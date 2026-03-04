€ 5.0959
|
$ 4.3800
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0959
|
$ 4.3800
 
DCNews Stiri Spania dezminte afirmațile SUA privind o schimbare de poziție în conflictul din Iran
Data actualizării: 22:16 04 Mar 2026 | Data publicării: 21:52 04 Mar 2026

Spania dezminte afirmațile SUA privind o schimbare de poziție în conflictul din Iran
Autor: Iulia Horovei

spania madrid donald trump iran Steagul Spaniei și președintele american Donald Trump. Sursa foto: Agerpres/Freepik/Colaj DCNews, Iulia Horovei

Spania a negat afirmațiile purtătoarei de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, care a anunțat că Madridul este de acord să coopereze cu atacul militar american asupra Iranului.

Casa Albă a transmis, miercuri seară, că Spania a fost de acord să coopereze cu operațiunile militare americane din Orientul Mijlociu, după ce președintele Donald Trump a amenințat că va întrerupe comerțul cu Madridul. Declarația a fost făcută de purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt. La scurt timp, autoritățile spaniole au dezmințit mesajul venit de la Washington.

SUA anunță că Spania a acceptat colaborarea cu armata americană

„În ceea ce privește Spania, cred că au auzit mesajul președintelui ieri tare și clar”, a declarat purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt.

 „Și, din câte am înțeles în ultimele ore, au fost de acord să coopereze cu armata americană. Așadar, știu că armata americană se coordonează cu omologii săi din Spania”, a adăugat ea.

Spania dezminte declarațiile de la Casa Albă: „Fals, neg categoric”

La scurt timp după această afirmație, Spania a dezmințit public „schimbarea” anunțată de SUA.

Ministrul spaniol de Externe, José Manuel Albares, a negat categoric că Spania va coopera militar cu Statele Unite, așa cum afirmase anterior Karoline Leavitt. El a dezaprobat-o ferm pe purtătoarea americană de cuvânt: „Este fals. Neg categoric... Poate că ea este purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, dar eu sunt ministrul spaniol de Externe”, a subliniat Albares într-un interviu acordat postului de radio Cadena SER și citat de presa spaniolă.

Trump a declarat, marți, că va „întrerupe tot comerțul cu Spania”, la o zi după ce ministrul spaniol de Externe a afirmat că țara sa nu va permite SUA să-i folosească bazele militare în conflictul din Iran.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

conflict Iran SUA Israel
spania
sua
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 14 minute
MAE, noi informații despre românii repatriați, în a 5-a zi de război în Orientul Mijlociu
Publicat acum 23 minute
Axios: Benjamin Netanyahu, îngrijorat că Donald Trump negociază în secret cu Iranul
Publicat acum 37 minute
Orașele din România asaltate de britanici. Cum a ajuns țara noastră în top trei preferințe în UK
Publicat acum 46 minute
Universitatea Craiova - CFR Cluj, rezultat în sferturile Cupei României. Totul s-a decis în reprizele de prelungiri
Publicat acum 51 minute
Super-alimentul vândut la conservă, adorat de tinerii din generația Z
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 14 ore si 18 minute
Cine l-a eliminat, de fapt, pe ayatollahul Ali Khamenei. Americanii dau din casă
Publicat acum 14 ore si 49 minute
Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 5: Noi atacuri în Dubai, interceptate de sistemele de apărare ale EAU / Peste 1.000 de morți în conflict, bilanț al Iranului
Publicat acum 8 ore si 39 minute
Escaladare periculoasă: Rachetă trasă de Iran, distrusă de NATO / Update: Reacția Turciei
Publicat acum 11 ore si 0 minute
Misiune unică a celebrului avion F-35I „Adir” în războiul cu Iranul. E prima dată în istorie când se întâmplă așa ceva / video
Publicat acum 14 ore si 5 minute
Cine e Mojtaba Khamenei, posibil nou lider suprem al Iranului. Ar încălca o tradiție veche de 47 de ani
 
solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close