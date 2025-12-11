Personalități care au murit în anul 2025

De la moartea Papei Francisc până la pierderea simbolului heavy metalului Ozzy Osbourne, lumea a fost zguduită.

Papa Francisc

Moartea Papei Francisc, la 88 de ani, a schimbat cursul Bisericii Catolice. Presa internațională a spus că, în urma decesului său, Biserica Catolică, cu 1,4 miliarde de credincioși, a ales pentru prima dată un papă american.

Robert Redford

Actor, regizor, producător și fondator al Sundance Film Festival, Robert Redford a murit la 88 de ani. A fost considerat unul dintre marii artiști ai Hollywood-ului, Redford a influențat nu doar cinemaul american, ci și cinematografia independentă la nivel global.

Claudia Cardinale

Claudia Cardinale, a fost un simbol al filmului european și star al unor capodopere precum Il Gattopardo și C’era una volta il West, a murit la 86 de ani. Ziare precum Le Monde și La Repubblica au descris-o drept „o prezență inconfundabilă și un reper al eleganței cinematografice italiene”.

Giorgio Armani

Pe 4 septembrie 2025, lumea modei a pierdut un gigant. Giorgio Armani, în vârstă de 91 de ani, fondatorul imperiului Armani. Reuters a relatat că a murit la Milano, iar zeci de case de modă au publicat mesaje de omagiu.

Citește și: Top filme Box Office și Streaming în 2025

Ozzy Osbourne

„Prințul Întunericului”, unul dintre pionierii heavy metalului și membru fondator Black Sabbath, a murit la 76 de ani. Presa britanică a spus că Osbourne a modelat generații întregi de artiști și a lăsat în urmă una dintre cele mai influente moșteniri din muzica modernă.

Diane Keaton

Actrița premiată cu Oscar, cunoscută pentru rolul din Annie Hall și aparițiile memorabile din Nașul, a murit la 79 de ani. Hollywood-ul a descris-o drept „o forță artistică irepetabilă”.

Frank Gehry

Frank Gehry, autorul unor structuri iconice precum Guggenheim Bilbao și Walt Disney Concert Hall, a murit la 96 de ani.

Steve Cropper

La 84 de ani, Steve Cropper, membru Booker T. & the M.G.’s și colaborator al unor artiști ca Otis Redding și Aretha Franklin, a murit lăsând în urmă un catalog muzical legendar. Era considerat „eroul necunoscut al muzicii soul”.

Gene Hackman

Actorul laureat cu Oscar Gene Hackman, alături de soția sa, a fost găsit decedat în locuința lor în februarie 2025. Ancheta a stabilit că Hackman, aflat în fază avansată de Alzheimer, a murit de o boală cardiacă, probabil fără să știe că soția sa murise cu o săptămână înainte de hantavirus. Un caz care a surprins Hollywood-ul și a stârnit numeroase reacții.

Camryn Magness

Cântăreața americană, cunoscută pentru turneele alături de One Direction, a murit într-un accident cu un scuter electric, la doar 26 de ani.

Cary-Hiroyuki Tagawa

Celebru pentru rolurile sale din Mortal Kombat și Pearl Harbor, Tagawa a murit la 75 de ani, fiind comemorat pe scară largă în cinematografie.

Charlie Kirk

Activistul conservator american a fost împușcat mortal în timpul unui discurs, eveniment ce a generat dezbateri intense privind radicalizarea politică în SUA.