€ 5.0979
|
$ 4.4111
|

Subcategorii în Politica

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0979
|
$ 4.4111
 
DCNews Politica Personalități politice În prima zi a Forumului Salzburg, Cătălin Predoiu cere un răspuns european mai puternic în fața criminalității
Data actualizării: 16:44 09 Mar 2026 | Data publicării: 16:43 09 Mar 2026

În prima zi a Forumului Salzburg, Cătălin Predoiu cere un răspuns european mai puternic în fața criminalității
Autor: Anca Murgoci

Cătălin Predoiu Cătălin Predoiu

În prima zi a Forumului Salzburg, Cătălin Predoiu cere un răspuns european mai puternic în fața criminalității organizate.

Viceprim-ministrul, ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, participă astăzi, 9 martie 2026, la prima zi a reuniunii ministeriale a Forumului Salzburg, desfășurată la Egerszalók, sub Președinția ungară a Forumului. 

În contextul în care criminalitatea organizată funcționează tot mai mult ca o industrie globală, iar amenințările la adresa securității interne devin tot mai complexe și mai puternic influențate de tehnologie, ministrul român al Afacerilor Interne a susținut nevoia unor instituții europene mai puternice, mai bine conectate și mai bine pregătite să răspundă noilor provocări.

În cadrul reuniunii de lucru dedicate viitorului agențiilor europene, ministrul Cătălin Predoiu a evidențiat evoluțiile recente ale amenințărilor la adresa securității interne și a arătat că grupările de criminalitate organizată evoluează către structuri de tip „corporații criminale”, cu moduri de operare sofisticate, amplificate de progresul tehnologic. În acest context, ministrul a subliniat necesitatea dezvoltării unor instrumente moderne de prevenire și combatere, precum și importanța pregătirii profesionale a personalului din domeniul aplicării legii.

VEZI ȘI: În ce țară și-au adus copiii doi prieteni ai lui Predoiu pentru a fi în siguranță 

Totodată, ministrul a evidențiat importanța asigurării resurselor necesare pentru ca agențiile europene să își îndeplinească eficient mandatele, inclusiv prin măsuri care să sprijine atragerea și păstrarea personalului calificat. De asemenea, a reiterat viziunea României privind un dialog deschis, onest și pragmatic între agențiile europene și statele membre, pentru o cooperare eficientă și o abordare proactivă a provocărilor de securitate.

Rolul agenției în sprijinirea statelor membre în combaterea criminalității este esențial

În intervenția privind revizuirea mandatului Europol, ministrul Afacerilor Interne a subliniat că, în actualul climat de securitate, rolul agenției în sprijinirea statelor membre în combaterea criminalității este esențial. În acest sens, a susținut consolidarea capacităților Europol de schimb de informații și analiză, inclusiv prin integrarea noilor tehnologii, precum și o delimitare clară a atribuțiilor între instrumentele europene relevante, pentru utilizarea eficientă a resurselor și creșterea impactului operațional.

Totodată, partea română a susținut menținerea unui rol clar și bine definit pentru CEPOL- Agenția Uniunii Europene pentru Formare în Materie de Aplicare a Legii, ale cărei activități trebuie să rămână orientate, în propriul cadru instituțional, în principal către formarea profesională a personalului, în arii de importanță strategică și cu valoare adăugată ridicată. 

„Platforma Forumul Salzburg (FS) ne-a ajutat mult să intrăm în Schengen. Am avut mulți prieteni ai României în cadrul Forumului, care ne-au sprijinit la momentul potrivit, între care miniștrii ungar Sándor Pintér și austriac Gerhard Karner, printre cei mai influenți. În prezent, ne concentrăm, în cadrul FS, pe întărirea securității frontierelor și a teritoriilor naționale în fața migrației ilegale, a traficului de droguri, arme și persoane. Criminalitatea organizată a devenit o întreprindere globală, prin conectarea grupurilor din diferite țări și continente. Succesul combaterii acestui fenomen în Europa presupune, între altele, să întărim atât polițiile naționale, cât și agențiile europene, precum CEPOL, eu-LISA și Europol. Am propus soluțiile României pentru această modernizare europeană în prima zi a FS, iar acestea au fost bine primite de colegi. Aceste soluții se concentrează pe un management îmbunătățit al agențiilor, o finanțare mai bună și tehnologizare. Statele naționale și instituțiile europene trebuie să țină pasul cu schimbările rapide din domeniul apărării siguranței publice și securității naționale”, a declarat Cătălin Predoiu, la finalul primei zile a reuniunii.

VEZI ȘI: EXCLUSIV Omul care ține deschis canalul strategic cu Washingtonul. Ce a făcut acest politician spulberă afirmația că parteneriatul dintre România și Statele Unite ar fi „în aer” 

Despre Forumul Salzburg

Forumul Salzburg este o platformă regională de cooperare în domeniul securității interne, lansată în anul 2000 la inițiativa Austriei, pentru dialog și coordonare între miniștrii de interne din Europa Centrală. Statele membre ale Forumului Salzburg sunt: Austria, Bulgaria, Croația, Cehia, Ungaria, Polonia, România, Slovacia și Slovenia. În cadrul formatului funcționează și un Grup al Prietenilor, din care fac parte statele din Balcanii de Vest și Republica Moldova, în calitate de partener. Formatul urmărește consolidarea cooperării în domenii precum poliția, managementul frontierelor, migrația ilegală și alte teme de afaceri interne. Reuniunile ministeriale ale Forumului oferă un cadru de coordonare a pozițiilor și de promovare a intereselor comune la nivel european.      

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

catalin predoiu
europol
criminalitate
ministerul afacerilor interne
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 17 minute
Marco Rubio acuză Iranul că „a luat lumea ostatică“. Noi detalii despre obiectivele SUA în Orientul MIjlociu
Publicat acum 18 minute
PSD anunță amânarea ședinței extraordinare a CGMB pentru 13 martie
Publicat acum 20 minute
În prima zi a Forumului Salzburg, Cătălin Predoiu cere un răspuns european mai puternic în fața criminalității
Publicat acum 41 minute
Vârsta la care ar trebui să îți verifici ficatul. Dr. Anca Trifan: Ce investigații sunt recomandate
Publicat acum 45 minute
Platforma „Hidroelectrica Edge”, o escrocherie online. Avertisment de la Hidroelectrica
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 8 ore si 28 minute
Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 10: Franța trimite nave în Marea Roșie/SUA vizează arsenalul Iranului
Publicat acum 5 ore si 43 minute
Sorin Grindeanu, către Lia Olguța Vasilescu: Cine a hotărât că intrăm în coaliție, hotărăște și să ieșim
Publicat acum 7 ore si 48 minute
Ce se întâmplă cu Alina Mădălina, după ce a fost internată la Psihiatrie și fiica i-a fost luată de statul german
Publicat acum 7 ore si 2 minute
Horoscopul primăverii 2026 pentru Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător și Pești
Publicat acum 4 ore si 8 minute
Val de declarații anulate de instanță, în dosarul lui Călin Georgescu. Parchetul are termen 5 zile în care poate întoarce dosarul
 
solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close