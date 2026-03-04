Spania dezminte afirmațile SUA privind o schimbare de poziție în conflictul din Iran

Casa Albă a transmis, miercuri seară, că Spania a fost de acord să coopereze cu operațiunile militare americane din Orientul Mijlociu, după ce președintele Donald Trump a amenințat că va întrerupe comerțul cu Madridul. Declarația a fost făcută de purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt. La scurt timp, autoritățile spaniole au dezmințit mesajul venit de la Washington.

SUA anunță că Spania a acceptat colaborarea cu armata americană

„În ceea ce privește Spania, cred că au auzit mesajul președintelui ieri tare și clar”, a declarat purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt.

„Și, din câte am înțeles în ultimele ore, au fost de acord să coopereze cu armata americană. Așadar, știu că armata americană se coordonează cu omologii săi din Spania”, a adăugat ea.

Spania dezminte declarațiile de la Casa Albă: „Fals, neg categoric”

La scurt timp după această afirmație, Spania a dezmințit public „schimbarea” anunțată de SUA.

Ministrul spaniol de Externe, José Manuel Albares, a negat categoric că Spania va coopera militar cu Statele Unite, așa cum afirmase anterior Karoline Leavitt. El a dezaprobat-o ferm pe purtătoarea americană de cuvânt: „Este fals. Neg categoric... Poate că ea este purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, dar eu sunt ministrul spaniol de Externe”, a subliniat Albares într-un interviu acordat postului de radio Cadena SER și citat de presa spaniolă.

Trump a declarat, marți, că va „întrerupe tot comerțul cu Spania”, la o zi după ce ministrul spaniol de Externe a afirmat că țara sa nu va permite SUA să-i folosească bazele militare în conflictul din Iran.