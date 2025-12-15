Judecătoarea Iulia Scântei, „femeia în galben” de la Ziua Națională, aleasă în conducerea Comisiei de la Veneția

Judecătoarea Laura-Iuliana Scântei a anunțat pe pagina de Facebook că a fost aleasă în biroul de conducere al Comisiei de la Veneția. Aceasta a fost numită președinte al Sub-Comisiei pentru Protecția Minorităților Naționale și se declară bucuroasă că implicarea sa în activitatea Comisiei a fost apreciată.

„Comisia de la Veneția (Comisia Europeană pentru Democrație prin Drept) are un nou președinte și un nou birou de conducere, în urma alegerilor care au avut loc în cadrul celei de-a 145-a sesiuni plenare a Comisiei, în 12-13 decembrie, la Veneția.

Comitetul Persoanelor Înțelepte (Committee of Wise Persons), un organism intern format din cei mai prestigioși experți și foști președinți ai Comisiei de la Veneția, a organizat o selecție riguroasă a candidaților și a propus plenului Comisiei pe membrii calificați să îndeplinească în următorii 2 ani, funcțiile de președinte, vicepreședinte, pe membrii Biroului de conducere, precum și președinții sub-comisiilor.

Sunt onorată să fac parte în urma alegerilor, din Biroul lărgit (Enlarged Bureau) de conducere al Comisiei de la Veneția și să exercit calitatea de Președinte al Sub-Comisiei pentru protecția Minorităților Naționale din cadrul Comisiei de la Veneția pentru un mandat de 2 ani. Am fost desemnată membru supleant al Comisiei acum 3 ani, iar din anul 2024 sunt membru titular al Comisiei de la Veneția din partea României, pentru un mandat de 4 ani. Mă bucur că implicarea mea în activitatea Comisiei de la Veneția pentru promovarea rolului Comisiei în apărarea drepturilor fundamentale și în consolidarea statului de drept și a democrației, a fost apreciată și concretizată într-o astfel de alegere”, a scris judecătoarea.

VEZI ȘI: Cine este femeia din primul rând, cu pălărie galbenă și adidași, de la Parada de 1 Decembrie

Misiunea dificilă a Comisiei de la Veneția

Potrivit acesteia, noua președintă a Comisiei este Marta Cartabia, care are în spate o carieră solidă. Judecătoarea a mai transmis că, într-un context european marcat de provocări, noua conducere a Comisiei de la Veneția are misiunea dificilă de a apăra valorile democratice.

„Membrii Comisiei de la Veneția au ales o nouă președintă a Comisiei pentru un mandat de 2 ani, pe doamna Marta Cartabia, membră a Comisiei din partea Italiei din decembrie 2017, precum și trei noi vicepreședinți: Renata Deskoska (Macedonia de Nord), Eirik Holmøyvik (Norvegia) și Timothy Otty (Regatul Unit al Marii Britanii).

Cariera profesională a noii preşedinte a Comisiei de la Veneția, Marta Cartabia, include un mandat de ministru al justitiei în guvernul italian condus de Mario Draghi (2021-2022) și un mandat de 9 ani ca judecător la Curtea Constituțională a Italiei (2011-2020), la propunerea președintelui Republicii Italiene, pe durata căruia a deținut și funcția de președintă a Curții Constituționale (dec.2019-2020). In prezent, este profesor de drept constituțional la Universitatea Bocconi din Milano.

Într-o perioadă complicată în care multe state europene înregistrează un regres al statului de drept și al practicilor democratice, Comisia de la Veneția va avea în mandatul noii conduceri, misiunea dificilă de a continua să apere, prin opiniile și rapoartele sale, principiile și valorile democratice europene și să îndrume în acest sens, statele membre ale Consiliului Europei.

Mult succes noii echipe de conducere a Comisiei de la Veneția pentru promovarea eficientă prin Drept, a Democrației și a Statului de Drept”, a scris judecătoarea Laura-Iuliana Scântei pe pagina de Facebook.

VEZI ȘI: Adrian Țuțuianu a fost numit la conducerea Autorității Electorale Permanente