Subcategorii în Stiri

ANAF introduce un sistem de bonusuri și penalizări pentru angajați. Elena Cristian: De ce nu poate fi aplicat
Data publicării: 15:17 03 Mar 2026

ANAF introduce un sistem de bonusuri și penalizări pentru angajați. Elena Cristian: De ce nu poate fi aplicat
Autor: Elena Aurel

elena-cristian-republica-moldova_72955600 Elena Cristian, analist DC Business

ANAF urmărește să introducă un sistem de bonusuri și penalizări pentru angajați. Potrivit Elenei Cristian, mecanismul ridică semne de întrebare și ar putea fi dificil de implementat.

ANAF introduce un sistem de bonusuri și penalizări pentru angajați, iar Guvernul urmează să dezbată până la vară introducerea acestui sistem. În cazul în care va fi implementat, angajații ANAF vor primi un bonus la salariu, dacă sunt performanți și aduc bani la buget, și vor fi sancționați dacă nu își fac treaba. 

Elena Cristian, analist DC Business, a intervenit telefonic la România TV și a comentat acest subiect.

Potrivit acesteia, în trecut s-a mai încercat implementarea unei astfel de măsuri, însă varianta lui Ilie Bolojan condiționează acordarea bonusurilor de rămânerea definitivă a hotărârilor judecătorești. Elena Cristian este de părere că mecanismul ar putea fi greu de aplicat din cauza întârzierilor. 

„Acest sistem a mai fost implementat și în alte guverne, doar că diferența dintre ce își propune Ilie Bolojan și ceea ce a fost în trecut și nu a funcționat este că, acum, Ilie Bolojan condiționează aceste stimulente de rămânerea definitivă a unor hotărâri judecătorești.

Știm bine că, în urma unor controale, agentul economic contestă în instanță dacă nu îi convine suma care i se impută, și atunci se ajunge la ani de zile de procese și, într-un final, de cele mai multe ori, compania câștigă. Există un procent de 60% procese câștigate de către cei verificați și de 40% procese câștigate de către ANAF.

Deci, cumva, inspectorul ANAF își va lua stimulentul pentru sumele stabilite sau aduse astăzi la bugetul statului peste vreo 5 ani, când cu siguranță va exista altă inflație, altfel vor sta lucrurile, iar mulți dintre ei probabil că nici nu vor mai lucra acolo”, a spus Elena Cristian la România TV.

ilie bolojan
elena cristian
anaf
bonusuri
guvern
Comentarii

