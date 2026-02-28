€ 5.0953
|
$ 4.3179
|

Subcategorii în Lifestyle

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0953
|
$ 4.3179
 
DCNews Lifestyle Horoscop Horoscop 28 februarie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Data publicării: 08:33 28 Feb 2026

EXCLUSIV Horoscop 28 februarie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Autor: Echipa Astrosens

imagine inteligenta artificiala simboluri mistice planete Sursă foto: Freepik AI

Astrologul DCNews, Daniela Simulescu, ne oferă mai multe detalii despre tendințele astrologice ale zilei.

Sâmbătă, 28 februarie, Mercur retrograd face o conjuncție cu Venus în semnul Peștilor. Acest aspect ne ajută în comunicare. Ne vom alege cuvintele cu grijă, vom avea curaj să ne împărtășim sentimentele sau vom dori să purtăm discuții cu oamenii cei mai dragi.

Horoscop 28 februarie 2026 Berbec

Oricât de mult ți-ai dori să ai un program stabilit, să știi că vor apărea permanent situații neașteptate pe care chiar nu le poți refuza sau evita.

Horoscop 28 februarie 2026 Taur

Conjuncția dintre Venus, propria guvernatoare, și Mercur retrograd îți va aduce un grad crescut de toleranță și empatie față de problemele celor din jur.

Horoscop 28 februarie 2026 Gemeni

Mercur, guvernatorul tău, se întâlnește cu Venus, deci ai putea profita mai mult de această zi. Cum? Prin a nu te lăsa până nu îi convingi pe cei dragi de ceva anume.

Citește și Eclipsă de Lună pe 3 martie. Astrolog Daniela Simulescu: Cele patru zodii vizate

Horoscop 28 februarie 2026 Rac

Vei avea un dor de ducă uimitor! Iar nostalgia îți va da târcoale indiferent unde și cu cine ai fi. O zi bună pentru discuții filosofice sau activități spirituale.

Horoscop 28 februarie 2026 Leu

Partenerul va fi destul de imprevizibil. Poate chiar și unele rude. Ar fi recomandabil să fii mai atent atunci când vrei să împărtășești din secretele tale.

Horoscop 28 februarie 2026 Fecioară

Mercur, propriul guvernator, care este retrograd, se întâlnește cu Venus în casa a șaptea. Comunicarea cu persoanele iubite sau oamenii dragi va fi pe placul tău.

Horoscop 28 februarie 2026 Balanță

Astrele îți recomandă să ceri ajutorul celor dragi. Nu le poți face chiar pe toate. Dacă vei fi diplomat și vei arăta bunătate, aceștia nu vor îndrăzni să te refuze.

Horoscop 28 februarie 2026 Scorpion

O zi bună pentru discuții romantice. Pentru declarații, gesturi frumoase, generozitate. Sau pentru a te distra în preajma oamenilor care te fac să te simți bine.

Horoscop 28 februarie 2026 Săgetător

Vorba bună stinge multe conflicte și alungă multe supărări. În funcție de cuvintele pe care le vei alege în discuțiile cu familia, ziua ta va fi bună sau nu.

Horoscop 28 februarie 2026 Capricorn

Vei avea o vorbă bună pentru oricine. Reușești să îi motivezi pe cei din jur, să îi ajuți să treacă mai ușor peste unele probleme. Și chiar te vei simți util.

Horoscop 28 februarie 2026 Vărsător

Discuțiile despre bani nu sunt neapărat pe placul tău, dar sunt necesare. Astăzi vei afla unele informații care să te ajute în problemele sau dificultățile financiare.

Horoscop 28 februarie 2026 Pești

Conjuncția Mercur retrograd-Venus se petrece în semnul tău. Vei fi mai nostalgic, dornic să te împaci cu toată lumea, dar și să îți faci viața mai plăcută.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

horoscop zilnic
astrolog daniela simulescu
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 21 minute
Explozii în Teheran. Israelul anunţă "lovituri preventive" asupra Iranului. Update: Ayatollahul Ali Khamenei, mutat de urgenţă
Publicat acum 28 minute
Dezastru urmat de haos: 20 de morţi după prăbuşirea unui avion încărcat cu bancnote în Bolivia. Localnicii au dat năvală să strângă banii
Publicat acum 34 minute
Horoscop 28 februarie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 42 minute
Biserică mistuită de un incendiu, în Teleorman
Publicat acum 49 minute
România face un pas istoric în agrometeorologie: Proiect major anunțat de Elena Mateescu (ANM)
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 2 ore si 2 minute
BANCUL ZILEI: Oferta...
Publicat acum 34 minute
Horoscop 28 februarie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 21 minute
Explozii în Teheran. Israelul anunţă "lovituri preventive" asupra Iranului. Update: Ayatollahul Ali Khamenei, mutat de urgenţă
Publicat acum 49 minute
România face un pas istoric în agrometeorologie: Proiect major anunțat de Elena Mateescu (ANM)
Publicat acum 42 minute
Biserică mistuită de un incendiu, în Teleorman
 
solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close