€ 5.0953
|
$ 4.3179
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0953
|
$ 4.3179
 
DCNews Stiri Un român din Marea Britanie și-a făcut un garaj din tablă uriaș, blocând ferestrele vecinilor. "Ne-a distrus viețile" - FOTO
Data publicării: 13:10 27 Feb 2026

Un român din Marea Britanie și-a făcut un garaj din tablă uriaș, blocând ferestrele vecinilor. "Ne-a distrus viețile" - FOTO
Autor: Doinița Manic

imagine cu edinburgh, oras din Marea Britanie Românul refuză să demoleze garajul, deși nu are autorizație de construcție. Foto: Pixabay

Un român din Marea Britanie și-a făcut un garaj din tablă uriaș, blocând ferestrele vecinilor, și refuză să-l dărâme, deși aceștia insistă că „fortăreața” le-a distrus viețile.

Un român în vârstă de 41 de ani stabilit în Marea Britanie, unde muncește ca șofer de ambulanță privată, refuză să-și demoleze mega-garajul pe care și l-a construit lângă casa sa din orașul Borehamwood, fără avea vreodată autorizație pentru acesta.

Daniel Toma a ajuns "vedetă" în presa din UK după ce lângă casa lui de aproape 700.000 de euro și-a construit un garaj uriaș, care are o înălțime de 3,4 metri și o lățime de peste șapte metri, eclipsând gardurile vii și aleile din apropiere. În ciuda faptului că autoritățile locale i-au ordonat să demoleze garajul dotat cu porți electrice înalte și garduri, românul a refuzat să se conformeze, insistând că are nevoie de garaj pentru a-și găzdui ambulanțele.

Omul de afaceri român a declarat pentru Daily Mail: „Nu îl voi demola. Oamenii din zonă nu au nicio problemă cu asta”.

Vecinii bărbatului spun că românul "le-a distrus viața"

Totuși, jurnaliștii Daily Mail au mers apoi în zonă și au văzut cu proprii ochi garajul care se află lângă o trecere de pietoni a unei școli primare și au descoperit că vecinii bărbatului au o cu totul altă părere.

Peter Loughlin, în vârstă de 74 de ani, a cărui vedere este acum blocată, a spus: „Este o rușine absolută. Ar trebui să-i fie rușine de el însuși. Mi-a distrus priveliștea. Locuiesc aici de 30 de ani și el îmi distruge viața. Nu pot vedea cum trebuie. Dacă stau pe scaun și mă uit afară, văd un o chestie mare și verde. Este oribil. Oamenii de acolo au spus că pot face ce vor. Dacă stau pe scaun și mă uit afară, văd un teren mare și verde. Este oribil. Oamenii de acolo au spus că pot face ce vor”.

Bărbatul a spus că se teme că garajul vecinului său reduce valoarea casei sale, evaluate la 350.000 de lire sterline.

„Este pur și simplu teribil. Sunt îngrozit. Simt că nu mai vreau să locuiesc aici”, a mai spus acesta.

"Este un coșmar"

Bermet Amanaeva, în vârstă de 40 de ani, care s-a mutat acolo în 2015, a spus că a fost „îngrozită” când a fost construit garajul.

„Este un coșmar. Trebuie să mă uit la el în fiecare zi. Este atât de urât. În plus, când intră cu mașina, trece peste o trecere de pietoni. Este periculos. Fac pur și simplu ce le place. Este un loc ciudat, nu vezi ambulanțe foarte des. Alte mașini intră acolo. Mă enervează atât de tare”, a spus ea.

Potrivit sursei citate, și alți vecini de-ai românului au depus plângeri oficiale, inclusiv vecinii din imediata apropiere.

Martin Suiter, în vârstă de 44 de ani, a spus că este o saga continuă de „luni de zile”.

„A apărut pur și simplu de nicăieri. Toți ne opunem. I-am spus tipului că este îngrozitor. Nu le pasă. Dacă tuturor li s-ar permite să facă asta, cum ar arăta străzile? Ar fi o situație fără ieșire”, a spus el pentru sursa citată.

Consiliul Hertsmere a inițiat acțiuni de executare silită

Consiliul Hertsmere a refuzat autorizația de construcție retroactivă și apoi a inițiat acțiuni de executare silită, ordonându-i românului să demoleze structura. El a făcut apel la această decizie, care a fost acum confirmată de Inspectoratul de Planificare.

Se pare că Toma, a cărui afacere cu ambulanțe transportă „pacienți cu probleme de sănătate mintală” și „tineri vulnerabili”, asigurând transport și pentru „apariții în instanță”, a construit garajul fără a obține acordul consiliului Hertsmere.

 
 
 

 
 
 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

marea britanie
garaj
academia romana
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 5 minute
Cutremur economic în România, o adevărată undă de șoc: Peste 5000 de firme au dispărut în ianuarie!
Publicat acum 25 minute
Marte intră în Pești. Astrologul DCNews îți spune tot ce trebuie să știi - VIDEO
Publicat acum 32 minute
Acordul UE-Mercosur intră în vigoare provizoriu
Publicat acum 32 minute
Toxina cereulidă din laptele praf suspect, depistată pentru prima dată la un bebeluș din Franța
Publicat acum 33 minute
Robert Cazanciuc: Îl felicit pe Rareș Hopincă, președintele PSD, Sector2...
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 5 ore si 5 minute
Schimbare privind bonurile fiscale, importantă și pentru cetățeni și pentru companii. Apare un nou sistem - ce presupune asta
Publicat acum 6 ore si 41 minute
Horoscop 27 februarie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 3 ore si 19 minute
Afacerea care se va transforma în doar câteva zile într-un business de zeci de milioane de euro
Publicat acum 1 ora si 18 minute
Ce au găsit anchetatorii în ”spatele” clubului de noapte The Buddhist, din București FOTO VIDEO
Publicat acum 1 ora si 56 minute
”Acolo va fi pestă porcină”. Scenariul unui sabotaj la carnea de porc românească. Ministrul Barbu îl confirmă: Cum ne revenim un pic, cum apare
 
solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close