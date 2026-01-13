Pericolele reale ale rujeolei: Complicații și la câțiva ani distanță. Dr. Craiu, avertisment: NU e doar o răceală!

„Rujeola nu este o simplă răceală și nici nu este necesar ca un copil să facă o imunitate mai bună făcând boala, în locul vaccinului ROR”, avertizează dr pediatru Mihai Craiu.

Dr. Mihai Craiu: Rujeola nu este doar o răceală!

Medicul a explicat realul pericol al acestei boli, contrazicând multe afirmații incorecte din spațiul public și de pe rețelele de socializare.

„Diverse voci exaltate au comentat, în spiritul pozițiilor adoptate public de mai multă vreme, vestea că autoritățile guvernamentale de sănatate din SUA au modificat schema recomandată de vaccinare în copilărie. Și au dus mai departe decât anunțul oficial, speculațiile privind inutilitatea vaccinării la copil, folosind, printre altele, cele trei "refrene" atât de des repetate:

1. "boala X este un moft, fiind o simplă răceală",

2. "când eram copii toți făceam boala X și nu se întâmpla nimic",

3. "imunitatea pentru boala X este mult mai bună dacă faci boala comparativ cu imunitatea conferită de vaccinare".

Sunt multe afirmații incorecte în spațiul public și în social media despre maladii infecțioase și despre vaccinare. Deciziile privind vaccinarea sau refuzul acesteia ar trebui să fie doar ale unor părinți informați. De preferat din surse medicale”, este semnalul de alarmă tras de medic, pe pagina de Facebook Spitalul Virtual pentru Copii.

Pericol major al rujeolei

„Rujeola nu este doar o răceală. Rujeola poate să producă la unii copii complicații mortale. Chiar și în acele țări care au sisteme medicale cu multe resurse!”, a punctat medicul.

El a relatat un caz al unei fetiță de 11 luni din Israel, anterior sănătoasă, care a decedat în urma complicațiilor rujeolei în ciuda terapiei intensive extrem de sofisticate, cu suport vital prin ECMO. „Ministerul Sănătății din Israel anunță că acest copil nu era vaccinat. Și că acesta este al 12lea deces prin complicațiile rujeolei suvenit în această țară în ultima vreme”, a spus dr. Craiu.

„Și în Canada, unde se înregistrau la sfârșitul anului trecut peste 5000 de cazuri de rujeolă, doar în anul 2025, au apărut decese. În Alberta a fost comunicat decesul unui sugar născut prematur, în luna octombrie”, a mai amintit el.

Complicații după rujeolă și la câțiva ani distanță

Medicul a mai explicat că anumite complicații ale acestei boli pot apărea și după mai mulți ani, nu doar în momentul îmbolnăvirii: „Și dacă totuși nu ai făcut imediat complicații în momentul bolii acute, tot nu ești 100% ca ai ... scăpat. Uneori poți face după niște ani o complicație mortală, numită PESS (Panencefalită sclerozantă subacută). Nu doresc să polemizez cu nimeni ci doar să vă informez că rujeola NU este doar o răceală! Mulți "avocați" ai curentului antivaccinal fac apel la relatări emoționale de tipul "am cunoscut un părinte al cărui copil a făcut complicații după vaccinare, am auzit că un copil din orașul ... ar fi făcut complicații severe după ce a făcut un vaccin”, a explicat medicul.

Învățătură de la străbunic

Acesta a făcut referire și la o întâmplare personală din urmă cu 31 de ani, când s-a născut fiul său, ajuns în vizită la străbunicul matern: „În 1995, când s-a născut fiul nostru, soția mea a mers la bunicul ei. Să îi arate strănepotul. Chiar am imortalizat, într-o fotografie, emoția momentului, cu cele 4 generații (era și soacra mea în fotografie). O singură frază a rostit seniorul, vizibil emoționat: "Dănuța tată, dacă vrei să îl păstrezi pe ăsta micul, să îl duci la doctor. Să îi facă injecția aia care se numește vaccin". Apoi a tăcut și a continuat să plângă, privindu-și strănepotul. Inițial nu am înțeles intensitatea emoției, dar, ulterior, discutând cu soacra mea, am înțeles motivul tristeții. Singurul băiat al familiei murise de complicații ale rujeolei, la vârsta de 1 an”, a povestit medicul.

„Pentru cei care încă mai cred că este mai bine să facă boala, ca să aibă imunitate mai bună, aș vrea să îi rog să mergem împreună la cimitirul din Slănic Prahova. Să aprindem o lumânare, în liniște, și să ne reculegem în fața crucii pe care scrie Nicolae... 1933-1934. Pentru mine chiar este personal. Acum două zile am fost la cimitir și am aprins lumânări. Pentru Nicolae, pentru străbunicul și pentru mama Cristina”, și-a încheiat medicul postarea.

