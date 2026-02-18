Cum a apărut Mircea Badea, în direct, la TV. Te surprinde? foto

Mircea Badea a făcut emisiunea „În gura presei” afară, în ninsoare, în Vatra Dornei. El se află acolo în vacanță și a decis să filmeze afară. Deși inițial a stat cu un cojoc pe el, ulterior l-a dat jos și a rămas în maieu timp de câteva minute.

Bine... e mult spus că și-a surprins telespectatorii. Nu este prima dată când Mircea Badea face emisiuni de afară. În 2014, și-a luat măsuța și a filmat din faţa sediului confiscat al Antenei 3.

El spunea atunci, valabil și acum, că nu are nevoie de studio pentru a transmite tuturor românilor ce are de spus.

„Pot să fac emisiune şi la telefonul mobil, nu depind de cine ştie ce resurse. Am zis să fac afară, pe pajişte. Nu am putut să fac aşa cum mi-aş fi dorit şi cum cred se impune, din faţă de la Rahova, de la peniteniciar, aşa că fac din curte. Am înţeles că incinta e a lui Kovesi. De scârbă am ieşit afară", spunea Mircea Badea în 2014.

Sediul Antena 3 intrase în proprietatea statului român în urma condamnării din dosarul ICA. În 2014, a fost instituit sechestru pe clădire, dar televiziunea a continuat emisia.