Horoscop 28 februarie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile

Sâmbătă, 28 februarie, Mercur retrograd face o conjuncție cu Venus în semnul Peștilor. Acest aspect ne ajută în comunicare. Ne vom alege cuvintele cu grijă, vom avea curaj să ne împărtășim sentimentele sau vom dori să purtăm discuții cu oamenii cei mai dragi.

Horoscop 28 februarie 2026 Berbec

Oricât de mult ți-ai dori să ai un program stabilit, să știi că vor apărea permanent situații neașteptate pe care chiar nu le poți refuza sau evita.

Horoscop 28 februarie 2026 Taur

Conjuncția dintre Venus, propria guvernatoare, și Mercur retrograd îți va aduce un grad crescut de toleranță și empatie față de problemele celor din jur.

Horoscop 28 februarie 2026 Gemeni

Mercur, guvernatorul tău, se întâlnește cu Venus, deci ai putea profita mai mult de această zi. Cum? Prin a nu te lăsa până nu îi convingi pe cei dragi de ceva anume.

Horoscop 28 februarie 2026 Rac

Vei avea un dor de ducă uimitor! Iar nostalgia îți va da târcoale indiferent unde și cu cine ai fi. O zi bună pentru discuții filosofice sau activități spirituale.

Horoscop 28 februarie 2026 Leu

Partenerul va fi destul de imprevizibil. Poate chiar și unele rude. Ar fi recomandabil să fii mai atent atunci când vrei să împărtășești din secretele tale.

Horoscop 28 februarie 2026 Fecioară

Mercur, propriul guvernator, care este retrograd, se întâlnește cu Venus în casa a șaptea. Comunicarea cu persoanele iubite sau oamenii dragi va fi pe placul tău.

Horoscop 28 februarie 2026 Balanță

Astrele îți recomandă să ceri ajutorul celor dragi. Nu le poți face chiar pe toate. Dacă vei fi diplomat și vei arăta bunătate, aceștia nu vor îndrăzni să te refuze.

Horoscop 28 februarie 2026 Scorpion

O zi bună pentru discuții romantice. Pentru declarații, gesturi frumoase, generozitate. Sau pentru a te distra în preajma oamenilor care te fac să te simți bine.

Horoscop 28 februarie 2026 Săgetător

Vorba bună stinge multe conflicte și alungă multe supărări. În funcție de cuvintele pe care le vei alege în discuțiile cu familia, ziua ta va fi bună sau nu.

Horoscop 28 februarie 2026 Capricorn

Vei avea o vorbă bună pentru oricine. Reușești să îi motivezi pe cei din jur, să îi ajuți să treacă mai ușor peste unele probleme. Și chiar te vei simți util.

Horoscop 28 februarie 2026 Vărsător

Discuțiile despre bani nu sunt neapărat pe placul tău, dar sunt necesare. Astăzi vei afla unele informații care să te ajute în problemele sau dificultățile financiare.

Horoscop 28 februarie 2026 Pești

Conjuncția Mercur retrograd-Venus se petrece în semnul tău. Vei fi mai nostalgic, dornic să te împaci cu toată lumea, dar și să îți faci viața mai plăcută.