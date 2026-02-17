Se strică vremea în toată țara. Alerte de viscol. Ultimele informații de la ANM. Strat de zăpadă de 45 cm în București

O informare meteo a intrat în vigoare în această dimineață, la ora 10:00. Este valabilă până în 19 februarie, la ora 10:00. Meteorologii anunță vreme rece, precipitații în general moderate cantitativ, strat de zăpadă, polei, ghețus, intensificări ale vântului și viscol.

”Miercuri, vremea se va menține rece în Moldova, estul Munteniei și în Dobrogea, unde temperaturile maxime se vor încadra între -6 și 0 grade. Temperaturile minime vor fi preponderent negative la nivelul întregii țări și se vor încadra între -8 și 0 grade. Temporar vor fi precipitații îndeosebi în sudul, centrul și estul țării. În cursul zilei de marți acestea vor fi mixte, apoi vor predomina ninsorile. Se va depune strat de zăpadă în medie de 5...15 cm și local de 20...30 cm. Se vor acumula cantități de apă de 10...20 l/mp și local de peste 25 l/mp. Pe arii restrânse se va forma polei sau ghețuș.

Vântul va avea intensificări pe parcursul zilei de marți în estul Olteniei, Muntenia, Dobrogea și sudul Moldovei, iar din seara zilei de marți în cea mai mare parte a țării, cu viteze, în general, de 45...65 km/h. În sud și est temporar va fi viscol și vizibilitate scăzută” precizează Administrația Națională de Meteorologie.

ANM a emis și mai multe avertizări de Cod Galben și Cod Portocaliu

O alertă de Cod Galben a intrat în vigoare la ora 10:00, cu valabilitate până marți, la ora 12:00. Meteorologii anunță precipitații însemnate cantitativ, strat de zăpadă, intensificări ale vântului, viscol și polei.

”În intervalul menționat, în sud-estul Olteniei, sudul Transilvaniei, Muntenia, Dobrogea și Moldova vor fi precipitații însemnate cantitativ. Ziua vor fi precipitații mixte (ploaie, lapoviță, ninsoare), iar noaptea vor predomina ninsorile. În Dobrogea va ploua, iar spre sfârșitul intervalului ploile se vor transforma în lapoviță și ninsoare. Se vor acumula cantități de precipitații de 25...30 l/mp și izolat de peste 40...45 l/mp. Se va depune strat de zăpadă în medie de 10...30 cm. În sud-estul teritoriului local se va depune polei. Vântul va avea intensificări cu viteze la rafală de 50...70 km/h, va fi viscol și vizibilitate redusă sub 100 m” precizează ANM.

O altă alertă de Cod Galben intră în vigoare la ora 22:00, fiind valabilă tot până marți, la ora 12:00. ANM anunță intensificări ale vântului, viscol, strat de zăpadă: ”În Carpații Meridionali, în cea mai mare parte a Carpaților Orientali și în Munții Banatului, vântul va avea intensificări cu viteze la rafală de 70...90 km/h, va fi viscol și vizibilitate redusă sub 100 m. Se va depune strat de zăpadă în medie de 10...20 cm (echivalent în apă de 15...25 l/mp)”.

De la ora 20:00, intră în vigoare o alertă de Cod Portocaliu, valabilă până marți, la ora 12:00, de ninsoare abundentă, strat consistent de zăpadă, intensificări puternice ale vântului, viscol puternic. ”În Muntenia și în sudul Moldovei va ninge abundent și se va depune strat consistent de zăpadă, cu grosimi de 20...50 cm (echivalent în apă de 20...50 l/mp). Vântul va avea intensificări puternice cu rafale de 60....85 km/h (cu vitezele cele mai mari în județele Vrancea, Galați, Buzău, Brăila, Ialomița și Călărași). Va fi viscol puternic, zăpada va fi troienită și vizibilitatea va scădea sub 50 m” conform ANM.

Prognoza meteo specială pentru București

Pentru Capitală, meteorologii anunță, în această seară depuneri de polei. ”Noaptea va ninge și se va depune strat de zăpadă cu grosimi, în general, de 20 - 35 cm. Cantitățile de apă acumulate vor fi de 25 - 40 l/mp. Vântul va avea intensificări cu rafale de 50 - 70 km/h, va fi viscol și vizibilitate scăzută. Temperatura maximă va fi de 2 - 3 grade, iar cea minimă se va situa în jurul valorii de -1 grad” conform meteorologilor.

Marți, ”cerul va avea înnorări și până spre orele prânzului va continua să ningă (5...10 cm), astfel încât stratul de zăpadă total va avea grosimi variabile, în medie, de 25...45 cm. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 2...3 grade, iar cea minimă de -5...-3 grade”.