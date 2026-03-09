€ 5.0979
DCNews Stiri Reacția lui Vladimir Putin, după ce fiul lui Ali Khamenei a fost ales noul lider suprem al Iranului
Data publicării: 15:22 09 Mar 2026

Reacția lui Vladimir Putin, după ce fiul lui Ali Khamenei a fost ales noul lider suprem al Iranului
Autor: Doinița Manic

imagine cu vladimir putin Mesajul lui Vladimir Putin fost postat luni pe site-ul Kremlinului. Sursa foto: Agerpres

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a avut o primă reacție, după ce după ce fiul lui Ali Khamenei, Mojtaba Khamenei, a fost ales noul lider suprem al Iranului.

Președintele rus Vladimir Putin i-a transmis felicitări lui Seyyed Mojtaba Hosseini Khamenei pentru alegerea sa ca lider suprem al Republicii Islamice Iran. Mesajul de felicitare a fost postat luni pe site-ul Kremlinului.

Mesajul lui Vladimir Putin pentru fiul lui Ali Khamenei

„Acum, în timp ce Iranul se confruntă cu agresiunea armată, munca dumneavoastră în această înaltă funcție va necesita, fără îndoială, mult curaj și dăruire. Sunt încrezător că veți continua cu onoare munca tatălui dumneavoastră și veți uni poporul iranian în fața unor încercări grele”, a spus Vladimir Putin, scrie Interfax.

VEZI ȘI: Mojtaba Khamenei, fiul ayatollahului Ali Khameni e noul lider suprem al Iranului. Trump estimează ironic că acesta nu va rezista mult

Putin vorbește despre "sprijinul neclintit pentru Teheran"

„Din partea mea, aș dori să reafirm sprijinul nostru neclintit pentru Teheran și solidaritatea cu prietenii noștri iranieni. Rusia a fost și va rămâne un partener de încredere al Republicii Islamice. Vă doresc succes în abordarea provocărilor dificile cu care vă confruntați, precum și sănătate și tărie sufletească”, se mai arată în mesajul de felicitare.

Mesajul lui Putin vine după ce luni agenția de știri iraniană Fars a relatat că Mojtaba Khamenei, fiul lui Ali Khamenei, a fost ales lider suprem al Iranului, iar Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC) din Iran i-a jurat credință lui Mojtaba Khamenei.

Reamintim că fostul lider suprem al Iranului, Ali Khamenei, a fost ucis pe 28 februarie în urma atacurilor aeriene americane și israeliene.

VEZI ȘI: Fiul lui Ali Khamenei, noul lider suprem al Iranului, ar fi fost rănit. Televiziunea iraniană a făcut un anunț

