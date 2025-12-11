€ 5.0898
DCNews Stiri La ce târg din București îl poți găsi pe Moș Crăciun începând cu acest weekend
Data actualizării: 11:19 11 Dec 2025 | Data publicării: 10:55 11 Dec 2025

La ce târg din București îl poți găsi pe Moș Crăciun începând cu acest weekend
Autor: Alexandra Curtache

Moș Crăciun, întâlnire cu copiii în București Foto: Unsplash - Moș Crăciun
 

Bucureștenii se pregătesc pentru unul dintre cele mai așteptate momente ale lunii decembrie: sosirea lui Moș Crăciun la Târgul de Crăciun din Piața Constituției, programată pentru sâmbătă, la ora 17:00.

Vizitatorii vor putea să îl întâlnească zilnic până pe 24 decembrie, să facă fotografii instant alături de el și să primească mici cadouri oferite de sponsorul principal.

Programul oficial al întâlnirilor cu Moș Crăciun

Moș Crăciun va fi prezent la Târgul din Piața Constituției după următorul program:

  • 14, 20 și 21 decembrie: 10:00-13:00 și 17:00-21:00
  • 15 și 19 decembrie și 22-24 decembrie: 12:00-14:00 și 17:00-21:00

În tot acest interval, vizitatorii vor putea intra în Casa lui Moș Crăciun, o construcție de peste 100 mp, decorată ca în povești și pictată manual. Spiridușii îi vor ajuta pe cei mici să își aștearnă dorințele pe hârtie și să le pregătească pentru Moșul.

Citește și: Desert de Crăciun care se prepară în mai puțin de 15 minute

Casa lui Moș Crăciun și surprizele pregătite pentru cei mici

Casa Moșului este una dintre cele mai vizitate atracții ale târgului, oferind o experiență imersivă copiilor și familiilor. Atmosfera este completată de spiriduși, lumini calde și decoruri de basm, totul gândit pentru a crea o întâlnire memorabilă cu Moș Crăciun.

Pe aleile târgului, vizitatorii vor descoperi 120 de căsuțe cu produse realizate de meșteșugari, artizani, artiști plastici, creatori urbani și producători locali. De la decorațiuni lucrate manual la preparate tradiționale, zona comercială acoperă o gamă variată de cadouri pentru cei dragi.

Târgul de Crăciun propune și o serie de atracții pentru toate vârstele: carusel, trenuleț, roată panoramică, sania zburătoare și Santa’s Express, toate gândite pentru a aduce spiritul sărbătorilor mai aproape de vizitatori.

Citește și: Ce fel de brad cumpărăm de Crăciun: natural sau artificial? Sfatul pompierilor pentru a evita un incendiu

Concerte și spectacole până pe 28 decembrie

Până pe 28 decembrie, atmosfera va fi animată de colinde, spectacole de datini și obiceiuri, dar și de concerte susținute de unii dintre cei mai cunoscuți artiști români.

Sâmbătă, pe scena principală vor urca Alina Sorescu & Picii lu’ Soreasca, Far Away From Earth, Vunk și Iris - Cristi Minculescu, Valter & Boro.

Duminică, 14 decembrie, programul continuă cu Daniel Lazăr, Ioana Uruc, Jo, Bere Gratis și Voltaj.

În fiecare zi, scena-felinar va găzdui DJ care mixează piese naționale și internaționale, completând astfel atmosfera festivă.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

mos craciun
bucuresti
targ
