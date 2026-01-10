Vreme deosebit de rece în țară și-n București, prognoza meteo până în 18 ianuarie

Vremea duminică, 11 ianuarie. Prognoza meteo în țară

Vremea va deveni deosebit de rece în toată țara, local geroasă dimineața și noaptea în jumătatea nordică a țării și izolat în celelalte regiuni. Cerul va fi mai mult noros și temporar va ninge în general slab cantiativ la munte, în Maramureș și Transilvania, local în Banat, Crișana, Oltenia și Muntenia și pe alocuri în rest. Vântul va sufla slab și moderat, local și temporar cu intensificări în sud-vest și pe litoral, cu viteze în general de 40...50 km/h, precum și la munte, în special la altitudini mari unde rafalele vor atinge 60...70 km/h, viscolind ninsoarea. Temperaturile maxime se vor situa în general între -11 și 0 grade, cu cele mai ridicate valori în extremitatea sud-vestică a Olteniei, iar cele minime vor fi cuprinse în general între -15 și -6 grade. Izolat se va forma ceață cu depunere de chiciură.

Vremea în București

Vremea va deveni deosebit de rece. Cerul va fi noros, va ninge și se va depune strat de zăpadă de 2...4 cm. Vântul va sufla slab până la moderat. Maxima termică va fi de -4...-3 grade, iar minima de -6...-5 grade.

Prognoza meteo pentru luni, 12 ianuarie, în țară

Vremea se va menține deosebit de rece, geroasă dimineața local în jumătatea nordică a țării și izolat în rest, iar noaptea în cea mai mare parte a teritoriului. Temperaturile maxime se vor încadra în general între -11 și 0 grade, iar cele minime în general între -15 și -4 grade. Cerul va fi variabil în regiunile sudice și sud-estice, în timp ce, în restul zonelor vor fi înnorări. Temporar va ninge slab, ziua local la munte, în nordul și în centrul țării, iar noaptea pe alocuri îndeosebi în vest și nord. Vântul va sufla slab și moderat, temporar cu unele intensificări în prima parte a intervalului în Carpații Orientali și de Curbură, și pe arii restrânse în sud-vest și nord-est. Pe arii restrânse va fi ceață și chiciură.

Vremea în București

Vremea se va menține deosebit de rece. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de -1 grad, iar cea minimă va fi de -10...-8 grade.

Vremea în 13 ianuarie. Prognoza meteo în țară

Vremea se va menține deosebit de rece, și va fi geroasă dimineața în cea mai mare parte a țării, iar noaptea în centru, nord și nord-est și pe alocuri în rest. Cerul va fi mai mult noros în regiunile intracarpatice și la munte, unde pe parcursul zilei va ninge pe arii extinse, în timp ce în restul țării vor fi înnorări temporare, iar ninsori slabe vor fi local în regiunile sudice și izolat în rest. Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări noaptea pe arii restrânse în Dobrogea. Temperaturile maxime ce se vor încadra în general între -8 și 2 grade și minime între -15 și 0 grade, ușor mai săzute spre valori în jurul a -17 grade în Maramureș și nordul Moldovei. Dimineața și noaptea, pe arii restrânse va fi ceață și chiciură.

Prognoza meteo în București

Vremea va fi în continuare deosebit de rece. Cerul va fi temporar noros, iar ziua trecător va ninge slab (se vor acumula cantități de apă de până la 1 l/mp). Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de - 3...-2 grade, iar cea minimă de -9...-7 grade.

Vremea 14 ianuarie, prognoza meteo în țară

Vremea va fi în continuare deosebit de rece, geroasă dimineața în centru, nord și nord-est, iar noaptea în nordul, centrul, estul și local în sudul țării. Cerul va fi mai mult noros în vest și sud-vest, unde local și temporar vor fi precipitații slabe, predominant sub formă de ploaie în zonele joase de relief, unde pe arii restrânse îndeosebi dimineața și noaptea se va depune polei, și mixte la munte. În restul țării cerul va fi variabil. Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări ziua, pe arii restrânse în Dobrogea, iar noaptea în sudul Banatului. Temperaturile maxime se vor încadra în general între -10 și 3 grade, mai scăzute izolat spre -15 grade în nordul Moldovei, și ușor mai mari, până spre 6 grade în sudul Banatului. Temperaturile minime se vor încadra în general între -15 și 0 grade.

Vremea în București

Vremea deosebit de rece va persista. Cerul va fi variabil, mai mult senin noaptea, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de -3...-2 grade, iar cea minimă de -10...-9 grade, ușor mai scăzută în zona preorășenească.

Estimare meteo 15 - 18 ianuarie

În țară

Prima zi a intervalului va debuta cu ger dimineața în nordul, centrul, estul și local în sudul țării,. iar la amiaza valorile termice vor caracteriza o vreme deosebit de rece în est și local în sud, în timp ce în restul zonelor maximele se vor situa în jurul celor normale. Din a doua zi a intervalului vremea se va încălzi și în sud și est, astfel că la nivelul întregii țări vor fi temperaturi apropiate de cele normale. Probabilitatea pentru precipitații va fi mai mare în primele zile în nord-vest, nord și centru precum și la munte.

În București

În prima zi a intervalului vremea va fi deosebit de rece, apoi treptat valorile termice vor crește situându-se în jurul celor normale. Probabilitatea pentru precipitații va fi redusă.