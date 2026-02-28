România face un pas istoric în agrometeorologie: Proiect major anunțat de Elena Mateescu (ANM)

Elena Mateescu, directorul general al Administrației Naționale de Meteorologie, a anunțat că Centrul European de Agrometeorologie urmează să fie dezvoltat și propus pentru transformarea într-un centru integrat pentru procesarea de date și prognoză în agricultură până în 2027.

Potrivit acesteia, până la finalul lunii martie vor fi stabilite atribuțiile și standardele de funcționare, care ulterior vor fi aprobate și supuse votului statelor membre.

„Centrul Agrometeorologic e o realizare în regiunea sud-est europeană, e un centru de referință. Care ar fi noutățile în ceea ce privește dezvoltarea acestui proiect?”, a întrebat jurnalistul Val Vâlcu.

„Chiar avem noutăți în acest sens. Înaintea întâlnirii cu dumneavoastră am avut o întâlnire cu reprezentanți din cadrul Organizației Meteorologice Mondiale din departamentele de specialitate, astfel încât, în afara activităților specifice Centrului European de Agrometeorologie pentru regiunea VI Europa a Organizației Meteorologice Mondiale, centrul pilot național și cu activitate de referință la nivel regional să devină până în 2027 centru WIPPS, însemnând centru integrat pentru procesarea de date și prognoză în agricultură, o activitate nouă în cadrul Organizației Meteorologice Mondiale. Suntem deschizători de drumuri.

Până la finalul lunii martie, se vor stabili atribuțiile obligatorii și recomandate pentru funcționarea unui astfel de centru la nivel internațional, în ceea ce privește parametrii meteorologici cu impact în agricultură și produsele și serviciile pe care un astfel de centru le poate oferi către beneficiar.

În următoarea perioadă, aceste atribuții stabilite de către echipa tehnică din cadrul Subcomisiei pentru servicii pentru agricultură vor înainta către cele două comisii tehnice - Comisia de servicii și Comisia de infrastructură - aprobarea și includerea acestora în manualul WIPPS, urmând ca până la Congresul din mai 2027 toate statele membre să voteze în favoarea unui astfel de centru în România, ținând cont că deja avem infrastructura necesară creată și pe lângă activitatea operațională să asigurăm și activitatea hubului regional de pregătire în domeniu pentru că centrul dispune și de facilități în acest sens. Va fi mult de lucru.

Inițiativa a început în 2019. Am beneficiat de ceea ce a însemnat aplicarea ca entitate eligibilă în cadrul programelor operaționale pe fonduri europene, fie că vorbim de infrastructură mare, acum de program de dezvoltare durabilă, și iată că acum ne aflăm în punctul de a stabili încă un pas în ceea ce înseamnă serviciul meteorologic român”, a spus Elena Mateescu.

România va găzdui sesiunea Regiunii VI a OMM

Elena Mateescu a anunțat că, în perioada 28 septembrie - 2 octombrie, România va găzdui sesiunea Regiunii VI a Europei din cadrul OMM, eveniment la care vor participa reprezentanți ai serviciilor meteorologice europene și oficiali internaționali.

„De asemenea, în perioada 28 septembrie – 2 octombrie vom găzdui sesiunea Regiunii VI asociative a Europei, fiind pentru prima dată când România găzduiește o astfel de întâlnire, la care vor fi prezenți reprezentanții permanenți ai tuturor serviciilor meteorologice din Europa, președinții celor două comisii tehnice și președintele și secretarul general al Organizației Meteorologice Mondiale și directorul Regiunii Oficiului pentru Europa de la OMM.

În această perioadă, până la Congresul din 2027, la nivelul OMM, se pun bazele programelor prioritare, fie că vorbim de comisii pe partea de servicii și activitate operativă, de dezvoltare a infrastructurii, de activitate de cercetare. Trebuie să răspundem și provocărilor generate de inteligența artificială și machine learning, astfel încât serviciile meteorologice naționale să poată să răspundă provocărilor generate de ceea ce înseamnă și tehnologia și vremea prin schimbările climatice”, a spus Elena Mateescu la DC News.

