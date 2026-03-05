€ 5.0937
|
$ 4.3883
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0937
|
$ 4.3883
 
DCNews Stiri O femeie din București ar fi călcat intenționat cu mașina un polițist local. Este cercetată sub control judiciar
Data publicării: 17:43 05 Mar 2026

O femeie din București ar fi călcat intenționat cu mașina un polițist local. Este cercetată sub control judiciar
Autor: Tiberiu Vasile

O femeie din București ar fi călcat intenționat cu mașina un polițist local. Este cercetată sub control judiciar Politie. Foto cu rol ilustrativ: Freepik

Un incident petrecut la sediul Serviciului de Evidență a Persoanelor din Sectorul 5 din București s-a transformat într-un dosar penal, după ce o femeie de 58 de ani ar fi lovit cu autoturismul un polițist local.

O femeie de 58 de ani a fost pusă sub control judiciar pentru 60 de zile pentru că ar fi călcat cu maşina un poliţist local, în urma unui conflict la sediul Evidenţei Populaţiei - Sector 5 din Bucureşti.

"Miercuri, parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 5 a dispus cercetarea unei femei, în vârstă de 58 de ani, sub măsura controlului judiciar, pentru 60 de zile, într-un dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de ultraj", informează Biroul de presă al Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti (DGPMB).

Poliţişti din cadrul Secţiei 18 au fost sesizaţi miercuri, prin apel 112, cu privire la faptul că la sediul Evidenţei Populaţiei - Sector 5 ar fi avut loc un conflict între o femeie şi un agent de poliţie locală. Poliţiştii au identificat persoanele implicate în eveniment, o femeie, în vârstă de 58 de ani, şi un bărbat, în vârstă de 50 de ani, agent de poliţie locală în cadrul Poliţiei Locale Sector 5.

"Femeia ar fi afirmat că agentul de poliţie locală ar fi avut un comportament necorespunzător faţă de aceasta"

"Din cercetările efectuate a rezultat că, în jurul orei 10:00, pe fondul unui conflict spontan cu agentul de poliţie locală, aflat în exercitarea atribuţiilor de serviciu, femeia ar fi acroşat cu autoturismul bărbatul, la nivelul abdomenului, în timpul efectuării manevrei de mers înapoi. Ulterior, când poliţistul local s-ar fi poziţionat în faţa autoturismului, femeia ar fi pus în mişcare autovehiculul, iar în urma efectuării unui viraj i-ar fi prins unul dintre membrele inferioare, punându-l în imposibilitatea de a-l elibera", precizează sursa citată.

La faţa locului a intervenit un echipaj medical, care a acordat îngrijiri bărbatului, acesta fiind transportat la spital pentru investigaţii suplimentare.

Femeia a fost prezentată procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5, care a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de ultraj.

"În contextul conflictului, femeia ar fi afirmat că agentul de poliţie locală ar fi avut un comportament necorespunzător faţă de aceasta, fiind efectuate astfel verificări într-un dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de purtare abuzivă", arată sursa citată.

Cercetările sunt continuate de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 5, cu sprijinul poliţiştilor din cadrul Secţiei 18, conform Agerpres. 

CITEȘTE ȘI: Un polițist local din Iași a salvat un bebeluș dintr-un bloc afectat de incendiu: L-am luat ca şi când ar fi fost copilul meu
 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

bucuresti
politist
femeie
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 23 minute
Uite ce elegant spune Coita că Țoiu e varză
Publicat acum 33 minute
Șeful NATO, Mark Rutte, răspuns la inițiativa umbrelei nucleare franceze a lui Macron
Publicat acum 37 minute
Trump vrea să decidă cine va conduce Iranul, după modelul din Venezuela
Publicat acum 41 minute
Decizia surprinzătoare luată de Xi Jinping înainte de vizita lui Donald Trump în China
Publicat acum 48 minute
Risc major în instanță cu dosarele trimise spre judecare. De ce face DNA mai puțin spectacol. Dezvăluire din ÎCCJ
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 6 ore si 6 minute
Oana Țoiu, criză de nervi după ce a lăsat-o pe fiica lui Ponta în mijlocul războiului. Update: A plecat din conferința de presă
Publicat acum 7 ore si 49 minute
Ponta: Doamna Țoiu a dat-o pe fiica mea minoră jos din avionul care aducea români
Publicat acum 7 ore si 3 minute
Fiica lui Ponta, lăsată de Oana Țoiu în mijlocul războiului. Chirieac: O asemenea bestialitate eu nu am cum să o comentez
Publicat acum 11 ore si 40 minute
Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 6: Trump vrea să decidă viitorul lider al Iranului / Kremlinul afirmă că războiul din Iran nu este al Rusiei
Publicat acum 8 ore si 51 minute
Demisii record ale magistraților. Victor Alistar (ÎCCJ): De ce s-a ajuns la exod
 
solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close