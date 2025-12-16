Un proiect românesc, realizat în școlile din Italia, a deslușit un mister vechi de 2.000 de ani despre daci

„Viziuni Dacice” este un program educațional derulat timp de aproape trei luni la Liceul artistic Giulio Carlo Argan din Roma, cu sprijinul Primăriei capitalei italiene și al Asociației Spirit Românesc. Elevii au fost ghidați într-o incursiune de 2.000 de ani în urmă, în epoca împăratului Traian, descoperind reprezentările monumentale ale dacilor din Forul lui Traian.

Coordonatorul științific al proiectului, profesorul Leonard Velcescu, expert în istoria artei romane, a explicat în emisiunea „Departe de România” de ce aceste statui sunt unice în întregul Imperiu Roman și ce întrebări ridică ele pentru cercetarea istorică.

Leonard Velcescu: „Când am descoperit aceste statui, nu știam că provin din Forul lui Traian”

Profesorul Leonard Velcescu a vorbit despre propriul parcurs academic și despre surpriza majoră pe care a avut-o atunci când a intrat pentru prima dată în contact cu acest subiect:

„Eu când am aflat de acest subiect, cu ani în urmă, în cadrul Sorbonei, nu știam nimic de subiectul acesta. Când am dat de aceste statui, la început nu știam că provin din Forul lui Traian”.

El a explicat că aceste descoperiri i-au schimbat perspectiva asupra modului în care romanii i-au perceput pe daci.

Statui monumentale ale dacilor, mai înalte decât omul

Un element care a atras atenția elevilor italieni este dimensiunea impresionantă a statuilor.

„Aceste statui cu dacii sunt monumentale. Ce înseamnă monumentale? Adică sunt mai înalte decât înălțimea naturală a omului, ajungând o serie la 2,60 metri de marmură, iar o altă serie la 3 metri”, explică profesorul.

Materialele folosite sunt, de asemenea, deosebite: „O serie este din marmură frigiană, din Frigia, adică Turcia de azi. Este o marmură colorată cu violet. Și o altă serie din porfir roșu, o rocă vulcanică foarte dură”.

„Unde sunt generalii romani? Curtea Forului lui Traian era plină cu statui de daci”

Profesorul Velcescu subliniază un paradox istoric major: „Din punct de vedere al artei statuare, era mai mult de așteptat să găsești în Forul lui Traian statui cu personalități romane, generalii cu care au cucerit Dacia. Arheologia nu a găsit nimic. În schimb Curtea Forului lui Traian era plină cu statui de daci puse la înălțime, ca un omagiu, deasupra coloanelor”.

Există și surse antice care explică această reprezentare neobișnuită.

„Există niște texte din jurnalul lui Traian. Se pare că i-a apreciat foarte mult. Din punct de vedere militar a spus că vitejia lor este ieșită din comun”, mai explică profesorul.

Acesta citează și o afirmație atribuită împăratului: „Războinicii daci, cei mai mari războinici din antichitate, din lumea barbară”.

El precizează că termenul „barbar” nu avea sens peiorativ: „Nu în sensul peiorativ, ci în sensul de străini lumii romane”.

Enigma porfirului: material rezervat împăraților și zeilor

Cea mai dificil de explicat rămâne seria de statui realizate din porfir

„Porfirul era monopol imperial. În antichitate, din porfir nu aveau voie să fie făcuți decât împărații romani și anumite zeități romane”, spune Leonard Velcescu.

Profesorul ridică o întrebare esențială: „De ce romanii au decis să facă și o serie din porfir a dacilor? Asta înseamnă un nivel radical, la nivel de împărați romani și de zeități”.

„Este singurul popor omagiat în artă de romani”

În final, Leonard Velcescu subliniază caracterul unic al cazului dacilor: „Este singurul popor care a fost omagiat în artă de către romani. Nu celții, nu parții, nu popoarele germanice, nu egiptenii”.

Concluzia sa rămâne una deschisă: „Noi nu cunoaștem anumite episoade importante din istoria dacilor. Romanii cunoșteau mult mai mult decât cunoaștem noi astăzi. Trebuie să fie ceva foarte important”.

Video