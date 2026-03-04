€ 5.0959
|
$ 4.3800
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0959
|
$ 4.3800
 
DCNews Stiri MAE, noi informații despre românii repatriați, în a 5-a zi de război în Orientul Mijlociu
Data publicării: 23:02 04 Mar 2026

MAE, noi informații despre românii repatriați, în a 5-a zi de război în Orientul Mijlociu
Autor: Doinița Manic

harta orientul mijlociu, iran, israel Potrivit MAE, până acum 490 de români au fost repatriați. Sursa foto: Freepik, @Fauzan Fitria

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a venit cu noi informații despre repatrierea românilor afectați de deteriorarea situației de securitate din regiunea Orientului Mijlociu.

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) că până acum 490 de români afectați de deteriorarea situației de securitate din regiunea Orientului Mijlociu au fost repatriați. Marea majoritate au fost aduși în țară din Israel. Cât despre repatriere cetățenilor români aflați în Orientul Mijlociu sau Golf, situația rămâne încă incertă.

VEZI ȘI: România cere activarea Mecanismului de Protecție Civilă al UE pentru a aduce românii din Orientul Mijlociu acasă

A 5-a zi de război în Orientul Mijlociu - precizările MAE

"În continuarea demersurilor de sprijinire a cetățenilor români afectați de deteriorarea accentuată a situației de securitate din regiunea Orientului Mijlociu, Ministerul Afacerilor Externe (MAE) precizează că dintre cetățenii români care și-au anunțat prezența și au solicitat asistență consulară, din evidența MAE s-au întors în țară 490 de persoane.

Dintre acestea, 318 cetățeni români s-au intors din Statul Israel cu zboruri de repatriere asistată, prin intermediul curselor charter angajate prin agențiile de voiaj și au beneficiat de asistență consulară din partea reprezentanților Ambasadei României în Republica Arabă Egipt în aeroportul internațional Cairo, pentru facilitarea dialogului cu autoritățile egiptene și pentru asigurarea desfășurării fără impedimente a procedurilor de îmbarcare.

Patru cetățeni români au revenit în țară din Regatul Hașemit al Iordaniei prin intermediul unui zbor de evacuare organizat de autoritățile din Republica Slovacia. Reprezentanții Ambasadei României la Amman, cât și ai Ambasadei României la Bratislava au fost în legătură permanentă cu autoritățile slovace pentru coordonare și sprijin în timp real, în vederea acordării asistenței și protecției consulare.

VEZI ȘI: Români blocați din cauza conflictului din Orient. De ce unele companii aeriene nu sunt obligate să îi ajute

172 de români repatriați din Israel, cu ajutorul unei curse aeriene operată de o companie privată 

Un alt grup de 172 cetățeni români a revenit în țară din Statul Israel, prin intermediul unei curse aeriene operată de o companie privată care și-a exprimat, la solictarea MAE, disponibilitatea pentru a efectua un zbor pe ruta Taba-București.

Grupul de cetățeni români a părăsit teritoriul Statului Israel, fiind însoțiți până la frontiera egipteană de o echipă consulară mobilă din cadrul Ambasadei României la Tel Aviv, respectiv din cadrul Consulatului General al României la Haifa. Cetățenii români au fost așteptați în Taba, Republica Arabă Egipt de o echipă consulară mobilă din cadrul Ambasadei României la Cairo, care a facilitat efectuarea formalităților vamale și i-a însoțit până la îmbarcarea în aeronava cu destinația București.

Celula de Criză a MAE, prin intermediul misiunilor diplomatice și al oficiilor consulare ale României din regiune, menține contactul cu cetățenii români afectați de conflictul din Orientul Mijlociu, precum și cu autoritățile statelor din regiune și va continua să acorde asistență și protecție consulară, cu prioritizarea siguranței cetățenilor români, în funcție de evoluția situației de securitate", transmite MAE într-un comunicat de presă.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

mae
repatriere romani
conflict orientul mijlociu
israel
iordania
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 14 minute
MAE, noi informații despre românii repatriați, în a 5-a zi de război în Orientul Mijlociu
Publicat acum 23 minute
Axios: Benjamin Netanyahu, îngrijorat că Donald Trump negociază în secret cu Iranul
Publicat acum 37 minute
Orașele din România asaltate de britanici. Cum a ajuns țara noastră în top trei preferințe în UK
Publicat acum 46 minute
Universitatea Craiova - CFR Cluj, rezultat în sferturile Cupei României. Totul s-a decis în reprizele de prelungiri
Publicat acum 51 minute
Super-alimentul vândut la conservă, adorat de tinerii din generația Z
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 14 ore si 18 minute
Cine l-a eliminat, de fapt, pe ayatollahul Ali Khamenei. Americanii dau din casă
Publicat acum 14 ore si 49 minute
Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 5: Noi atacuri în Dubai, interceptate de sistemele de apărare ale EAU / Peste 1.000 de morți în conflict, bilanț al Iranului
Publicat acum 8 ore si 39 minute
Escaladare periculoasă: Rachetă trasă de Iran, distrusă de NATO / Update: Reacția Turciei
Publicat acum 11 ore si 0 minute
Misiune unică a celebrului avion F-35I „Adir” în războiul cu Iranul. E prima dată în istorie când se întâmplă așa ceva / video
Publicat acum 14 ore si 5 minute
Cine e Mojtaba Khamenei, posibil nou lider suprem al Iranului. Ar încălca o tradiție veche de 47 de ani
 
solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close