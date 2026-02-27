€ 5.0955
DCNews Stiri Alertă în Tulcea! Sistemele radar ale MApN au detectat o dronă care se îndrepta spre nordul județului. UPDATE: Două aeronave F-16, ridicate de la sol
Data actualizării: 10:58 27 Feb 2026 | Data publicării: 08:58 27 Feb 2026

Alertă în Tulcea! Sistemele radar ale MApN au detectat o dronă care se îndrepta spre nordul județului. UPDATE: Două aeronave F-16, ridicate de la sol
Autor: Doinița Manic

imagine cu o drona Locuitorii județului Tulcea au fost alertați prin mesaj RO-ALERT în șegătură cu drona respectivă. Foto: Pixabay

Sistemele radar ale MApN au detectat vineri dimineața o dronă care părea să se îndrepte spre nordul județului Tulcea. A fost emis mesaj RO-ALERT.

UPDATE: Un nou mesaj RO-Alert a fost emis în județul Tulcea. Două aeronave F-16, ridicate de la sol

A fost emis un nou mesaj RO-ALERT în județul Tulcea. În plus, două aeronave F-16 Fighting Falcon de la Baza Aeriană Feteşti au fost ridicate de la sol pentru cercetarea si monitorizarea spațiului aerian, potrivit MApN.

"În cursul dimineții de 27 februarie, Federația Rusă a lansat noi atacuri aeriene asupra porturilor ucrainene de la Dunăre.  Sistemele radar ale MApN au detectat o dronă în spațiul aerian ucrainean, în evoluție pe direcția nordului județului Tulcea, astfel încât la ora 08:45 s-a dispus emiterea unui nou mesaj RO-alert pentru populația din zonă.

Conform procedurilor de poliție aeriană, două aeronave F-16 Fighting Falcon de la Baza Aeriană Feteşti au decolat la ora 09:04 pentru cercetarea si monitorizarea spațiului aerian. 

Câteva minute mai târziu, aeronavele au confirmat contactul radar cu ținta la 9 km de Chilia Veche, pe teritoriul ucrainean, iar la 09:13 drona a fost doborâtă de sistemele de apărare antiaeriană ale armatei ucrainene, la 100 de metri de localitate.   

Fiind foarte aproape de graniță, echipe specializate sunt pregătite pentru a demara o operațiune de căutare a unor eventuale resturi ale vehiculului aerian căzute pe teritoriul național. La ora 10:12 s-a dispus încetarea alertei aeriene", transmite MApN într-o nouă informare.

Știrea inițială:

Ministerul Apărării Naționale anunță că în cursul dimineții de 27 februarie, sistemele radar ale MApN au detectat, la ora 06:57, o dronă în spațiul aerian ucrainean, în evoluție către nordul județului Tulcea.

VEZI ȘI: MApN, anunț de ultimă oră în urma unui atac rusesc aproape de Dunăre. În România s-a dat RO-Alert

Sistemele de apărare aeriană au fost trecute în stare de alertă, iar la ora 07:17 a fost emis mesaj de avertizare a populației prin sistemul RO-ALERT, pentru zona vizată.

VEZI ȘI: Comisia Europeană vrea reguli mai dure pentru înregistrarea dronelor

Drona nu a pătruns în spațiul aerian al României

Potrivit MApN, vehiculul aerian nu a pătruns în spațiul aerian național, iar la ora 07:47 s-a dispus încetarea stării de alertă.

Ministerul Apărării Naționale subliniază faptul că monitorizează permanent spațiul aerian, în strânsă cooperare cu aliații din NATO, pentru a asigura siguranța și integritatea teritorială a României.

Precizăm că în ultimele zile, numărul mesajelor RO-Alert emise pentru județeul Tulcea în legătură cu depistarea unor drone a crescut.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

tulcea
judetul tulcea
drone
atac rusesc ucraina
mapn
