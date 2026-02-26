Viktor Orban, temător că va pierde alegerile: Scrisoare deschisă către Volodimir Zelenski

După problemele generate de blocajul conductei Drujba, Viktor Orban, premierul Ungariei, îi solicită președintelui ucrainean Volodimir Zelenski să redeschidă „imediat conducta“, să nu mai încerce să atragă Ungaria în război și să nu mai lupte împotriva intereselor țării sale.

„Domnule președinte,

Timp de patru ani, nu ați putut accepta poziția guvernului suveran maghiar și a poporului maghiar cu privire la războiul Rusia-Ucraina.

Timp de patru ani, ați lucrat pentru a forța Ungaria să intre în războiul dintre țara dumneavoastră și Rusia. În acest timp, ați primit sprijin din partea Bruxelles-ului și ați asigurat susținerea opoziției maghiare.

De asemenea, vedem că dumneavoastră, Bruxelles-ul și opoziția maghiară vă coordonați eforturile pentru a aduce la putere în Ungaria un guvern pro-ucrainean.

În ultimele zile, ați blocat conducta de petrol Drujba, care este esențială pentru aprovizionarea cu energie a Ungariei.

Acțiunile dumneavoastră sunt împotriva intereselor Ungariei și pun în pericol aprovizionarea sigură și accesibilă cu energie a familiilor maghiare.

Prin urmare, vă îndemn să vă schimbați politica anti-maghiară!

Noi, poporul maghiar, nu suntem responsabili pentru situația în care se află Ucraina. Simpatizăm cu poporul ucrainean, dar nu dorim să participăm la război. Nu vrem să finanțăm efortul de război și nu vrem să plătim mai mult pentru energie.

Vă îndemn să redeschideți imediat conducta de petrol Drujba și să vă abțineți de la orice alte atacuri asupra securității energetice a Ungariei.

Mai mult respect pentru Ungaria!“, i-a transmis Viktor Orban lui Volodimir Zelenski.