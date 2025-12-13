€ 5.0904
Data publicării: 09:07 13 Dec 2025

Negocierile privind pacea în Ucraina se mută în Europa. Emisarul lui Trump ajunge la Berlin, unde va fi prezent și Zelenski
Autor: Darius Muresan

donald-trump-sua_43653700 Sursa foto: Agerpres
 

Emisarul special american Steve Witkoff se va întâlni cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi cu lideri europeni în acest weekend la Berlin.

Informația e confirmată de un oficial al Casei Albe pentru AFP, confirmând totodată o informaţie publicată de Wall Street Journal.

Cancelarul german Friedrich Merz urmează să se întâlnească cu preşedintele ucrainean şi cu mai mulţi lideri europeni, din Uniunea Europeană şi din NATO, în contextul eforturilor diplomatice intense pentru a pune capăt războiului dintre Ucraina şi Rusia, în condiţiile în care Statele Unite îşi intensifică presiunea asupra Kievului pentru a ajunge la un acord, scrie Agerpres.

Europenii şi ucrainenii le-au cerut americanilor "garanţii de securitate" înainte de orice negocieri teritoriale în estul Ucrainei, a anunţat vineri preşedinţia franceză.

Discuţiile s-au accelerat în urma prezentării de către administraţia americană, în urmă cu aproape trei săptămâni, a unui plan pentru încheierea războiului declanşat de invazia rusă din februarie 2022, text care a inclus cereri semnificative ale Moscovei.

În timp ce Kievul a prezentat o versiune modificată a planului, inclusiv contrapropuneri, preşedintele ucrainean a confirmat joi că Statele Unite doresc să ajungă la un acord "cât mai curând posibil".

"Principala întrebare este ce concesii teritoriale este dispusă să facă Ucraina", a declarat joi Merz la Berlin.

Potrivit lui Volodimir Zelenski, cele două chestiuni esenţiale care mai trebuie negociate sunt controlul regiunii estice Doneţk, unde au loc majoritatea luptelor, şi statutul centralei nucleare Zaporojie, ocupată de Moscova în sudul Ucrainei.

negocieri
ucraina
trump
germania
Negocierile privind pacea în Ucraina se mută în Europa. Emisarul lui Trump ajunge la Berlin, unde va fi prezent și Zelenski
