Nicușor Dan, declarații de ultimă oră în această seară: "Nu se pune problema ca arme nucleare să fie găzduite pe teritoriul României"

Nicușor Dan a făcut declarații în această seară, de la Varșovia.
Președintele României, Nicușor Dan, aflat la Varșovia, face declarații în această seară, după ce s-a întâlnit cu premierul polonez Donald Tusk.
Iată principalele declarații:
Nicușor Dan a vorbit și despre cazul fiicei lui Victor Ponta și acuzațiile aduse la adresa ministrei de Externe, Oana Țoiu.
"Am vorbit chiar ieri despre situația românilor din acele țări cu doamna Țoiu. Doamna ministru a venit cu date despre câți români se află în Orientul Mijlociu, despre criterii, despre orarul zborurilor care vor fi organizate pentru cei mai vulnerabili", a declarat Nicușor Dan. "Nu am toate datele și nu vreau să pară că acuz pe cineva fără să am toate datele", a adăugat acesta.
"Haideți să lămurim, cine a sunat, pe cine a sunat, cine a luat decizia. E un caz emoțional când vorbim despre un copil, dar haideți să lămurim întâi cum s-a întâmplat totul ca să ne putem apoi îndrepta spre persoana vinovată", a mai spus Nicușor Dan atunci când jurnaliștii au insistat cu întrebări pe marginea acestui subiect.
Întrebat despre umbrela nucleară a Franței, cine a făcut mai exact propunerea pentru România și cum a fost făcută această propunere, Nicușor Dan a spus: "Încă din momentul în care România a intrat în NATO este protejată de umbrela nucleară NATO, asigurată de SUA. Și, foarte important, pentru că am văzut această întrebare în spațiul public - a fi protejată de umbrela nucleară NATO nu presupune prezența unor elemente de natură nucleară pe teritoriul României, ca să fie foarte clar și în viitorul mediu nu se pune problema ca componente nucleare să fie găzduite pe teritoriul nostru.
Cât despre discuția cu Franța, nu pot să vă spun decât că avem o relație veche, avem soldați francezi în România, suntem recunoscători pentru asta, e o relație care se dezvoltă în acest context de securitate complicat și atunci când vor exista elemente excepționale care depășesc sfera militară, acestea vor fi comunicate public".
Nicușor Dan a fost întrebat și când va avea România un buget aprobat.
"România va avea buget în luna martie a acestui an. (...) Ar fi fost bine să avem buget în noiembrie sau decembrie, dar pentru că există această îngrijorare, m-am consultat cu liderii partidelor și vă spun că vom avea buget", a spus Nicușor Dan.
Cât despre scumpirea carburanților Nicușor Dan a zis: "Nu se pune problema ca pe această componentă de accize și taxe să se intervină în plus. Din păcate, nici în minus nu avem posibilitatea", precizând că s-ar putea veni totuși cu măsuri suplimentare de sprijin dacă va fi cazul.
de Anca Murgoci