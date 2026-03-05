Adrian Zuckerman critică planul Franței de extindere a umbrelei nucleare în Europa: Nu plătește 2% pentru apărare, iar acum vrea asta!

Fostul ambasador al Statelor Unite la București, Adrian Zuckerman, a vorbit, joi seară, despre dorința Franței de a garanta protecția nucleară aliaților săi europeni în cazul unui atac. Este un demers asemănător conceptului NATO de „nuclear sharing”, însă aplicată prin capabilități proprii franceze. Adrian Zuckerman a criticat ideea Franței, lansată într-un moment de război în Orientul Mijlociu și subliniind un fapt la care francezii sunt codași în cadrul NATO.

Zuckerman critică Franța: Nu plătește 2% pentru apărare, dar vrea arme nucleare în Europa

„Care e logica? Surpriza pentru toată lumea și pentru mine, de când se întâmplă conflictul din Iran, este că francezii spun, deodată, că vor să trimită arme nucleare în restul Europei, să își extindă umbrela nucleară.

Trebuie să ținem minte că francezii nu au plătit în viața lor de când s-a implementat angajamentul NATO, în 2014, privind cheltuielile pentru apărare să fie 2% din PIB. Toți au promis să plătească 2% din PIB, ca să se apere fiecare personal, fiecare țară, dar Franța nu a făcut asta, ci a plătit un pic peste 1%, 1,4% așa ceva, dar nu s-au apropiat niciodată de 2%, iar acum vine să facă așa ceva, fără niciun plan, discuție și logică de ce chiar acum, în mijlocul unui război”, a spus Adrian Zuckerman.

Mutare asemănătoare a francezilor acum câțiva ani

„În al doilea rând, acum vreo 5 ani, francezii au încercat să facă ceva similar, să dezvolte o forță europeană de apărare, în locul NATO. Din nou, fără o mare gândire, voiau să sprijine industria de apărare franceză, care nu e rea, dar nu e la același nivel ca industria americană, nu fac produse la același nivel de performanță, ca avioanele și rachetele americane.

De asemenea, eu sunt foarte mândru de România, de VETO-ul dat, alături de polonezi, au spus nu francezilor care au dorit să introducă o regulă, conform căreia toți membrii, forțele de apărare europeane, trebuie să cumpere doar armamente europene. Dacă vor să cumpere de la altă țară, ca America, Franța ar fi putut să spună nu României sau oricărei altă țară (...)

„Devii o țintă fără putere, butonul nuclear este la Paris”

„Fiind așa apropiat de Rusia, dacă pui aici bombe, rachete, imediat devii o țintă imediat. Ești o țintă fără putere să folosești armele nucleare, pentru că butonul este la Paris. Prin urmare, este ceva foarte straniu în ce spune Macron, dar ce a spus Nicușor Dan este foarte bine. Doamna Meloni a spus și mai bine, ea a spus un nu clar”, a mai declarat fostul ambasador al Statelor Unite la București, Adrian Zuckerman, la Digi 24.

