celebrul magazin de pescuit se mutase anterior din zona Casa Vacanței, ca urmare a declarațiilor făcute de Elena Lasconi în legătură cu riscul de prăbușire al clădirii. Comercianții au încercat să găsească o soluție de supraviețuire și s-au mutat pe strada Constantin Brâncoveanu, la numărul 47.

Mutarea pe o stradă paralelă cu celebrul Bulevard Bardon nu s-a dovedit însă a fi salvaotare.

De la începutul lunii februarie 2026, magazinul s-a închis definitiv. În locul vitrinelor, a apărut anunțul rece care spune totul despre realitatea economică din oraș.

Spațiul este scos la închiriere pentru 25.000 de lei pe lună.

Pentru micii comercianți, suma este pur și simplu imposibil de susținut, mai ales că spațiul este destul de mic ca suprafață.