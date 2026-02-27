Un român din Marea Britanie și-a făcut un garaj din tablă uriaș, blocând ferestrele vecinilor. "Ne-a distrus viețile" - FOTO

Un român în vârstă de 41 de ani stabilit în Marea Britanie, unde muncește ca șofer de ambulanță privată, refuză să-și demoleze mega-garajul pe care și l-a construit lângă casa sa din orașul Borehamwood, fără avea vreodată autorizație pentru acesta.

Daniel Toma a ajuns "vedetă" în presa din UK după ce lângă casa lui de aproape 700.000 de euro și-a construit un garaj uriaș, care are o înălțime de 3,4 metri și o lățime de peste șapte metri, eclipsând gardurile vii și aleile din apropiere. În ciuda faptului că autoritățile locale i-au ordonat să demoleze garajul dotat cu porți electrice înalte și garduri, românul a refuzat să se conformeze, insistând că are nevoie de garaj pentru a-și găzdui ambulanțele.

Omul de afaceri român a declarat pentru Daily Mail: „Nu îl voi demola. Oamenii din zonă nu au nicio problemă cu asta”.

Brazen homeowner defies council order to demolish towering illegal MEGA-GARAGE - despite neighbours insisting 'fortress' has destroyed their lives https://t.co/E4q08VFylu — Daily Mail (@DailyMail) February 25, 2026

Vecinii bărbatului spun că românul "le-a distrus viața"

Totuși, jurnaliștii Daily Mail au mers apoi în zonă și au văzut cu proprii ochi garajul care se află lângă o trecere de pietoni a unei școli primare și au descoperit că vecinii bărbatului au o cu totul altă părere.

Peter Loughlin, în vârstă de 74 de ani, a cărui vedere este acum blocată, a spus: „Este o rușine absolută. Ar trebui să-i fie rușine de el însuși. Mi-a distrus priveliștea. Locuiesc aici de 30 de ani și el îmi distruge viața. Nu pot vedea cum trebuie. Dacă stau pe scaun și mă uit afară, văd un o chestie mare și verde. Este oribil. Oamenii de acolo au spus că pot face ce vor. Dacă stau pe scaun și mă uit afară, văd un teren mare și verde. Este oribil. Oamenii de acolo au spus că pot face ce vor”.

Bărbatul a spus că se teme că garajul vecinului său reduce valoarea casei sale, evaluate la 350.000 de lire sterline.

„Este pur și simplu teribil. Sunt îngrozit. Simt că nu mai vreau să locuiesc aici”, a mai spus acesta.

"Este un coșmar"

Bermet Amanaeva, în vârstă de 40 de ani, care s-a mutat acolo în 2015, a spus că a fost „îngrozită” când a fost construit garajul.

„Este un coșmar. Trebuie să mă uit la el în fiecare zi. Este atât de urât. În plus, când intră cu mașina, trece peste o trecere de pietoni. Este periculos. Fac pur și simplu ce le place. Este un loc ciudat, nu vezi ambulanțe foarte des. Alte mașini intră acolo. Mă enervează atât de tare”, a spus ea.

Potrivit sursei citate, și alți vecini de-ai românului au depus plângeri oficiale, inclusiv vecinii din imediata apropiere.

Martin Suiter, în vârstă de 44 de ani, a spus că este o saga continuă de „luni de zile”.

„A apărut pur și simplu de nicăieri. Toți ne opunem. I-am spus tipului că este îngrozitor. Nu le pasă. Dacă tuturor li s-ar permite să facă asta, cum ar arăta străzile? Ar fi o situație fără ieșire”, a spus el pentru sursa citată.

Consiliul Hertsmere a inițiat acțiuni de executare silită

Consiliul Hertsmere a refuzat autorizația de construcție retroactivă și apoi a inițiat acțiuni de executare silită, ordonându-i românului să demoleze structura. El a făcut apel la această decizie, care a fost acum confirmată de Inspectoratul de Planificare.

Se pare că Toma, a cărui afacere cu ambulanțe transportă „pacienți cu probleme de sănătate mintală” și „tineri vulnerabili”, asigurând transport și pentru „apariții în instanță”, a construit garajul fără a obține acordul consiliului Hertsmere.











