Stiri

Data publicării: 15:35 10 Dec 2025

PPC aduce energia sărbătorilor de iarnă în București
Autor: Anca Murgoci

Targ Craciun Buc 2 PPC aduce energia sărbătorilor de iarnă în București
 

Powered by PPC Renewables, Târgul de Crăciun București 2025 este deschis până în data de 28 decembrie, în trei locuri emblematice din București: Piața Constituției, Piața Universității și Esplanada Operei Naționale.

Evenimentul cu intrare liberă este organizat de Primăria Municipiului București prin CREART – Centrul de Creație, Artă și Tradiție al Municipiului București. 

PPC aduce energia sărbătorilor de iarnă în București

În Piața Universității, vizitatorii își pot face poze și crea amintiri în zona unde este instalat leagănul PPC, decorat de Crăciun, caruselul de poveste și bradul luminos. 

PPC aduce energia sărbătorilor de iarnă în București

Atmosfera festivă, plină de lumină, poate fi experimentată și la magazinul PPC Energie din Bd. Mircea Vodă nr. 30. Vitrina acestuia a fost transformată într-un orășel de iarnă iluminat feeric, atmosfera fiind întregită printr-un clip ambiental, ce rulează pe ecran LED. Întregul decor a fost construit asamblând machete de căsuțe iluminate din interior, elemente grafice aplicate pe vitrină, peste 1.500 de globuri roșii suspendate, 1.000 de steluțe montate manual și 5.000 de beculețe LED.

PPC aduce energia sărbătorilor de iarnă în București


În acest an, PPC susține alte două târguri de Crăciun din țară – cel din Craiova, respectiv Cluj-Napoca, ca parte din angajamentul său de a sprijini proiecte dedicate comunităților și de a aduce energia bună mai aproape de oameni. 


Despre Târgul de Crăciun București 2025 powered by PPC Renewables 

Ediția din acest an a Târgului de Crăciun București are ca temă muzica, limbajul universal ce apropie generații și comunități. De la colinde tradiționale și armonii clasice, până la ritmuri urbane contemporane, fiecare spațiu va spune o poveste dedicată bucuriei iernii.

Târgul de Crăciun București 2025 este un eveniment cu mai multe premiere naționale și atracții unice în România, conceput de scenograful Dragoș Buhagiar, asistent scenograf Vladimir Iuganu.

PPC aduce energia sărbătorilor de iarnă în București


Una dintre cele mai importante noutăți ale ediției 2025 este prima piramidă de Crăciun instalată vreodată în România – o construcție de 10 metri înălțime și 7 metri diametru,  decorată cu figurine și simboluri tradiționale ale iernii. Tot în premieră, Palatul Parlamentului va fi iluminat în fiecare seară, începând cu data de 13 decembrie, prin proiecții festive dedicate. În aceeași zonă este instalată și Scena Felinar – un spațiu modern, creat special pentru generația tânără. Aici, DJ-ii vor aduce cele mai iubite remix-uri ale sezonului, într-o atmosferă urbană, energică și complet nouă în cadrul târgului. 


Nu vor lipsi nici bradul – cu o înălțime de 30 de metri este cel mai mare brad ecologic din România, Casa lui Moș Crăciun, roata panoramică și zecile de ateliere și activități pentru toate vârstele care vor transforma Bucureștiul într-un tărâm de poveste, timp de 30 de zile.


Programul Târgului de Crăciun București poate fi consultat aici:  https://www.creart.ro/program-targul-de-craciun-bucuresti/.


În București, companiile din grupul PPC în România sprijină parteneri culturali precum Opera Națională București, ARCUB, Opera Comică pentru Copii, Muzeul Național Cotroceni, Turneul Internațional Stradivarius 2025, programul TNB “Nopți de vară, sus, pe teatru”. 

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

ppc
targ de craciun
