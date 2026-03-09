În prima zi a Forumului Salzburg, Cătălin Predoiu cere un răspuns european mai puternic în fața criminalității

Viceprim-ministrul, ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, participă astăzi, 9 martie 2026, la prima zi a reuniunii ministeriale a Forumului Salzburg, desfășurată la Egerszalók, sub Președinția ungară a Forumului.

În contextul în care criminalitatea organizată funcționează tot mai mult ca o industrie globală, iar amenințările la adresa securității interne devin tot mai complexe și mai puternic influențate de tehnologie, ministrul român al Afacerilor Interne a susținut nevoia unor instituții europene mai puternice, mai bine conectate și mai bine pregătite să răspundă noilor provocări.

În cadrul reuniunii de lucru dedicate viitorului agențiilor europene, ministrul Cătălin Predoiu a evidențiat evoluțiile recente ale amenințărilor la adresa securității interne și a arătat că grupările de criminalitate organizată evoluează către structuri de tip „corporații criminale”, cu moduri de operare sofisticate, amplificate de progresul tehnologic. În acest context, ministrul a subliniat necesitatea dezvoltării unor instrumente moderne de prevenire și combatere, precum și importanța pregătirii profesionale a personalului din domeniul aplicării legii.

Totodată, ministrul a evidențiat importanța asigurării resurselor necesare pentru ca agențiile europene să își îndeplinească eficient mandatele, inclusiv prin măsuri care să sprijine atragerea și păstrarea personalului calificat. De asemenea, a reiterat viziunea României privind un dialog deschis, onest și pragmatic între agențiile europene și statele membre, pentru o cooperare eficientă și o abordare proactivă a provocărilor de securitate.

Rolul agenției în sprijinirea statelor membre în combaterea criminalității este esențial

În intervenția privind revizuirea mandatului Europol, ministrul Afacerilor Interne a subliniat că, în actualul climat de securitate, rolul agenției în sprijinirea statelor membre în combaterea criminalității este esențial. În acest sens, a susținut consolidarea capacităților Europol de schimb de informații și analiză, inclusiv prin integrarea noilor tehnologii, precum și o delimitare clară a atribuțiilor între instrumentele europene relevante, pentru utilizarea eficientă a resurselor și creșterea impactului operațional.

Totodată, partea română a susținut menținerea unui rol clar și bine definit pentru CEPOL- Agenția Uniunii Europene pentru Formare în Materie de Aplicare a Legii, ale cărei activități trebuie să rămână orientate, în propriul cadru instituțional, în principal către formarea profesională a personalului, în arii de importanță strategică și cu valoare adăugată ridicată.

„Platforma Forumul Salzburg (FS) ne-a ajutat mult să intrăm în Schengen. Am avut mulți prieteni ai României în cadrul Forumului, care ne-au sprijinit la momentul potrivit, între care miniștrii ungar Sándor Pintér și austriac Gerhard Karner, printre cei mai influenți. În prezent, ne concentrăm, în cadrul FS, pe întărirea securității frontierelor și a teritoriilor naționale în fața migrației ilegale, a traficului de droguri, arme și persoane. Criminalitatea organizată a devenit o întreprindere globală, prin conectarea grupurilor din diferite țări și continente. Succesul combaterii acestui fenomen în Europa presupune, între altele, să întărim atât polițiile naționale, cât și agențiile europene, precum CEPOL, eu-LISA și Europol. Am propus soluțiile României pentru această modernizare europeană în prima zi a FS, iar acestea au fost bine primite de colegi. Aceste soluții se concentrează pe un management îmbunătățit al agențiilor, o finanțare mai bună și tehnologizare. Statele naționale și instituțiile europene trebuie să țină pasul cu schimbările rapide din domeniul apărării siguranței publice și securității naționale”, a declarat Cătălin Predoiu, la finalul primei zile a reuniunii.

Despre Forumul Salzburg

Forumul Salzburg este o platformă regională de cooperare în domeniul securității interne, lansată în anul 2000 la inițiativa Austriei, pentru dialog și coordonare între miniștrii de interne din Europa Centrală. Statele membre ale Forumului Salzburg sunt: Austria, Bulgaria, Croația, Cehia, Ungaria, Polonia, România, Slovacia și Slovenia. În cadrul formatului funcționează și un Grup al Prietenilor, din care fac parte statele din Balcanii de Vest și Republica Moldova, în calitate de partener. Formatul urmărește consolidarea cooperării în domenii precum poliția, managementul frontierelor, migrația ilegală și alte teme de afaceri interne. Reuniunile ministeriale ale Forumului oferă un cadru de coordonare a pozițiilor și de promovare a intereselor comune la nivel european.