€ 5.0965
|
$ 4.3037
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0965
|
$ 4.3037
 
DCNews Stiri Mass-media Cum a apărut Mircea Badea, în direct, la TV. Te surprinde? foto
Data publicării: 08:44 18 Feb 2026

Cum a apărut Mircea Badea, în direct, la TV. Te surprinde? foto
Autor: Anca Murgoci

mircea badea Badea

Mircea Badea își surprinde telespectatorii.

Mircea Badea a făcut emisiunea „În gura presei” afară, în ninsoare, în Vatra Dornei. El se află acolo în vacanță și a decis să filmeze afară. Deși inițial a stat cu un cojoc pe el, ulterior l-a dat jos și a rămas în maieu timp de câteva minute.

Mircea Badea

Bine... e mult spus că și-a surprins telespectatorii. Nu este prima dată când Mircea Badea face emisiuni de afară. În 2014, și-a luat măsuța și a filmat din faţa sediului confiscat al Antenei 3.

Mircea Badea

Mircea Badea

El spunea atunci, valabil și acum, că nu are nevoie de studio pentru a transmite tuturor românilor ce are de spus.

„Pot să fac emisiune şi la telefonul mobil, nu depind de cine ştie ce resurse. Am zis să fac afară, pe pajişte. Nu am putut să fac aşa cum mi-aş fi dorit şi cum cred se impune, din faţă de la Rahova, de la peniteniciar, aşa că fac din curte. Am înţeles că incinta e a lui Kovesi. De scârbă am ieşit afară", spunea Mircea Badea în 2014.

Cum a apărut Mircea Badea, în direct, la TV. Ai mai văzut așa ceva?

Sediul Antena 3 intrase în proprietatea statului român în urma condamnării din dosarul ICA. În 2014, a fost instituit sechestru pe clădire, dar televiziunea a continuat emisia.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

mircea badea
zapada
ninsoare
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 6 minute
Cu cât se închiriază un spațiu comercial în Câmpulung. Preț de Monaco în orașul condus de Elena Lasconi
Publicat acum 7 minute
Ride-sharing. Cât costă cu Bolt o cursă de 30 minute, acum, în București, din cauza zăpezii
Publicat acum 8 minute
Fiul preşedintelui SUA a investit într-un producător israelian de drone
Publicat acum 36 minute
Cel mai bun rezultat al României din ultimii 34 de ani la Jocurile Olimpice
Publicat acum 42 minute
Cum a apărut Mircea Badea, în direct, la TV. Te surprinde? foto
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 3 ore si 14 minute
COD PORTOCALIU de ninsoare în București și Ilfov. Zăpadă de jumătate de metru. Trafic blocat pe Centura Capitalei și pe A1
Publicat acum 45 minute
Horoscop 18 februarie 2026. Soarele intră în Pești. Previziuni toate zodiile
Publicat acum 2 ore si 11 minute
BANCUL ZILEI: Înainte de căsăcorie
Publicat acum 42 minute
Cum a apărut Mircea Badea, în direct, la TV. Te surprinde? foto
Publicat acum 1 ora si 41 minute
Curse anulate pe Aeroportul Otopeni: Imaginile zilei cu deszăpezirea pistelor / Sfaturi utile pentru călători / video
 
platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

gerul care s a abatut asupra romaniei a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani dar ce a salvat romania de la intreruperea livrarii gazelor Gerul care s-a abătut asupra României a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani. Dar ce a salvat România de la întreruperea livrării gazelor?

de

vezi arhiva de editoriale
 
x close