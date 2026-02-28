€ 5.0953
|
$ 4.3179
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0953
|
$ 4.3179
 
DCNews Stiri Internațional Dezastru urmat de haos: 20 de morţi după prăbuşirea unui avion încărcat cu bancnote în Bolivia. Localnicii au dat năvală să strângă banii
Data actualizării: 08:41 28 Feb 2026 | Data publicării: 08:39 28 Feb 2026

Dezastru urmat de haos: 20 de morţi după prăbuşirea unui avion încărcat cu bancnote în Bolivia. Localnicii au dat năvală să strângă banii
Autor: Mihai Ciobanu

pompieri interventie Pompieri intervin la un incendiu. Foto:Freepik.com

Cel puțin 20 de persoane au murit după ce un avion militar bolivian care transporta bancnote noi a ieșit de pe pistă la aterizare. Aeronava a fost distrusă, iar localnici au încercat să recupereze banii împrăștiați în urma impactului.

Cel puţin 20 de oameni şi-au pierdut viaţa vineri când un avion militar bolivian care transporta bancnote noi a ieşit de pe pistă la aterizarea pe aeroportul din El Alto, lângă capitala administrativă La Paz. Localnici au dat năvală pentru a încerca să recupereze banii împrăştiaţi, relatează AFP şi dpa.

Avionul C-130 Hercules al Forţelor Aeriene Boliviene, sosit din oraşul Santa Cruz (est), a ieşit de pe pistă din motive încă neclarificate, fiind distrus în accident, iar circa 15 vehicule aflate în apropiere au fost la rândul lor avariate sau distruse, inclusiv maşini personale, microbuze şi o remorcă.

"Unele dintre vehicule s-au transformat în grămezi de fiare şi dedesubt sunt cadavre", a declarat şeful serviciului de pompieri, Pavel Tovar, citat de portalul La Razon.

Alte cel puţin 28 de persoane rănite au fost tratate, potrivit Ministerului Sănătăţii al ţării sud-americane. Spitalele din oraş au lansat o campanie de donare de sânge pentru a-i ajuta pe răniţi.

Preşedintele Rodrigo Paz şi-a exprimat solidaritatea şi a transmis condoleanţe familiilor celor morţi. "Este o zi de mare durere", a deplâns preşedintele pe platforma X.

Cristina Choque, în vârstă de 60 de ani, a relatat pentru AFP că maşina ei a fost lovită de o anvelopă a avionului şi că fiica ei a fost rănită la cap. Femeia şi familia ei au rămas în interiorul vehiculului avariat de teama să nu fie jefuiţi de mulţime.

Un grup a încercat chiar în mod repetat să acceseze încărcătura din interiorul aeronavei, dar fără succes, au observat jurnaliştii AFP.

"Banii transportaţi în aeronava prăbuşită nu au număr de serie oficial sau marcaje şi, prin urmare, sunt lipsiţi de valoare legală şi putere de cumpărare. Colectarea, deţinerea sau utilizarea acestora constituie o infracţiune", a avertizat Ministerul Apărării într-un comunicat.

Ministerul a mai indicat că pentru moment cauzele accidentului nu sunt cunoscute şi a anunţat crearea unei comisii de anchetă.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

bolivia
avion prabusit
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 21 minute
Explozii în Teheran. Israelul anunţă "lovituri preventive" asupra Iranului. Update: Ayatollahul Ali Khamenei, mutat de urgenţă
Publicat acum 28 minute
Dezastru urmat de haos: 20 de morţi după prăbuşirea unui avion încărcat cu bancnote în Bolivia. Localnicii au dat năvală să strângă banii
Publicat acum 34 minute
Horoscop 28 februarie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 42 minute
Biserică mistuită de un incendiu, în Teleorman
Publicat acum 49 minute
România face un pas istoric în agrometeorologie: Proiect major anunțat de Elena Mateescu (ANM)
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 2 ore si 2 minute
BANCUL ZILEI: Oferta...
Publicat acum 34 minute
Horoscop 28 februarie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 21 minute
Explozii în Teheran. Israelul anunţă "lovituri preventive" asupra Iranului. Update: Ayatollahul Ali Khamenei, mutat de urgenţă
Publicat acum 49 minute
România face un pas istoric în agrometeorologie: Proiect major anunțat de Elena Mateescu (ANM)
Publicat acum 42 minute
Biserică mistuită de un incendiu, în Teleorman
 
solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close