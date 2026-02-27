€ 5.0955
Stiri

DCNews Stiri JD Vance neagă posibilitatea ca un atac asupra Iranului să pornească un război de durată
Data publicării: 09:48 27 Feb 2026

JD Vance neagă posibilitatea ca un atac asupra Iranului să pornească un război de durată
Autor: Tiberiu Vasile

JD Vance neagă posibilitatea ca un atac asupra Iranului să pornească un război de durată Vicepreședintele american JD Vance (stânga), președintele american Donald Trump (dreapta). Sursa foto: Agerpres

JD Vance neagă scenariul că un atac asupra Iranului va declanșa un război de durată, precizare făcută în contextul negocierilor SUA–Iran de la Geneva.

Vicepreședintele SUA a exclus scenariul unui război de durată în cazul unui atac împotriva Teheranului. Declarațiile vin într-un moment sensibil pentru politica externă americană, marcat de negocieri tensionate și de temeri privind o posibilă escaladare regională.

Riscul unui război prelungit

Într-un interviu acordat publicației The Washington Post, vicepreședintele JD Vance a transmis un mesaj ferm privind perspectiva unui conflict de lungă durată cu Iran. El a respins ideea că un atac ar putea arunca regiunea într-un nou război extins.

"Ideea că vom fi angajaţi într-un război în Orientul Mijlociu timp de ani de zile, fără un sfârşit previzibil - nu există nicio șansă ca acest lucru să se întâmple", a spus el într-un interviu acordat jurnalului american.

Potrivit lui JD Vance, dezbaterile publice tind să amestece situații diferite și să tragă paralele forțate cu alte intervenții militare ale SUA. În acest context, oficialul american a atras atenția asupra riscului de a interpreta greșit experiențele din trecut atunci când se discută despre Iran și un posibil război.

Lecțiile trecutului și comparația cu Irakul

Vicepreședintele a făcut referire directă la conflictul din Irak, subliniind că deciziile actuale nu trebuie luate prin simpla copiere a concluziilor de atunci. "Cred că trebuie să evităm repetarea greșelilor din trecut", a spus el, referindu-se la războiul din Irak.

Totodată, el a nuanțat ideea de prudență totală în politica externă a Washingtonului, avertizând că experiențele negative nu ar trebui să blocheze orice formă de intervenție. "De asemenea, cred că trebuie să evităm să învățăm prea mult din lecțiile trecutului. Doar pentru că un președinte a eșuat într-un conflict militar nu înseamnă că nu ne mai putem angaja niciodată într-un conflict militar. Trebuie să fim atenți în această privință, dar cred că președintele este atent", a adăugat el.

Mesajul său a fost interpretat ca o încercare de a calma temerile legate de un posibil război de durată cu Iran, într-un moment în care dosarul iranian rămâne extrem de sensibil pe agenda internațională.

Discuții SUA–Iran la Geneva

Pe fondul acestor declarații ale lui JD Vance, au avut loc noi contacte diplomatice. Administrația Trump a participat joi, la Geneva, la a treia rundă de discuții cu Iran, negocieri desfășurate cu medierea Omanului.

Întâlnirile vin într-un climat tensionat, în care orice referire la un posibil atac asupra Iranului reaprinde discuțiile despre riscul de război și despre limitele implicării militare americane. Oficialii de la Washington insistă însă că actuala abordare urmărește evitarea unui conflict prelungit, chiar și în scenarii de criză majoră.

