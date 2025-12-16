€ 5.0920
|
$ 4.3312
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0920
|
$ 4.3312
 
DCNews Stiri Un proiect românesc, realizat în școlile din Italia, a deslușit un mister vechi de 2.000 de ani despre daci
Data publicării: 18:27 16 Dec 2025

EXCLUSIV Un proiect românesc, realizat în școlile din Italia, a deslușit un mister vechi de 2.000 de ani despre daci
Autor: Alexandra Curtache

dacii omagiati de romani
 

Un proiect cultural realizat de români în inima Romei aduce în fața elevilor italieni o pagină puțin cunoscută a istoriei antice: modul excepțional în care dacii au fost reprezentați în arta romană. Profesorul Leonard Velcescu explică tot.

„Viziuni Dacice” este un program educațional derulat timp de aproape trei luni la Liceul artistic Giulio Carlo Argan din Roma, cu sprijinul Primăriei capitalei italiene și al Asociației Spirit Românesc. Elevii au fost ghidați într-o incursiune de 2.000 de ani în urmă, în epoca împăratului Traian, descoperind reprezentările monumentale ale dacilor din Forul lui Traian.

Coordonatorul științific al proiectului, profesorul Leonard Velcescu, expert în istoria artei romane, a explicat în emisiunea „Departe de România” de ce aceste statui sunt unice în întregul Imperiu Roman și ce întrebări ridică ele pentru cercetarea istorică.

Leonard Velcescu: „Când am descoperit aceste statui, nu știam că provin din Forul lui Traian”

Profesorul Leonard Velcescu a vorbit despre propriul parcurs academic și despre surpriza majoră pe care a avut-o atunci când a intrat pentru prima dată în contact cu acest subiect:

„Eu când am aflat de acest subiect, cu ani în urmă, în cadrul Sorbonei, nu știam nimic de subiectul acesta. Când am dat de aceste statui, la început nu știam că provin din Forul lui Traian”.

El a explicat că aceste descoperiri i-au schimbat perspectiva asupra modului în care romanii i-au perceput pe daci.

Statui monumentale ale dacilor, mai înalte decât omul

Un element care a atras atenția elevilor italieni este dimensiunea impresionantă a statuilor.

„Aceste statui cu dacii sunt monumentale. Ce înseamnă monumentale? Adică sunt mai înalte decât înălțimea naturală a omului, ajungând o serie la 2,60 metri de marmură, iar o altă serie la 3 metri”, explică profesorul.

Materialele folosite sunt, de asemenea, deosebite: „O serie este din marmură frigiană, din Frigia, adică Turcia de azi. Este o marmură colorată cu violet. Și o altă serie din porfir roșu, o rocă vulcanică foarte dură”.

„Unde sunt generalii romani? Curtea Forului lui Traian era plină cu statui de daci”

Profesorul Velcescu subliniază un paradox istoric major: „Din punct de vedere al artei statuare, era mai mult de așteptat să găsești în Forul lui Traian statui cu personalități romane, generalii cu care au cucerit Dacia. Arheologia nu a găsit nimic. În schimb Curtea Forului lui Traian era plină cu statui de daci puse la înălțime, ca un omagiu, deasupra coloanelor”.

Există și surse antice care explică această reprezentare neobișnuită.

„Există niște texte din jurnalul lui Traian. Se pare că i-a apreciat foarte mult. Din punct de vedere militar a spus că vitejia lor este ieșită din comun”, mai explică profesorul.

Acesta citează și o afirmație atribuită împăratului: „Războinicii daci, cei mai mari războinici din antichitate, din lumea barbară”.

El precizează că termenul „barbar” nu avea sens peiorativ: „Nu în sensul peiorativ, ci în sensul de străini lumii romane”.

Enigma porfirului: material rezervat împăraților și zeilor

Cea mai dificil de explicat rămâne seria de statui realizate din porfir

„Porfirul era monopol imperial. În antichitate, din porfir nu aveau voie să fie făcuți decât împărații romani și anumite zeități romane”, spune Leonard Velcescu.

Profesorul ridică o întrebare esențială: „De ce romanii au decis să facă și o serie din porfir a dacilor? Asta înseamnă un nivel radical, la nivel de împărați romani și de zeități”.

„Este singurul popor omagiat în artă de romani”

În final, Leonard Velcescu subliniază caracterul unic al cazului dacilor: „Este singurul popor care a fost omagiat în artă de către romani. Nu celții, nu parții, nu popoarele germanice, nu egiptenii”.

Concluzia sa rămâne una deschisă: „Noi nu cunoaștem anumite episoade importante din istoria dacilor. Romanii cunoșteau mult mai mult decât cunoaștem noi astăzi. Trebuie să fie ceva foarte important”.

Video 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

daci
romani
proiect romanesc
scolile din italia
mister
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum cateva secunde
Alexandru Rogobete: de la promisiuni la fapte. Investițiile de peste 170 de milioane de lei schimbă spitalele din Maramureș
Publicat acum 21 minute
Un proiect românesc, realizat în școlile din Italia, a deslușit un mister vechi de 2.000 de ani despre daci
Publicat acum 37 minute
Vlad Pascu rămâne cu pedeapsa de 10 ani de închisoare. Înalta Curte i-a respins recursul
Publicat acum 59 minute
UE vrea locuințe mai ieftine! Comisia Europeană lansează un plan pentru case accesibile
Publicat acum 1 ora si 3 minute
Ce fac la Bruxelles anti-europenii din România? Negrescu: Este foarte bizar pentru mine
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 14 Dec 2025
Dan Diaconescu, dezvăluiri despre judecătoarea Raluca Moroșanu: Aveam vocea asta în creier, mi-a marcat 12 ani
Publicat pe 14 Dec 2025
PSD a decis cum votează la moțiunea împotriva ministrului Diana Buzoianu
Publicat pe 15 Dec 2025
Moțiunea împotriva Dianei Buzoianu a trecut. Daniel Zamfir: Mărturisesc că am greșit în privința doamnei ministru
Publicat pe 15 Dec 2025
Rodica Stănoiu ar fi mers la notar alături de iubitul tânăr, înainte să moară, pentru a redacta un testament
Publicat acum 22 ore si 20 minute
O judecătoare din completul care a constatat calitatea de colaborator a lui Băsescu, ieșire vehementă
 
un amendament la acordul mercosur pentru protectia fermierilor europeni respins si cu votul unor europarlamentari romani Un amendament la Acordul Mercosur, pentru protecția fermierilor europeni, respins și cu votul unor europarlamentari români

de Doinița Manic

fiat justitia pereat mundus adevaratul inteles al expresiei care justifica protestele din piata victoriei Fiat Justitia, pereat mundus-adevăratul înțeles al expresiei care justifică protestele din Piața Victoriei

de Val Vâlcu

un avocat ii avertizeaza pe judecatori este infractiune ce i se poate raspunde Un avocat îi avertizează pe judecători: este infracțiune! Ce i se poate răspunde

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close