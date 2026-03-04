Ce este scorul de calciu. Dr. Anca Tâu: Nu este pentru toată lumea!

Dr. Anca Tâu, medic primar cardiolog, a explicat că scorul de calciu este o investigație imagistică care măsoară calciul depus în arterele coronare și ajută la evaluarea riscului de boală coronariană și infarct, mai ales atunci când pacientul trece cu vedere anumite semne de boală. Totuși, medicul a precizat că scorul de calciu nu este pentru toată lumea.

VEZI ȘI: Diferența dintre atacul de cord și stopul cardiac. Cum le distingi. Dr. Anca Tâu: Ambele pot ucide, dar diferit

"Una dintre cititoarele paginii m-a rugat să scriu despre “scorul de calciu”. Și, cum ar zice Caragiale, am zis să lămurim chestiunea, ca să nu rămână lumea în confuziune. Pentru că românul modern are două convingeri ferme:

1. Nu-l doare nimic.

2. Deci n-are nimic.

Și dacă are LDL 130, îl declară „decent”.

Dacă tensiunea e 14 cu 9, o numește „emoțională”. Dacă face infarct, îl pune pe seama eclipselor.

Deci, discutăm despre scorul de calciu sau cum transformăm „las’ că vedem noi” în „vedem chiar acum”. Scorul de calciu nu e invenție capitalistă. Nu e conspirație farmaceutică. Nu e metodă de a speria poporul. E un CT simplu care numără calciul din arterele coronare. Atât. Numără ce s-a depus în ani de “liniște”.

VEZI ȘI: De ce tot mai mulți sportivi mor pe teren. Dr. Anca Tâu: Adevărul este mai puțin spectaculos decât teoria conspirației

Și aici intervine tragedia:

Românul negociază cu colesterolul ca la piață: „Mai lăsați puțin, doamna doctor”, „Nu e chiar mare”, „Îl țin eu din dietă”.

Ateroscleroza, în schimb, nu negociază. Ea acumulează. Calciul este cicatricea. Nu este atacul de azi. Este dovada că războiul a început demult.

VEZI ȘI: Atacul de panică și infarctul, simptome asemănătoare. Cum le deosebești

Dr. Anca Tâu: Scorul de calciu nu este pentru toată lumea

Când vezi scor 0 — liniște justificată. Când vezi scor 250 — liniște nejustificată.

Să ne înțelegem:

Scorul de calciu nu este pentru toată lumea.

Nu este screening universal.

Nu este pentru risc foarte mare unde tratamentul e clar oricum.

Este pentru zona aceea gri, unde omul spune: „Nu cred că e cazul”. Și exact acolo ghidurile spun: „Poate ar fi cazul”.

Am văzut în ani de practica medicală, oameni cu analize „acceptabile” și artere “încărcate”. Am văzut oameni convinși că sunt bine… până când nu au mai fost. Pentru că infarctul, stimabile, nu este o surpriză biologică. Este o surpriză pentru pacient. Pentru arteră, procesul era vechi.

Și dacă ar fi să încheiem: