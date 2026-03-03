€ 5.0972
|
$ 4.3430
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0972
|
$ 4.3430
 
DCNews Stiri Chirurgia robotică oncologică. Dr. Bogdan Marțian (SANADOR), la DC Medical și DC News
Data actualizării: 10:38 03 Mar 2026 | Data publicării: 08:30 03 Mar 2026

EXCLUSIV Chirurgia robotică oncologică. Dr. Bogdan Marțian (SANADOR), la DC Medical și DC News
Autor: Alexandra Curtache

chirurgia-robotica-oncologica-dr-bogdan-martian-sanador-la-dc-medical-si-dc-news-59331 Foto: DCNEWS

Chirurgia robotică a evoluat de la sistemele rudimentare de acum două decenii la tehnologia de generația a V-a, care introduce haptica, capacitatea robotului de a "simți" țesuturile.

Dr. Bogdan Marțian, director medical Spitalul Clinic SANADOR, a fost invitat la DC Medical și DC News. Alături de jurnalitul Val Vâlcu, dr. Bogdan Marțian ne-a vorbit despre:

  • chirurgia robotică

"Calitatea și precizia mișcărilor instrumentelor, susținute de brațele robotului și comandate de chirurg de la distanță, au devenit inegalabile prin orice alt mijloc. În ultimii doi ani, în Europa și recent și în România, a fost lansată generația a V-a a robotului produs de primul fabricant de roboți chirurgicali"

  • avantajele chirurgiei robotice

"Precizia este absolut excepțională. Coroborând imaginea cu precizia, cu mișcarea și cu capacitatea instrumentelor de a se roti și învârti în toate direcțiile, putem înțelege că există zone foarte delicate, unde trebuie să mergem pe o “sârmă” îngustă între ceea ce trebuie să scoatem și ceea ce trebuie să lăsăm, pentru că este util pacientului"

  • inovații în chirurgia hepatică și oncologică

"Au apărut sonde robotice utilizate mai ales în chirurgia hepatică, capabile să identifice vasele din ficat și prevăzute cu un sistem care poate injecta o substanță numită verde indocianin"

  • abordarea multidisciplinară a cancerului

"Tratamentul cancerelor nu este apanajul exclusiv al chirurgilor. Orice neoplazie trebuie tratată în echipă, împreună cu oncologi, radioterapeuți, anatopatologi, imunohistopatologi, geneticieni și alte specialități implicate. În foarte multe situații, cel mai important este să începi cu ceea ce este corect, nu neapărat cu chirurgie"

  • diferența dintre tumori inoperabile vs. tumori nerezecabile

"Există tumori operabile, dar nerezecabile, sau tumori care pot fi scoase, dar nu au indicație să fie operate în acel moment"

  • când se decide rezecția mai multor organe în cazurile oncologice

"Sunt situații în care tumorile au multiple localizări, necesitând rezecția mai multor organe. Unele organe pot fi refăcute parțial, altele deloc"

  • chirurgia robotică, noul "standard de aur" pentru cancerul de pancreas și cel hepatic

"Se discută chiar despre abordul robotic ca "gold standard" pentru rezecția pancreatică sau hepatică, ceea ce reprezintă un pas important"

  • simptome banale ale cancerului

"Simptomatologia, chiar așa săracă cum este, pentru că cancerele nu au simptomatologie în stadiile inițiale, doar câte un semn nespecific, trebuie luată în considerare"

Emisiunea va fi difuzată marți, 3 martie , de la ora 14:00, pe: 

Site-urile: 

www.dcmedical.ro 

www.dcnews.ro 

www.dcnewstv.ro 

YouTube: 

https://www.youtube.com/@dcmedicalro5539  

https://www.youtube.com/@dcnewsromania 

https://www.youtube.com/@ClipuriDCNewsTV  

Facebook: 

https://www.facebook.com/dcmedicalro  

https://www.facebook.com/dcnews.ro  

https://www.facebook.com/dcnewstv  

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

chirurgie
oncologie
tumori
sanador
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 10 minute
Indian Wells (WTA): Cu cine joacă româncele în primul tur
Publicat acum 12 minute
Profesorul Dinu Ciocan a încetat din viață. Doliu în muzica românească
Publicat acum 13 minute
Trump, dezamăgit de Marea Britanie. Ce s-a întâmplat cu cea mai solidă alianță din lume
Publicat acum 13 minute
Ecuația de securitate se schimbă. Ce face România? România TV, ediția specială realizată în duplex cu DC News
Publicat acum 18 minute
Israelul l-a lichidat pe Reza Khazaei, mâna dreaptă a comandantului Gărzilor Revoluționare
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 1 ora si 56 minute
Ce căutau copiii în Dubai? „Lecția” uitată a securiștilor dinainte de ’89
Publicat acum 2 ore si 10 minute
Horoscop 3 martie 2026. Eclipsă de Lună/Lună Plină în Fecioară. Previziuni toate zodiile
Publicat acum 2 ore si 14 minute
Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 4: Israelul avansează în Liban, Hezbollah ripostează, China intră în joc
Publicat acum 2 ore si 20 minute
Imagini emoționante cu o femeie-pilot care a reușit să se catapulteze din avion când acesta a fost lovit / video viral
Publicat acum 10 ore si 45 minute
Avalanșă filmată în Bucegi. Momentul dramatic în care un schior este îngropat parțial în zăpadă, la un pas de tragedie / Video
 
solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close