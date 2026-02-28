€ 5.0953
|
$ 4.3179
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0953
|
$ 4.3179
 
DCNews Stiri Donald Trump şi-a anunţat opţiunile în conflictul cu Iran
Data publicării: 22:40 28 Feb 2026

Donald Trump şi-a anunţat opţiunile în conflictul cu Iran
Autor: Florin Răvdan

Trump-Agerpres Trump-Agerpres

Preşedintele american Donald Trump a declarat sâmbătă că ia în considerare mai multe "opţiuni de ieşire" în ceea ce priveşte atacul comun cu Israelul împotriva Iranului şi a sugerat că ar putea fie "să preia controlul asupra a tot", fie să se retragă "în două sau trei zile", transmite EFE.

"Pot să-l prelungesc şi să preiau controlul asupra a tot, sau să-l închei în două sau trei zile şi să le spun iranienilor: 'Ne vom revedea peste câţiva ani dacă începeţi să reconstruiţi (programele voastre nucleare şi de rachete)'", a declarat Trump într-un interviu telefonic cu Axios.

Trump demonstrează astfel că nu are în vedere doar o singură modalitate pentru a pune capăt Operaţiunii Furia Epică, aşa cum a numit Pentagonul operaţiunea comună împotriva ţintelor iraniene care a început sâmbătă.

"În orice caz, le va lua câţiva ani să se recupereze după acest atac", a prezis Trump.

Întrebat despre motivaţia operaţiunii, Trump a indicat că primul motiv a fost rezultatul negocierilor pe teme nucleare desfăşurate în această săptămână la Geneva.

"Iranienii s-au apropiat şi apoi s-au retras, s-au apropiat şi apoi s-au retras. Din asta, am dedus că nu vor cu adevărat o înţelegere", a declarat el, referindu-se la acordul nuclear pe care administraţia sa îl negocia cu Teheranul.

Iar al doilea motiv, a spus el, a fost comportamentul regimului iranian din ultimii ani.

"Am văzut că în fiecare lună făceau ceva rău, aruncau în aer ceva sau ucideau pe cineva", a explicat Trump după ce a recunoscut că a cerut echipei sale să compileze toate atacurile având legătură cu Iranul din ultimii 25 de ani.

Trump, care supraveghează operaţiunea de la reşedinţa sa privată din Mar-a-Lago, statul Florida, a declarat, atunci când a anunţat începerea atacurilor, că scopul său final este răsturnarea regimului iranian, scrie Agerpres. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

donald trump
iran
conflict
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 25 minute
Qatar Airways reia zborurile din Doha de duminică, 1 martie
Publicat acum 29 minute
Cine spune adevărul despre Khamenei? Purtătorul de cuvânt de la MAE iranian spune că ayatollahul e "teafăr şi nevătămat"
Publicat acum 47 minute
Donald Trump şi-a anunţat opţiunile în conflictul cu Iran
Publicat acum 1 ora si 23 minute
Mi-Th Influencer. Ondyna Maniţă, toate detaliile despre îngrijirea părului
Publicat acum 1 ora si 38 minute
Tren aerian pentru revenirea israelienilor din străinătate acasă. Iranul, părăsit de Hamas şi Hezbollah?
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 10 ore si 4 minute
Valuri de rachete interceptate de Emiratele Arabe Unite. Explozii în Abu Dhabi, Dubai/ Imagini video din Doha
Publicat acum 14 ore si 41 minute
Israelul, "lovituri preventive" asupra Iranului, coordonate cu SUA. Update: Explozii auzite la Ierusalim - LIVE TEXT
Publicat acum 9 ore si 8 minute
Epic Fury, atacul care depășește tot ce s-a văzut. Ofensiva SUA - Israel, demonstrație de forță fără precedent față de Teheran/ Gen. Mîndrescu: Când se vor opri
Publicat acum 14 ore si 54 minute
Horoscop 28 februarie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 3 ore si 5 minute
Bogdan Chirieac - Traian Băsescu, concluzii după prima zi de conflict între SUA, Israel şi Iran. Comparaţie cu invazia lui Putin din Ucraina. Cât va dura conflictul
 
solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close