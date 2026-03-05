Nicușor Dan, declarații de ultimă oră în această seară: "Nu se pune problema ca arme nucleare să fie găzduite pe teritoriul României"

Președintele României, Nicușor Dan, aflat la Varșovia, face declarații în această seară, după ce s-a întâlnit cu premierul polonez Donald Tusk.

Iată principalele declarații:

Pe zona de securitate deja există cooperare între România și Polonia. Am vorbit despre achiziții și producții comune.

Polonia a reconfirmat susținerea pentru aderarea României la OCDE.

Ne interesează foarte mult Marea Neagră, așa cum Polonia este interesată de Marea Baltică și am vorbit despre un hub de securitate la Marea Neagra.

Am vorbit despre ședința comună viitoare a celor două guverne.

Pe partea externă am vorbit foarte mult despre Ucraina și despre Republica Moldova.

Polonia și România, acționând împreună au multe oportunități pe toate planurile și tipul acesta de întâlniri oferă o aliniere viitoare cu beneficii pentru ambele țări.

Nicușor Dan, despre cazul fiicei lui Victor Ponta

Nicușor Dan a vorbit și despre cazul fiicei lui Victor Ponta și acuzațiile aduse la adresa ministrei de Externe, Oana Țoiu.

"Am vorbit chiar ieri despre situația românilor din acele țări cu doamna Țoiu. Doamna ministru a venit cu date despre câți români se află în Orientul Mijlociu, despre criterii, despre orarul zborurilor care vor fi organizate pentru cei mai vulnerabili", a declarat Nicușor Dan. "Nu am toate datele și nu vreau să pară că acuz pe cineva fără să am toate datele", a adăugat acesta.

"Haideți să lămurim, cine a sunat, pe cine a sunat, cine a luat decizia. E un caz emoțional când vorbim despre un copil, dar haideți să lămurim întâi cum s-a întâmplat totul ca să ne putem apoi îndrepta spre persoana vinovată", a mai spus Nicușor Dan atunci când jurnaliștii au insistat cu întrebări pe marginea acestui subiect.

Nicușor Dan, despre umbrela nucleară

Întrebat despre umbrela nucleară a Franței, cine a făcut mai exact propunerea pentru România și cum a fost făcută această propunere, Nicușor Dan a spus: "Încă din momentul în care România a intrat în NATO este protejată de umbrela nucleară NATO, asigurată de SUA. Și, foarte important, pentru că am văzut această întrebare în spațiul public - a fi protejată de umbrela nucleară NATO nu presupune prezența unor elemente de natură nucleară pe teritoriul României, ca să fie foarte clar și în viitorul mediu nu se pune problema ca componente nucleare să fie găzduite pe teritoriul nostru.

Cât despre discuția cu Franța, nu pot să vă spun decât că avem o relație veche, avem soldați francezi în România, suntem recunoscători pentru asta, e o relație care se dezvoltă în acest context de securitate complicat și atunci când vor exista elemente excepționale care depășesc sfera militară, acestea vor fi comunicate public".

Nicușor Dan, despre bugetul de stat

Nicușor Dan a fost întrebat și când va avea România un buget aprobat.

"România va avea buget în luna martie a acestui an. (...) Ar fi fost bine să avem buget în noiembrie sau decembrie, dar pentru că există această îngrijorare, m-am consultat cu liderii partidelor și vă spun că vom avea buget", a spus Nicușor Dan.

Cât despre scumpirea carburanților Nicușor Dan a zis: "Nu se pune problema ca pe această componentă de accize și taxe să se intervină în plus. Din păcate, nici în minus nu avem posibilitatea", precizând că s-ar putea veni totuși cu măsuri suplimentare de sprijin dacă va fi cazul.