Moţiunea simplă împotriva ministrului Justiţiei: Când va fi votată

Moţiunea simplă împotriva ministrului Justiţiei depusă de AUR va fi prezentată luni, 22 decembrie, urmând ca în aceeaşi zi să aibă loc votul final, a decis, miercuri, Biroul permanent al Camerei Deputaţilor.

Potrivit programului aprobat, şedinţa va începe la 15:00 cu prezentarea moţiunii, urmată de dezbateri şi vot. Guvernului i se rezervă 40 de minute, pe care le poate utiliza la începutul şi la încheierea dezbaterilor, iar grupurilor parlamentare li se alocă timpul maxim corespunzător numărului membrilor fiecăruia luându-se în calcul câte 5 secunde pentru fiecare deputat.

Deputatul AUR Dan Tanasă a anunţat depunerea moţiunii simple pe Justiţie

Deputatul AUR Dan Tanasă a anunţat, miercuri, în plen, depunerea moţiunii simple pe Justiţie.

"În temeiul articolelor 191 - 197 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, vă înaintăm moţiunea simplă împotriva ministrului Justiţiei, Radu Marinescu, intitulată 'Dreptate pentru România! Justiţia trebuie să devină cu adevărat un serviciu public în slujba românilor', iniţiată de cel puţin 50 de deputaţi", a transmis Tanasă.

Potrivit moţiunii depuse la Biroul permanent, Ministerul Justiţiei are obligaţia constituţională şi politică de a asigura o bună funcţionare a Justiţiei, de a garanta drepturile şi libertăţile fundamentale şi de a respecta legalitatea în activitatea instanţelor şi a celorlalte autorităţi din sistemul judiciar, iar Radu Marinescu a manifestat, pe parcursul exercitării mandatului, "o lipsă evidentă de iniţiativă şi reacţie".

"Ministrul Justiţiei nu este doar un observator neutru, ci este chiar autoritatea politică responsabilă"

"Ministrul Justiţiei nu este doar un observator neutru al disfuncţionalităţilor sistemului, ci este chiar autoritatea politică responsabilă atunci când actul de Justiţie este afectat în mod sistemic. În contextul obligaţiilor asumate prin Programul de Guvernare 2025 - 2028 pe capitolul Justiţie, coroborat cu greva magistraţilor, considerăm mai mult decât necesară depunerea prezentei moţiuni simple împotriva domnului ministru al Justiţiei, domnul Radu Marinescu. Domnia sa a manifestat, pe parcursul exercitării mandatului, o lipsă evidentă de iniţiativă şi reacţie, incompatibilă cu responsabilitatea funcţiei pe care o ocupă, într-un domeniu esenţial pentru funcţionarea statului de drept", susţin semnatarii, conform Agerpres.

CITEȘTE ȘI: Scandalul din Justiție, tentativă de lovitură de stat? Diana Tache: Există și o a treia grupare