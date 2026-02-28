Donald Trump şi-a anunţat opţiunile în conflictul cu Iran

"Pot să-l prelungesc şi să preiau controlul asupra a tot, sau să-l închei în două sau trei zile şi să le spun iranienilor: 'Ne vom revedea peste câţiva ani dacă începeţi să reconstruiţi (programele voastre nucleare şi de rachete)'", a declarat Trump într-un interviu telefonic cu Axios.

Trump demonstrează astfel că nu are în vedere doar o singură modalitate pentru a pune capăt Operaţiunii Furia Epică, aşa cum a numit Pentagonul operaţiunea comună împotriva ţintelor iraniene care a început sâmbătă.

"În orice caz, le va lua câţiva ani să se recupereze după acest atac", a prezis Trump.

Întrebat despre motivaţia operaţiunii, Trump a indicat că primul motiv a fost rezultatul negocierilor pe teme nucleare desfăşurate în această săptămână la Geneva.

"Iranienii s-au apropiat şi apoi s-au retras, s-au apropiat şi apoi s-au retras. Din asta, am dedus că nu vor cu adevărat o înţelegere", a declarat el, referindu-se la acordul nuclear pe care administraţia sa îl negocia cu Teheranul.

Iar al doilea motiv, a spus el, a fost comportamentul regimului iranian din ultimii ani.

"Am văzut că în fiecare lună făceau ceva rău, aruncau în aer ceva sau ucideau pe cineva", a explicat Trump după ce a recunoscut că a cerut echipei sale să compileze toate atacurile având legătură cu Iranul din ultimii 25 de ani.

Trump, care supraveghează operaţiunea de la reşedinţa sa privată din Mar-a-Lago, statul Florida, a declarat, atunci când a anunţat începerea atacurilor, că scopul său final este răsturnarea regimului iranian, scrie Agerpres.