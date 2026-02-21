€ 5.0974
|
$ 4.3327
|
DCNews TV
Curs valutar: € 5.0974
|
$ 4.3327
 
DCNews Vremea Cât mai țin ninsorile și viscolul și de când se încălzește. Elena Mateescu, prognoza ANM
Data actualizării: 14:13 21 Feb 2026 | Data publicării: 14:11 21 Feb 2026

Cât mai țin ninsorile și viscolul și de când se încălzește. Elena Mateescu, prognoza ANM
Autor: Iulia Horovei

zapada ninsoare anm cod prognoza meteo Imagine de iarnă în București, februarie 2026. Sursa foto: Agerpres

Meteorologii au precizat cât va mai dura episodul de ninsori și viscol, precum și data estimată pentru revenirea la temperaturi mai ridicate.

Episodul de ninsori și viscol își va pierde din intensitate în noaptea de sâmbătă spre duminică, a anunțat directoarea ANM, Elena Mateescu.

„Până mâine dimineață, la ora 10:00, vorbim despre o atenționare meteorologică de Cod Galben. Sunt 16 județe, inclusiv municipiul București, în partea de Sud-Est a țării. Stratul de zăpadă, la finalul acestui episod din iarna 2025-2026, va avea grosimi variabile între 15 și 20 de centimetri, posibil până la 25 de centimetri. Important este vântul, pentru că intensificările vor fi uneole susținute, 50-60 km/h, local 65-70 km/h. 

Însă vestea este bună, pentru că, pe măsură ce ne îndreptăm spre noapte și pe parcursul nopții, vântul va scădea din intensitate și ninsorile vor slăbi, astfel încât să se diminueze ca aspect, din perspectiva aparițiilor extreme”, a declarat directoarea ANM, Elena Mateescu, la România TV.

România, împărțită de temperaturi: ger în Nord, temperaturi pozitive în Vest

„Regimul de temperaturi rămâne, însă, unul destul de coborât. Astăzi, înregistrăm maxime negative în regiunile extracarpatice, cu valori de -3, -4 grade Celsius.

Va urma o noapte rece, chiar geroasă în depresiuni și în nordul Moldovei, acolo unde minimele vor scădea până la -10, -12 grade, în timp ce, posibil, în partea de Vest, să înregistrăm valori pozitive, până la 2-3 grade Celsius”, a mai punctat ea.

De când se încălzește

Elena Mateescu a anunțat și de când se încălzește. Astfel, începând de marți, 24 februarie, se vor înregistra temperaturi între 2-12 grade Celsius, urmând ca, la finalul săptămânii viitoare, valorile să crească și mai mult.

„Veștile sunt bune, dacă luăm în considerare evoluția la nivelul săptămânii care va urma, mai ales începând de marți, când temperaturile vor crește și ne vom încadra, în general, la valori între 3 și 12 grade Celsius. În a doua parte a săptămânii, vom consemna chiar 13-14 grade Celsius, inclusiv în Capitală, maxime de 7-8 grade Celsius”, a mai spus Mateescu.

Citește și: Ce primăvară vestesc primii ghiocei din 2026: „Natura și-a mai revenit”

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

ninsoare
viscol
anm
prognoza meteo
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 10 minute
Kelemen Hunor: Nu cred că Republica Moldova renunţă la statalitate ca să fie două judeţe la periferia României
Publicat acum 27 minute
Cât mai țin ninsorile și viscolul și de când se încălzește. Elena Mateescu, prognoza ANM
Publicat acum 48 minute
Incendiu la Mănăstirea Strâmba-Jiu din Gorj. Pompierii intervin de urgență
Publicat acum 1 ora si 45 minute
Invitatul săptămânii la De Ce Citim, află-i povestea/ VIDEO
Publicat acum 1 ora si 46 minute
Starea de sănătate a prim-ministrului libian, internat în Italia la un spital unde a fost tratat și Silvio Berlusconi
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 6 ore si 27 minute
Alertă de Cod Galben de viscol. Drumuri închise, localități fără curent electric, mașini blocate în zăpadă - ultimele informații
Publicat acum 4 ore si 15 minute
Se răstoarnă Puterea la Budapesta. Politicianul care-l depășește cu 10% pe Viktor Orban a văzut susținerea lui George Simion în România ca o trădare
Publicat acum 5 ore si 43 minute
Încă o fetiță a murit de edem cerebral, după ce a fost operată de apendicită în Constanța. Ancuța avea doar 6 ani
Publicat acum 2 ore si 49 minute
Cine este Paolo Zampolli, omul ”din culisele” întâlnirii lui Nicușor Dan cu Marco Rubio
Publicat acum 7 ore si 20 minute
BANCUL ZILEI: Seara, în fața televizorului
 
solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close