Cât vin beau oamenii care trăiesc până la 100 de ani? Unul dintre secretele vitalității în 'Zonele Albastre'

Oamenii care trăiesc până la 100 de ani au câteva obiceiuri surprinzătoare. Printre ele, consumul moderat de vin apare constant în „Zonele Albastre”, regiunile lumii unde longevitatea nu este doar un mit.

Există cinci astfel de zone recunoscute: Costa Rica, Grecia, Sardinia în Italia, Japonia și insula Ikaria. Studiile arată că locuitorii acestor regiuni au șanse mult mai mari să atingă 100 de ani decât populația medie a Statelor Unite.

Rutina vinului în Zonele Albastre

Pe lângă alimentația bazată pe legume și fructe, restricția calorică și legăturile puternice cu familia și comunitatea, vinul are un rol surprinzător. Locuitorii acestor zone consumă unul sau două pahare pe zi, de obicei în timpul meselor sau împreună cu prietenii.

Dan Buettner, cercetător al Zonelor Albastre, explică pentru Daily Record: „Oamenii din toate Zonele Albastre (cu excepția adventiștilor) consumă alcool moderat și regulat. Cei care beau moderat trăiesc mai mult decât cei care nu beau deloc. Secretul este să bei 1-2 pahare pe zi (de preferat vin Cannonau din Sardinia), cu prietenii și/sau la masă. Și nu, nu poți strânge băutura pe toată săptămâna ca să bei 14 pahare sâmbătă”.

Acest obicei pare să contrazică avertismentele medicilor cu privire la riscurile alcoolului: hipertensiune, boli hepatice, accidente vasculare și anumite tipuri de cancer.

Vinul roșu și potențialele beneficii

Dr. Gareth Nye, de la Universitatea din Salford, explică că vinul roșu conține resveratrol, un antioxidant care poate proteja celulele de deteriorare și reduce inflamația. „Unele studii au sugerat că resveratrolul poate scădea tensiunea arterială și poate crește colesterolul bun (HDL)”, spune el.

Cu toate acestea, Dr. Nye avertizează: „Alcoolul nu este o necesitate în dietă; aceleași efecte se pot obține prin fructe și legume. Riscurile consumului depășesc potențialele beneficii”.

Cât înseamnă consum moderat

Ghidurile din Marea Britanie recomandă maxim 14 unități de alcool pe săptămână, distribuite pe cel puțin trei zile. În termeni practici, asta echivalează cu aproximativ 10 pahare mici de vin sau șase halbe de bere. Nutriționista Helen Bell avertizează că mulți depășesc aceste limite fără să își dea seama. „Este important să știi ce înseamnă o unitate de alcool și să urmărești consumul”, explică ea.

Regula de 80% și alte obiceiuri ale longevității

Pe lângă vinul moderat, locuitorii Zonelor Albastre respectă și „regula de 80%” (Hara Hachi Bu în Japonia). Practic, se mănâncă până la aproximativ 80% din capacitatea stomacului. Această practică ajută la evitarea supraalimentării și susține controlul greutății, însă nu este universal aplicabilă.

Dr. Nye subliniază că supraalimentarea este unul dintre principalii factori ai obezității, iar a ști când să te oprești poate crește semnificativ șansele unei vieți mai lungi. Oamenii care trăiesc până la 100 de ani combină dieta echilibrată, moderația în alcool și obiceiurile zilnice pentru a atinge longevitatea observată în „Zonele Albastre”, potrivit Daily Record.

CITEȘTE ȘI: Dan Buettner, expert în longevitate: „Micul dejun al persoanelor care trăiesc cel mai mult nu include așa ceva”

