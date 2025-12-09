MAE, atenționare de călătorie în Grecia. Protestele fermierilor iau amploare

În continuarea atenționării de călătorie emise joi, 4 decembrie, Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetățenii români care se află, tranzitează, sau intenționează să călătorească în Grecia asupra faptului că mișcările de protest ale fermierilor eleni s-au extins, iar acestea vor continua și în zilele următoare, pe perioadă nedeterminată.

MAE atenționează românii, în contextul protestelor violente ale fermierilor greci

„Pot surveni perturbări ale circulației rutiere, blocarea drumurilor naționale și autostrăzilor, inclusiv a celor care asigură legătura cu punctele de trecere a frontierei. De asemenea, se pot înregistra întârzieri semnificative în domeniul transportului naval și aerian”, se arată în comunicatul MAE.

Mai mult, cetățenii români sunt sfătuiți să respecte recomandările autorităților locale și să utilizeze rutele alternative indicate de acestea, precum și să evite zonele în care au fost anunțate mobilizări ale fermierilor, în contextul în care protestele din Grecia continuă să aibă un caracter imprevizibil, iar situația blocajelor se modifică frecvent.

MAE recomandă, de asemenea, verificarea periodică a paginilor de internet ale companiilor de transport pentru obținerea informațiilor actualizate cu privire la programul mijloacelor de transport.

Ce nemulțumiri au grecii

Agricultorii din mai multe insule grecești protestează violent în această perioadă, atacând polițiști și blocând aeroporturi și autostrăzi cu tractoare. Manifestanții cer plata subvențiilor UE întârziată din cauza unei anchete privind deturnarea a peste 30 de milioane de euro și solicită compensații pentru pierderile provocate de sacrificarea animalelor din cauza unei epidemii de variolă ovină. Citește mai mult: Pista aeroportului din Heraklion, Creta, invadată de agricultori furioși. Proteste violente și în Chania, mașină de poliție răsturnată

Cetățenii români pot solicita asistență consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Atena: +302106728875; +302106728879 și Consulatului General al României de la Salonic: +302310340088, apelurile fiind redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate (CCSCRS) și preluate de către operatorii Call Center în regim de permanență.

De asemenea, cetățenii români care se confruntă cu o situație dificilă, specială, cu un caracter de urgență, au la dispoziție telefoanele de urgență ale Ambasadei României la Atena: +306978996222 și Consulatului General al României de la Salonic: +306946049076.

MAE recomandă consultarea paginilor de Internet https://www.mae.ro (Sfaturi, alerte de călătorie), https://atena.mae.ro, https://salonic.mae.ro, https://www.astynomia.gr.