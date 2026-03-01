Ayatollahul Alireza Arafi, în triumviratul care va asigura tranziţia în Iran

Alireza Arafi, demnitar religios membru al Adunării Experţilor şi Consiliului Gardienilor Revoluţiei, a fost numit duminică în triumviratul însărcinat cu asigurarea tranziţiei după decesul ghidului suprem iranian Ali Khamenei, relatează agenţiile internaţionale de presă.

Consiliul de stabilire a interesului superior al regimului a anunţat pe platforma X că l-a "ales pe ayatollahul Alireza Arafi membru al Consiliului de conducere interimar".

Acest organism, din care mai fac parte preşedintele Masoud Pezeshkian şi şeful puterii judiciare Gholamhossein Mohseni Ejei, va conduce ţara până când Adunarea experţilor "alege un conducător permanent în cel mai scurt timp", scrie Agerpres.