€ 5.0953
|
$ 4.3179
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0953
|
$ 4.3179
 
DCNews Stiri Internațional Cine a fost Ali Khamenei și ce înseamnă "rahbar", funcția pe care o avea, de fapt. Un detaliu mai puțin cunoscut despre el
Data actualizării: 08:36 01 Mar 2026 | Data publicării: 08:23 01 Mar 2026

Cine a fost Ali Khamenei și ce înseamnă "rahbar", funcția pe care o avea, de fapt. Un detaliu mai puțin cunoscut despre el
Autor: Giorgi Ichim

Al-khamenei Ali Khamenei - Foto: Agerpres

Cine a fost ayatollahul Ali Khamenei și ce titlu a avut, de fapt. Cum a ajuns lider deși nu avea aura religioasă necesară și cum a transformat Iranul.

Născut la 19 aprilie 1939, la Mashhad, într-o familie religioasă șiitǎ, el a devenit al doilea "lider suprem" al Republicii Islamice în 1989, după moartea ayatollahului Ruhollah Khomeini.

Ali Khamenei a fost omul care a concentrat, timp de aproape 37 de ani, cea mai mare parte a puterii politice, militare și religioase din Iran.

Ali Khamenei a fost un lider care a preluat puterea fără aura religioasă a lui Khomeini. Cum a ajuns lider?

A fost ayatollah și rahbar: ce înseamnă asta și ce putere avea, de fapt

Titlul de ayatollah descrie rangul său clerical, dar funcția care i-a definit cariera lui Ali Khamenei a fost cea de rahbar: lider suprem al Iranului.

În sistemul politic iranian, această poziție este deasupra președintelui și controlează, direct sau indirect, orientarea strategică a statului: armata, Garda Revoluționară, radioul și televiziunea de stat, justiția și numirea unor figuri-cheie din aparat.

Britannica notează că "liderul suprem supraveghează practic toate funcțiile guvernului, iar puterile sale includ comanda forțelor armate, numirea șefilor din justiție și securitate și validarea președintelui ales".

Formarea lui Ali Khamenei

Formarea lui Ali Khamenei a fost una tipică pentru clerul șiit, dar ascensiunea sa politică a fost strâns legată de revoluția iraniană.

A studiat la Qom, unul dintre marile centre teologice șiite, inclusiv sub îndrumarea lui Khomeini. Din 1963 s-a implicat în protestele împotriva monarhiei șahului Mohammad Reza Pahlavi și a fost arestat de mai multe ori de serviciile de securitate ale regimului.

După revoluția din 1979, a intrat rapid în nucleul noii puteri: a fost membru al Consiliului Revoluționar, adjunct al ministrului apărării și, pentru scurt timp, a comandat Garda Revoluționară Islamică.

Ali Khamenei, rănit cu o bombă ascunsă care i-a paralizat mâna

În 1981, Khamenei a fost rănit grav într-un atentat cu bombă ascunsă într-un casetofon, într-o moschee din Teheran.

Reuters scrie că atacul i-a paralizat brațul drept, iar trauma a contribuit la imaginea unui lider profund suspicios și obsedat de securitate. În același an, după alte atentate care au lovit vârful puterii iraniene, a devenit președinte al Iranului, funcție pe care a ocupat-o între 1981 și 1989.

Britannica subliniază însă că președinția era atunci mai degrabă ceremonială, mare parte din puterea executivă fiind deținută de premier și de cercul lui Khomeini.

Momentul decisiv al carierei lui Ali Khamenei

Momentul decisiv al carierei sale a venit în 1989, la moartea lui Khomeini. Ali Khamenei nu avea atunci anvergura religioasă cerută inițial de Constituție pentru a deveni lider suprem, iar alegerea sa a fost posibilă doar după modificarea normelor constituționale.

Tot Britannica notează explicit că cerința privind rangul clerical a fost coborâtă pentru a-i permite accesul la funcție.

Tocmai această slăbiciune inițială l-a împins, în anii următori, să-și construiască puterea nu atât prin prestigiu teologic, cât prin control instituțional, mai ales asupra Gărzii Revoluționare și a biroului liderului suprem, transformat într-o administrație paralelă cu mii de angajați.

Cum a transformat Ali Khamenei Iranul

Sub conducerea sa, Iranul a devenit mai militarizat, mai centralizat și mai confruntațional în politică externă.

Reuters, AP și Britannica îl descriu ca pe arhitectul consolidării Gărzii Revoluționare într-un pilon militar, politic și economic al regimului și ca pe omul care a făcut din programul nuclear și din rețeaua de aliați și miliții regionale o parte centrală a strategiei iraniene.

Deși a acceptat, din calcul politic, acordul nuclear din 2015, Ali Khamenei a rămas consecvent ostil Statelor Unite și Israelului și a cultivat o doctrină a rezistenței și descurajării regionale.

Un detaliu mai puțin cunoscut despre Ali Khamenei

Un detaliu mai puțin cunoscut este că Ali Khamenei a cultivat și o imagine de om al culturii.

Surse citate de Reuters îl descriu ca având o reputație intelectuală mai solidă decât imaginea sa publică rigidă, iar Britannica notează că era un sayyid, adică, în tradiția șiită, un descendent al profetului Muhammad, fapt simbolizat de turbanul negru.

Chiar și așa, această dimensiune culturală a coexistat cu un regim care a limitat sever libertățile politice și sociale, potrivit Financial Times.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

iran
ali khamenei
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 13 minute
Ce se întâmplă în Iran după moartea lui Ali Khamenei. Cine ar putea prelua puterea. Bogdan Chirieac, analiză după 24 de ore de conflict
Publicat acum 55 minute
Donald Trump le transmite trupelor iraniene să nu continue atacurile. Avertisment despre răspunsul SUA
Publicat acum 1 ora si 13 minute
Cine i-ar putea lua locul lui Ali Khamenei. Cele 5 nume puternice: S-a mai întâmplat asta o singură dată
Publicat acum 1 ora si 30 minute
Horia Brenciu, blocat în Kuala Lumpur: Suntem departe de conflict! Problema e că mai toate zborurile spre casă trec pe deasupra zonelor de conflict
Publicat acum 1 ora si 55 minute
Israel nu vrea teritorii de la Iran. Scopul atacului de pe 28 de februarie, coordonat cu SUA
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 9 ore si 58 minute
Celebrul hotel Burj al-Arab, în flăcări. Incident și pe Aeroportul Internațional Dubai: 4 persoane rănite / video
Publicat acum 8 ore si 26 minute
Prințul moștenitor Reza Pahlavi iese la rampă după anunțul morții ayatollahului Ali Khamenei
Publicat acum 3 ore si 0 minute
Andrei Caramitru, concluzia dimineţii după ce Iran a confirmat decesul lui Ali Khamenei. Legătura cu Nicolae Ceauşescu
Publicat acum 10 ore si 46 minute
Iranienii celebrează lichidarea lui Ali Khamenei: Chiuituri, frenezie și focuri de artificii la Teheran / video viral
Publicat acum 10 ore si 10 minute
Momentul în care o statuie a lui Ali Khamenei e dată jos de iranienii ieșiți pe străzi / video viral
 
solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close