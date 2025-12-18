Avertizare ANM Cod galben de ceață, joi dimineață. Localitățile vizate

Este vorba de zeci de localități din numeroase județe, precum Botoșani, Bacău, Vaslui, Galați, Ialomiţa, Argeş, Călăraşi, Gorj, Olt, Dolj, Mehedinţi și Teleorman

Cod galben de ceață, până la ora 10

În zona: Zona joasă a județului Bacău, respectiv zona localităților: Bacău, Onești, Buhuși, Sascut, Balcani, Poduri, Răcăciuni, Helegiu, Mărgineni, Blăgești, Pârjol, Cleja, Mănăstirea Cașin, Berești-Tazlău, Faraoani, Gârleni, Podu Turcului, Luizi-Călugăra, Căiuți, Răchitoasa, Livezi, Târgu Trotuș, Corbasca, Bârsănești, Nicolae Bălcescu, Pârgărești, Stănișești, Măgirești, Buhoci, Filipești, Horgești, Sănduleni, Letea Veche, Orbeni, Ștefan cel Mare, Glăvănești, Motoșeni, Pâncești, Urechești, Solonț, Parincea, Valea Seacă, Cașin, Săucești, Măgura, Racova, Ungureni, Gioseni, Plopana, Parava, Dealu Morii, Hemeiuș, Scorțeni, Găiceana, Coțofănești, Huruiești, Gura Văii, Negri, Tătărăști, Traian, Buciumi, Strugari, Lipova, Ardeoani, Prăjești, Filipeni, Tamași, Vultureni, Odobești, Colonești, Berești-Bistrița, Dămienești, Roșiori, Secuieni, Oncești, Izvoru Berheciului, Itești, Bogdănești, Sărata;



Județul Botoşani: Dorohoi, Ungureni, Hudești, Albești, Trușești, Ștefănești, Coțușca, Suharău, Lunca, Havârna, Vorniceni, Rădăuți-Prut, Ibănești, Călărași, Cristinești, Avrămeni, George Enescu, Gorbănești, Manoleasa, Hlipiceni, Păltiniș, Vlăsinești, Todireni, Mileanca, Dângeni, Santa Mare, Unțeni, Știubieni, Darabani, Drăgușeni, Durnești, Nicșeni, Dobârceni, Corlăteni, Mihălășeni, Blândești, Cordăreni, Viișoara, Hănești, Săveni, Ripiceni, Concești, Românești, Mitoc, Dimăcheni, Adășeni;

Județul Galaţi;

Județul Vaslui: Vaslui, Huși, Stănilești, Berezeni, Duda-Epureni, Puiești, Pădureni, Codăești, Drânceni, Ivănești, Văleni, Dragomirești, Zăpodeni, Lipovăț, Lunca Banului, Solești, Vetrișoaia, Băcești, Roșiești, Dumești, Iana, Muntenii de Jos, Voinești, Rebricea, Muntenii de Sus, Laza, Hoceni, Todirești, Pungești, Albești, Tăcuta, Costești, Ștefan cel Mare, Poienești, Bogdănești, Bunești-Averești, Oșești, Dimitrie Cantemir, Oltenești, Pușcași, Miclești, Gherghești, Negrești, Delești, Tătărăni, Deleni, Dănești, Gârceni, Boțești, Cozmești, Vutcani, Tanacu, Vulturești, Ferești, Arsura, Rafaila, Crețești, Bogdana, Bălteni, Alexandru Vlahuță, Ibănești, Bogdănița;

Se vor semnala: Ceață ce determină vizibilitate redusă, local sub 200 m și izolat sub 50 m, ce va favoriza, în funcție de condițiile locale, formarea ghețușului.

În zona: Județul Ialomiţa: Fetești, Bordușani, Stelnica;

Județul Argeş: Buzoești, Ungheni, Recea, Rociu, Căldăraru, Miroși, Negrași, Mozăceni, Popești, Izvoru, Râca;



Județul Călăraşi: Borcea, Perișoru, Jegălia, Unirea, Ștefan cel Mare, Dichiseni;



Județul Teleorman: Alexandria, Roșiorii de Vede, Videle, Orbeasca, Peretu, Botoroaga, Plosca, Țigănești, Dobrotești, Drăgănești-Vlașca, Măldăeni, Tătărăștii de Jos, Poroschia, Mârzănești, Buzescu, Scrioaștea, Călinești, Ciolănești, Blejești, Piatra, Furculești, Troianul, Ștorobăneasa, Vârtoape, Conțești, Salcia, Cervenia, Trivalea-Moșteni, Gălăteni, Băbăița, Olteni, Nanov, Tătărăștii de Sus, Vedea, Vitănești, Măgura, Bogdana, Frăsinet, Putineiu, Călmățuiu, Izvoarele, Brânceni, Rădoiești, Siliștea-Gumești, Mavrodin, Frumoasa, Siliștea, Smârdioasa, Cosmești, Nenciulești, Talpa, Scurtu Mare, Drăgănești de Vede, Drăcșenei, Dracea, Zâmbreasca, Săceni, Moșteni, Necșești, Beuca, Crângu, Sfințești, Didești, Stejaru, Balaci, Răsmirești, Crevenicu;

Se vor semnala : Local ceață ce determină vizibilitate redusă sub 200 m și izolat sub 50 m, ce va favoriza, în funcție de condițiile locale, formarea ghețușului.

Județul Vaslui: Bârlad, Zorleni, Murgeni, Fălciu, Banca, Berezeni, Vinderei, Tutova, Perieni, Epureni, Grivița, Mălușteni, Bogdănești, Pogana, Ivești, Șuletea, Băcani, Vutcani, Găgești, Viișoara, Blăgești, Dodești, Fruntișeni, Pochidia, Ibănești, Ciocani;

Se vor semnala : Ceață ce determină vizibilitate redusă, local sub 200 m și izolat sub 50 m, ce va favoriza, în funcție de condițiile locale, formarea ghețușului.

În zona: Județul Gorj: Târgu Jiu, Motru, Rovinari, Bumbești-Jiu, Târgu Cărbunești, Turceni, Bâlteni, Mătăsari, Bălești, Plopșoru, Țânțăreni, Țicleni, Drăguțești, Scoarța, Turburea, Aninoasa, Crușet, Fărcășești, Negomir, Slivilești, Vladimir, Dănești, Borăscu, Urdari, Văgiulești, Bolboși, Stoina, Stejari, Stănești, Brănești, Săulești, Drăgotești, Cătunele, Licurici, Căpreni, Telești, Ionești, Bălănești, Jupânești, Turcinești, Câlnic, Lelești, Hurezani, Bărbătești, Samarinești, Ciuperceni, Arcani;



Județul Olt: Slatina, Balș, Scornicești, Piatra-Olt, Potcoava, Curtișoara, Găneasa, Valea Mare, Colonești, Strejești, Pleșoiu, Brâncoveni, Bobicești, Pârșcoveni, Morunglav, Cârlogani, Vulpeni, Teslui, Brebeni, Bârza, Slătioara, Perieți, Voineasa, Găvănești, Călui, Priseaca, Bălteni, Oboga, Dobrun, Șopârlița, Milcov, Optași-Măgura, Dobrețu, Tătulești, Oporelu, Baldovinești;

Județul Dolj: Craiova, Calafat, Băilești, Filiași, Poiana Mare, Moțăței, Segarcea, Ciupercenii Noi, Maglavit, Cetate, Podari, Leu, Plenița, Galicea Mare, Argetoaia, Desa, Bistreț, Brădești, Bârca, Melinești, Unirea, Șimnicu de Sus, Bucovăț, Ișalnița, Calopăr, Rast, Braloștița, Pielești, Bratovoești, Cerăt, Breasta, Castranova, Vârvoru de Jos, Afumați, Goiești, Teasc, Goicea, Coșoveni, Orodel, Drănic, Giurgița, Lipovu, Carpen, Urzicuța, Malu Mare, Robănești, Murgași, Teslui, Țuglui, Piscu Vechi, Caraula, Coțofenii din Dos, Giubega, Drăgotești, Cernătești, Scăești, Vela, Ghidici, Sopot, Almăj, Negoi, Terpezița, Seaca de Câmp, Grecești, Bulzești, Brabova, Fărcaș, Mischii, Cioroiași, Predești, Perișor, Vârtop, Siliștea Crucii, Sălcuța, Întorsura, Ghindeni, Catane, Galiciuica, Ghercești, Coțofenii din Față, Cârcea, Pleșoi, Verbița, Seaca de Pădure, Radovan, Tălpaș, Secu, Gogoșu, Botoșești-Paia, Izvoare;



Județul Mehedinţi: Strehaia, Corcova, Cujmir, Bălăcița, Tâmna, Salcia, Oprișor, Butoiești, Punghina, Bâcleș, Prunișor, Dârvari, Broșteni, Căzănești, Vânători, Vlădaia, Pădina, Obârșia de Câmp, Braniștea, Dumbrava, Grozești, Voloiac, Breznița-Motru, Poroina Mare, Greci, Stângăceaua, Corlățel;

Se vor semnala: Ceață ce determină vizibilitate redusă, local sub 200 m și izolat sub 50 m ce va favoriza, în funcție de condițiile locale, formarea ghețușului.

De asemenea, până la ora 11 se vor semnala local, în județul Constanța și județul Tulcea, ceață ce determină vizibilitate redusă sub 200 m și izolat sub 50 m, transmite ANM.

