Subcategorii în Stiri

Mircea Badea, Regina Maria și analogia tranșeelor. O lecție despre risc și supraviețuire
Data actualizării: 22:59 15 Ian 2026 | Data publicării: 22:57 15 Ian 2026

Mircea Badea, Regina Maria și analogia tranșeelor. O lecție despre risc și supraviețuire
Autor: Ion Voicu

mircea badea Badea

Val de super-gripă K în România. Numărul de cazuri este de patru ori mai mare decât în ultimii ani. Chiar și oamenii vaccinați se pot îmbolnăvi. Dar haideți să facem analogia tranșeelor.

 

Este o dispută acum despre vaccinare, gripă, apariția unor noi tulpini și existența vaccinurilor pentru gripă. Ce facem când apare o altă tulpină? Care este metafora tranșeelor?

Este o metaforă ușor de înțeles pentru cei care au făcut Armata sau pentru cei care au văzut filme despre perioada 1914-1918. Sau pentru Mircea Badea care s-a întâlnit cu Regina Maria pe front.

Soldații care stăteau în tranșee ani întregi riscau să dezvolte cangrenă la picioare. Puteau suferi de așa-numitul „picior de tranșee”: Infecții grave, cangrenă și, uneori, amputații, probleme extrem de serioase.

Mai existau și alte pericole: Gazele de luptă, pentru care aveau nevoie de mască, sau situațiile rare, dar fatale, în care un obuz cădea direct peste tine. Asta se întâmpla poate în 1-2% din cazuri. Apăreau aceste probleme specifice tranșeelor privind picioarele.

Aceasta este o analogie, nu o echivalare medicală, la fel cum tranșeul putea provoca suferințe grave, dar oferea o șansă mai mare de supraviețuire, vaccinul poate avea reacții adverse, însă reduce semnificativ riscul formelor grave ale bolii.

Cei care ieșeau din tranșee erau, de multe ori, secerați. Tranșeul era, practic, un aparat de protecție. Iar dacă obuzul cădea direct peste tine, nu te mai putea apăra nimic, la fel cum se întâmplă și cu unii pacienți.

Unii dintre pacienții vaccinați nu au dezvoltat anticorpi, unii rămân cu probleme, dar au rămas în viață. Au trăit până la bătrânețe. Greșeala majoră a fost că aceste lucruri nu au fost explicate clar. Nu li s-a spus oamenilor că există riscuri, că pot apărea reacții adverse, așa cum piciorul de tranșee apare din cauza umezelii și a condițiilor din tranșee. Dar alternativa era mult mai periculoasă.

La fel și cu vaccinul: Are efecte adverse? Da, are. Dar nu au fost explicate. S-a spus „nu are niciun efect advers”, iar oamenii, speriați, s-au aruncat cu capul înainte, direct în pericol. Unii au scăpat, alții nu. Nu toți cei care au ieșit din tranșee au murit, dar nici toți cei care au stat în tranșee nu au supraviețuit.

De aceea se fac studii, se calculează, se analizează balanța risc-beneficiu. Și această balanță a arătat, atât în cazul tranșeelor, cât și în cazul vaccinului, mai multe beneficii decât riscuri.

Cât despre noile tulpini, ideal ar fi fost să existe un vaccin adaptat exact pentru ele. Dar, în paralel, circulă și tulpinile vechi. Nu strică să fii protejat și față de cele vechi, și față de cele noi. Poți face, teoretic, două forme de gripă în același timp, două „gloanțe” sunt mai periculoase decât unul.

Vaccinarea funcționează ca o pavăză: Chiar dacă nu te protejează complet de tulpina K, faci boala mai ușoară. Sistemul imunitar recunoaște mai repede „inamicul”, pentru că s-a mai întâlnit o dată cu „ruda criminalului” și îl neutralizează înainte să producă pagube majore pentru că-l recunoaște. Asta este, pe scurt, teoria vaccinării.

Este o analogie tactică, fie că vorbim de front, de gloanțe sau de un agresor. Ideea este simplă: Nu există protecție absolută, dar există șanse mai mari de supraviețuire.

P.S.: Mircea Badea îl vedeți la minutul 35 când s-a întâlnit cu Regina Maria în filmul „Triunghiul morții”:

mircea badea
vaccin
gripa
