Cât mai țin ninsorile și viscolul și de când se încălzește. Elena Mateescu, prognoza ANM

Episodul de ninsori și viscol își va pierde din intensitate în noaptea de sâmbătă spre duminică, a anunțat directoarea ANM, Elena Mateescu.

„Până mâine dimineață, la ora 10:00, vorbim despre o atenționare meteorologică de Cod Galben. Sunt 16 județe, inclusiv municipiul București, în partea de Sud-Est a țării. Stratul de zăpadă, la finalul acestui episod din iarna 2025-2026, va avea grosimi variabile între 15 și 20 de centimetri, posibil până la 25 de centimetri. Important este vântul, pentru că intensificările vor fi uneole susținute, 50-60 km/h, local 65-70 km/h.

Însă vestea este bună, pentru că, pe măsură ce ne îndreptăm spre noapte și pe parcursul nopții, vântul va scădea din intensitate și ninsorile vor slăbi, astfel încât să se diminueze ca aspect, din perspectiva aparițiilor extreme”, a declarat directoarea ANM, Elena Mateescu, la România TV.

România, împărțită de temperaturi: ger în Nord, temperaturi pozitive în Vest

„Regimul de temperaturi rămâne, însă, unul destul de coborât. Astăzi, înregistrăm maxime negative în regiunile extracarpatice, cu valori de -3, -4 grade Celsius.

Va urma o noapte rece, chiar geroasă în depresiuni și în nordul Moldovei, acolo unde minimele vor scădea până la -10, -12 grade, în timp ce, posibil, în partea de Vest, să înregistrăm valori pozitive, până la 2-3 grade Celsius”, a mai punctat ea.

De când se încălzește

Elena Mateescu a anunțat și de când se încălzește. Astfel, începând de marți, 24 februarie, se vor înregistra temperaturi între 2-12 grade Celsius, urmând ca, la finalul săptămânii viitoare, valorile să crească și mai mult.

„Veștile sunt bune, dacă luăm în considerare evoluția la nivelul săptămânii care va urma, mai ales începând de marți, când temperaturile vor crește și ne vom încadra, în general, la valori între 3 și 12 grade Celsius. În a doua parte a săptămânii, vom consemna chiar 13-14 grade Celsius, inclusiv în Capitală, maxime de 7-8 grade Celsius”, a mai spus Mateescu.

