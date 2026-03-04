MAE, noi informații despre românii repatriați, în a 5-a zi de război în Orientul Mijlociu

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) că până acum 490 de români afectați de deteriorarea situației de securitate din regiunea Orientului Mijlociu au fost repatriați. Marea majoritate au fost aduși în țară din Israel. Cât despre repatriere cetățenilor români aflați în Orientul Mijlociu sau Golf, situația rămâne încă incertă.

A 5-a zi de război în Orientul Mijlociu - precizările MAE

"În continuarea demersurilor de sprijinire a cetățenilor români afectați de deteriorarea accentuată a situației de securitate din regiunea Orientului Mijlociu, Ministerul Afacerilor Externe (MAE) precizează că dintre cetățenii români care și-au anunțat prezența și au solicitat asistență consulară, din evidența MAE s-au întors în țară 490 de persoane.

Dintre acestea, 318 cetățeni români s-au intors din Statul Israel cu zboruri de repatriere asistată, prin intermediul curselor charter angajate prin agențiile de voiaj și au beneficiat de asistență consulară din partea reprezentanților Ambasadei României în Republica Arabă Egipt în aeroportul internațional Cairo, pentru facilitarea dialogului cu autoritățile egiptene și pentru asigurarea desfășurării fără impedimente a procedurilor de îmbarcare.

Patru cetățeni români au revenit în țară din Regatul Hașemit al Iordaniei prin intermediul unui zbor de evacuare organizat de autoritățile din Republica Slovacia. Reprezentanții Ambasadei României la Amman, cât și ai Ambasadei României la Bratislava au fost în legătură permanentă cu autoritățile slovace pentru coordonare și sprijin în timp real, în vederea acordării asistenței și protecției consulare.

172 de români repatriați din Israel, cu ajutorul unei curse aeriene operată de o companie privată

Un alt grup de 172 cetățeni români a revenit în țară din Statul Israel, prin intermediul unei curse aeriene operată de o companie privată care și-a exprimat, la solictarea MAE, disponibilitatea pentru a efectua un zbor pe ruta Taba-București.

Grupul de cetățeni români a părăsit teritoriul Statului Israel, fiind însoțiți până la frontiera egipteană de o echipă consulară mobilă din cadrul Ambasadei României la Tel Aviv, respectiv din cadrul Consulatului General al României la Haifa. Cetățenii români au fost așteptați în Taba, Republica Arabă Egipt de o echipă consulară mobilă din cadrul Ambasadei României la Cairo, care a facilitat efectuarea formalităților vamale și i-a însoțit până la îmbarcarea în aeronava cu destinația București.

Celula de Criză a MAE, prin intermediul misiunilor diplomatice și al oficiilor consulare ale României din regiune, menține contactul cu cetățenii români afectați de conflictul din Orientul Mijlociu, precum și cu autoritățile statelor din regiune și va continua să acorde asistență și protecție consulară, cu prioritizarea siguranței cetățenilor români, în funcție de evoluția situației de securitate", transmite MAE într-un comunicat de presă.