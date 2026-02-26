€ 5.0955
|
$ 4.3204
|

Subcategorii în Politica

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0955
|
$ 4.3204
 
DCNews Politica Parlament Ciolacu și Toma, în lacrimi. Lungu, șef PSD: Cine e adevăratul dușman al Buzăului
Data actualizării: 19:01 26 Feb 2026 | Data publicării: 18:59 26 Feb 2026

Ciolacu și Toma, în lacrimi. Lungu, șef PSD: Cine e adevăratul dușman al Buzăului
Autor: Anca Murgoci

toma ciolacu Ciolacu și Toma / Agerpres

Multe lacrimi cristaline a mai vărsat Toma pentru Ciolacu sau/și viceversa.

Un lucru e cert. S-au împăcat!

Este pace la Buzău”, a zis Marcel Ciolacu, președintele CJ Buzău, iar primarul Buzăului a spus: „Va fi armonie, va fi pace, va fi armonie. Ne-am împăcat, ne-am îmbrăţişat, ne-au dat lacrimile. Nimeni nu e perfect. Fiecare cu adevărul lui. Şi eu cu al meu şi el cu al lui”.

Iar pacea a fost parafată de Romeo Lungu, președintele PSD Buzău.

„Am avut o întâlnire de lucru la Primăria Buzău, alături de primarul Constantin Toma, de președintele Consiliului Județean Buzău, Marcel Ciolacu, precum și de consilierii locali. Am stabilit organizarea unor întâlniri periodice între consilierii locali și cei județeni, dar și întâlniri regulate cu primarii din județ, pentru o coordonare reală și constantă a proiectelor care privesc municipiul și întreg județul.


Am discutat despre proceduri comune de lucru între Primăria Municipiului Buzău și Consiliul Județean și despre modul în care proiectele trebuie analizate și susținute atât administrativ, cât și legislativ.


Este nevoie de coerență și colaborare, nu de mesaje contradictorii sau poziționări publice care pot crea confuzie.


Există subiecte care trebuie discutate responsabil, în interiorul echipei, înainte de a fi duse în spațiul public. Problemele serioase se rezolvă prin dialog și asumare, nu prin declarații lansate în grabă. Astfel, vom lăsa în urmă discuțiile din spațiul public și vom comunica și colabora eficient, spre beneficiul buzoienilor. Adevăratul dușman al Buzăului este scăderea nivelului de trai. De aceea, trebuie să rămânem concentrați pe ceea ce contează cu adevărat: proiecte concrete, investiții și soluții pentru comunitate”, a zis Romeo Lungu, deputat PSD.

VEZI ȘI: Șmecherie contabilicească pro Bolojan? „E acceptată de către Comisie, ținând cont că am renunțat la șapte miliarde de euro din PNRR” 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

psd
buzau
constantin toma
marcel ciolacu
romeo lungu
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 35 minute
Comisia Europeană cere anchetă antifraudă în cazul lui Peter Mandelson pentru legăturile cu Jeffrey Epstein
Publicat acum 47 minute
Război total! Elena Cristian (DC BUSINESS), pariul despre PSD care a încins spiritele la RTV. Daniel Zamfir: S-ar putea să câștigați
Publicat acum 53 minute
Cum alegi tabla plată potrivită pentru construcții rezistente și durabile – ghid practic de selecție
Publicat acum 58 minute
Darryl Nirenberg a depus jurământul în calitate de ambasador al Statelor Unite în România / foto în articol
Publicat acum 1 ora si 31 minute
Iarna s-ar putea întoarce. Elena Mateescu (ANM), avertisment pentru cetățeni / video
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 3 ore si 57 minute
Grindeanu, sunat de Emil Boc. Semnal de alarmă de la Cluj
Publicat acum 13 ore si 43 minute
Horoscop 26 februarie 2026. Mercur retrogradează în Pești. Previziuni toate zodiile
Publicat acum 6 ore si 41 minute
Semnal de la vârful BNR: ”O asemenea aventură ne-ar îngropa”. Momentul în care România a pierdut 8 mld. de euro în 2 zile
Publicat acum 7 ore si 45 minute
Performanța României care ”deranjează foarte mult”. Planul din Guvern dezvăluit de ministrul Barbu: Nimeni nu ne mai poate bate la nivelul UE
Publicat acum 10 ore si 22 minute
Trump îl atacă dur pe Robert De Niro după apelul actorului la „alungarea” administrației: Un bolnav
 
solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close