Cât costă performanța copiilor în România? O mamă dă cifrele care îți taie respirația

O mămică a doi copii a deschis un subiect controversat pe TikTok care avea în vedere imposibilitatea de a mai investi în dezvoltarea sportivă sau creativă a copiilor românilor din cauza salarile prea mici, față de costurile extreme pentru activitățile de performanță.

Plătești o rată sau un antrenament pentru copilul tău?

Femeia, mamă a unui băiețel de șapte ani și a unei fetițe de doi ani, a detaliat cheltuielile lunare pentru activitățile copiilor:

„Cât costă să aveți un copil care face un sport de performanță? Vă spun eu. Baiețelul meu are șapte ani și face înot de performanță. O mie de lei este abonamentul lunar, doar pentru antrenamente. Nu mai pun la socoteală conursuri, deplasări, echipamente și așa mai departe. Și în cazul acesta, spre exemplu, participă la un concurs la Pitești, 300 de lei doar participarea, fără deplasare, fără nimic.

Pe lângă sport, băiatul urmează și cursuri de engleză, iar femeia mai are și o fetiță care va urma același parcurs, fapt care dublează cheltuielile:

„El face și engleză lunar, când vorbim despre activități, costă 1600 de lei și acolo, pe lună. Iar fetița, care are abia 2 ani, a început și ea înotul, care e 750 de lei pentru 4 ședințe, unul la unul, pentru că este mică, este doar de inițiere. Dar va crește probabil și va începe și la ea cu gimnastică, dansuri și ce plăceri va avea. Și nu vorbim despre mofturi. Vorbim despre investiții în copiii noștri, în viitorul lor, în talentele lor.

Și atunci eu mă întreb, având în vedere că eu, personal, ajung la o sumă de peste 2000 de lei lunar, doar pentru activitățile lor, și această sumă va crește în timp, eu mă întreb cum este posibil ca o familie cu un copil și cu salariile astea din România să reușească să investească în viitorul copiilor lor. Cum?”

„Părintele, responsabil pentru viitorul copilului”

Responsabilitatea părinților nu se limitează la îngrijirea zilnică, ci include și investiția în viitorul și talentul copiilor.”

„Multă lume se ridică în picioare de pe canapea și aplaudă când David Popovici îți reprezintă țara și vine cu aurul acasă sau când Nadia Comăneci a făcut asta, sau când Hagi a reprezentat țara, sau când Simona Halep, la fel, era numărul unu mondial. Toți suntem mândri că suntem români în momentele astea. Dar când vine vorba de investit în copiii noștri și în talentele lor? În primul și în primul rând, copilul este o alegere, nu este obligatoriu. Și în al doilea rând, în momentul în care decizi să faci un copil, este obligația ta, ca și părinte, să faci tot ce este mai bun pentru el. Și da, aleg să investesc în talentul copilului meu, aleg să investesc în el și în viitorul lui. Este scump? Da, este”, spune femeia. Ea recunoaște că investiția este „scumpă”, dar consideră că merită pentru dezvoltarea talentelor și viitorul copiilor săi.



