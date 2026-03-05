O femeie din București ar fi călcat intenționat cu mașina un polițist local. Este cercetată sub control judiciar

O femeie de 58 de ani a fost pusă sub control judiciar pentru 60 de zile pentru că ar fi călcat cu maşina un poliţist local, în urma unui conflict la sediul Evidenţei Populaţiei - Sector 5 din Bucureşti.

"Miercuri, parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 5 a dispus cercetarea unei femei, în vârstă de 58 de ani, sub măsura controlului judiciar, pentru 60 de zile, într-un dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de ultraj", informează Biroul de presă al Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti (DGPMB).

Poliţişti din cadrul Secţiei 18 au fost sesizaţi miercuri, prin apel 112, cu privire la faptul că la sediul Evidenţei Populaţiei - Sector 5 ar fi avut loc un conflict între o femeie şi un agent de poliţie locală. Poliţiştii au identificat persoanele implicate în eveniment, o femeie, în vârstă de 58 de ani, şi un bărbat, în vârstă de 50 de ani, agent de poliţie locală în cadrul Poliţiei Locale Sector 5.

"Femeia ar fi afirmat că agentul de poliţie locală ar fi avut un comportament necorespunzător faţă de aceasta"

"Din cercetările efectuate a rezultat că, în jurul orei 10:00, pe fondul unui conflict spontan cu agentul de poliţie locală, aflat în exercitarea atribuţiilor de serviciu, femeia ar fi acroşat cu autoturismul bărbatul, la nivelul abdomenului, în timpul efectuării manevrei de mers înapoi. Ulterior, când poliţistul local s-ar fi poziţionat în faţa autoturismului, femeia ar fi pus în mişcare autovehiculul, iar în urma efectuării unui viraj i-ar fi prins unul dintre membrele inferioare, punându-l în imposibilitatea de a-l elibera", precizează sursa citată.

La faţa locului a intervenit un echipaj medical, care a acordat îngrijiri bărbatului, acesta fiind transportat la spital pentru investigaţii suplimentare.

Femeia a fost prezentată procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5, care a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de ultraj.

"În contextul conflictului, femeia ar fi afirmat că agentul de poliţie locală ar fi avut un comportament necorespunzător faţă de aceasta, fiind efectuate astfel verificări într-un dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de purtare abuzivă", arată sursa citată.

Cercetările sunt continuate de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 5, cu sprijinul poliţiştilor din cadrul Secţiei 18, conform Agerpres.

