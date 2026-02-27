Albania zguduită de o criză politică: Vicepremier inculpat pentru corupție. Guvernul anunță remaniere

Şeful guvernului albanez Edi Rama a anunţat joi seară o remaniere a cabinetului după suspendarea vicepremierului Belinda Balluku, o colaboratoare apropiată pusă sub acuzare pentru corupţie care nu va mai face parte din cabinetul său, notează AFP.

Belinda Balluku, 52 de ani, care a ocupat şi funcţia de ministru al infrastructurii şi energiei, a fost pusă sub acuzare în noiembrie de către Parchetul special împotriva corupţiei şi crimei organizate (SPAK) într-un caz care implică atribuirea de contracte publice. Ulterior, ea a fost suspendată din funcţie.

Lupta împotriva crimei organizate şi a corupţiei este una dintre principalele condiţii pentru aderarea Albaniei la Uniunea Europeană.

Tensiunile politice s-au intensificat în ţară de la inculparea sa. Opoziţia de dreapta organizează în mod regulat manifestaţii violente la Tirana pentru a cere demisia lui Rama. Următorul miting este programat pentru sâmbătă.

Balluku va fi înlocuită de actualul ministru de interne, Albana Koçi, a anunţat Rama, citat de canalul Top Channel şi altor media, la finalul unei reuniuni a grupului parlamentar socialist.

Șapte posturi sunt afectate de această remaniere

În total, şapte posturi sunt afectate de această remaniere, care mai trebuie aprobată de Parlament, inclusiv cele ale apărării şi afacerilor externe.

Liderul opoziţiei de dreapta, Sali Berisha, a declarat într-un comunicat că "demiterea lui Balluku ca parte a unei remanieri guvernamentale este doar o perdea de fum pentru a acoperi problemele care afectează guvernul lui Rama".

Ministru din 2019, Balluku este acuzată de favoritism în cadrul licitaţiilor pentru construirea unui tunel de 5,9 kilometri pe un drum din sudul ţării şi pentru o secţiune a şoselei de centură a Tiranei.

Membră a Partidului Socialist al lui Rama, ea respinge acuzaţiile.

Rama s-a angajat iniţial într-o luptă juridică pentru a încerca să anuleze lui Balluku, dar aceasta a fost în cele din urmă confirmată la începutul lunii februarie de Curtea Constituţională.

Prim-ministrul a denunţat atunci "un act brutal de interferenţă cu independenţa puterii executive".

Parlamentul urmează să voteze pe 5 martie o procedură de retragere a imunităţii parlamentare a lui Balluku. Ea a fost atât deputată, cât şi ministru, un rol dublu permis de sistemul politic local.

Dacă imunitatea îi va fi ridicată, ea ar putea fi arestată.

Mai mulţi foşti miniştri din guvernele lui Edi Rama, aflat la putere din 2013, au fost vizaţi de justiţie în cazuri de corupţie, conform Agerpres.

