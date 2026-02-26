Ciolacu și Toma, în lacrimi. Lungu, șef PSD: Cine e adevăratul dușman al Buzăului

Un lucru e cert. S-au împăcat!

„Este pace la Buzău”, a zis Marcel Ciolacu, președintele CJ Buzău, iar primarul Buzăului a spus: „Va fi armonie, va fi pace, va fi armonie. Ne-am împăcat, ne-am îmbrăţişat, ne-au dat lacrimile. Nimeni nu e perfect. Fiecare cu adevărul lui. Şi eu cu al meu şi el cu al lui”.

Iar pacea a fost parafată de Romeo Lungu, președintele PSD Buzău.

„Am avut o întâlnire de lucru la Primăria Buzău, alături de primarul Constantin Toma, de președintele Consiliului Județean Buzău, Marcel Ciolacu, precum și de consilierii locali. Am stabilit organizarea unor întâlniri periodice între consilierii locali și cei județeni, dar și întâlniri regulate cu primarii din județ, pentru o coordonare reală și constantă a proiectelor care privesc municipiul și întreg județul.



Am discutat despre proceduri comune de lucru între Primăria Municipiului Buzău și Consiliul Județean și despre modul în care proiectele trebuie analizate și susținute atât administrativ, cât și legislativ.



Este nevoie de coerență și colaborare, nu de mesaje contradictorii sau poziționări publice care pot crea confuzie.



Există subiecte care trebuie discutate responsabil, în interiorul echipei, înainte de a fi duse în spațiul public. Problemele serioase se rezolvă prin dialog și asumare, nu prin declarații lansate în grabă. Astfel, vom lăsa în urmă discuțiile din spațiul public și vom comunica și colabora eficient, spre beneficiul buzoienilor. Adevăratul dușman al Buzăului este scăderea nivelului de trai. De aceea, trebuie să rămânem concentrați pe ceea ce contează cu adevărat: proiecte concrete, investiții și soluții pentru comunitate”, a zis Romeo Lungu, deputat PSD.

