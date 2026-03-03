Dr. Bogdan Marțian, director medical Spitalul Clinic SANADOR, a fost invitat la DC Medical și DC News. Alături de jurnalitul Val Vâlcu, dr. Bogdan Marțian ne-a vorbit despre:

chirurgia robotică

"Calitatea și precizia mișcărilor instrumentelor, susținute de brațele robotului și comandate de chirurg de la distanță, au devenit inegalabile prin orice alt mijloc. În ultimii doi ani, în Europa și recent și în România, a fost lansată generația a V-a a robotului produs de primul fabricant de roboți chirurgicali"

avantajele chirurgiei robotice

"Precizia este absolut excepțională. Coroborând imaginea cu precizia, cu mișcarea și cu capacitatea instrumentelor de a se roti și învârti în toate direcțiile, putem înțelege că există zone foarte delicate, unde trebuie să mergem pe o “sârmă” îngustă între ceea ce trebuie să scoatem și ceea ce trebuie să lăsăm, pentru că este util pacientului"

inovații în chirurgia hepatică și oncologică

"Au apărut sonde robotice utilizate mai ales în chirurgia hepatică, capabile să identifice vasele din ficat și prevăzute cu un sistem care poate injecta o substanță numită verde indocianin"

abordarea multidisciplinară a cancerului

"Tratamentul cancerelor nu este apanajul exclusiv al chirurgilor. Orice neoplazie trebuie tratată în echipă, împreună cu oncologi, radioterapeuți, anatopatologi, imunohistopatologi, geneticieni și alte specialități implicate. În foarte multe situații, cel mai important este să începi cu ceea ce este corect, nu neapărat cu chirurgie"

diferența dintre tumori inoperabile vs. tumori nerezecabile

"Există tumori operabile, dar nerezecabile, sau tumori care pot fi scoase, dar nu au indicație să fie operate în acel moment"

când se decide rezecția mai multor organe în cazurile oncologice

"Sunt situații în care tumorile au multiple localizări, necesitând rezecția mai multor organe. Unele organe pot fi refăcute parțial, altele deloc"

chirurgia robotică, noul "standard de aur" pentru cancerul de pancreas și cel hepatic

"Se discută chiar despre abordul robotic ca "gold standard" pentru rezecția pancreatică sau hepatică, ceea ce reprezintă un pas important"

simptome banale ale cancerului

"Simptomatologia, chiar așa săracă cum este, pentru că cancerele nu au simptomatologie în stadiile inițiale, doar câte un semn nespecific, trebuie luată în considerare"

