Donald Trump, precizări despre un atac asupra Iranului
Data actualizării: 20:26 27 Feb 2026 | Data publicării: 20:14 27 Feb 2026

BREAKING NEWS Donald Trump, precizări despre un atac asupra Iranului
Autor: Ioan-Radu Gava

Trump-Agerpres Trump-Agerpres

Președintele american Donald Trump a fost întrebat despre Iran, înainte să se urce în elicopter pentru o vizită în statul Texas.

Preşedintele american Donald Trump a declarat că nu este mulţumit de Iran, dar se aşteaptă la noi discuţii vineri pe tema programului nuclear al Teheranului, informează Reuters și Agerpres.

"Nu sunt mulţumit de faptul că ei (iranienii) nu vor să ne dea ceea ce trebuie să avem, nu sunt foarte mulţumit. Vom vedea ce se va întâmpla", a declarat preşedintele american jurnaliştilor, adăugând că discuţiile dintre cele două ţări vor continua "astăzi" (vineri), transmite AFP.

Preşedintele american a mai declarat că nu a luat nicio "decizie finală" privind posibile lovituri împotriva Iranului.

Vorbind cu reporterii înaintea unei deplasări în Texas, Donald Trump a spus că vrea să încheie un acord cu Iranul, dar a subliniat că Teheranul nu poate avea o armă nucleară.

Discuţiile privind programul nuclear al Teheranului au continuat săptămâna aceasta în contextul unei acumulări masive de forţe militare americane în regiune.

Preşedintele Trump a spus că nu vrea să folosească forţa militară în Iran, dar că uneori trebuie.

Omanul, care mediază discuţiile iraniano-americane, l-a trimis vineri pe ministrul său de externe la Washington pentru discuţii pe această chestiune cu vicepreşedintele american JD Vance, potrivit unei surse apropiate de acest dosar.

Reamintim în același timp că Iranul nu permite verificarea, de către Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA), programului său nuclear, după atacurile de vara trecută.

donald trump
sua
iran
razboi
Comentarii

