Vremea pe o lună. Prognoza meteo actualizată până-n 6 octombrie

Meteorologii au actualizat prognoza meteo pentru patru săptămâni. Cum va fi vremea până-n 6 octombrie.
Prognoza meteo. ANM, vremea 8 - 15 septembrie
Valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână, în majoritatea regiunilor, dar mai ales în cele vestice și sudice.
Regimul pluviometric va fi excedentar în regiunile vestice, nordice și centrale, dar mai ales în zona Munților Apuseni, iar în rest va fi apropiat de cel normal, cu un ușor deficit în extremitatea de est a țării.
Prognoza meteo. ANM, vremea 15 - 22 septembrie
Temperaturile medii vor fi ușor mai ridicate decât cele normale pentru acest interval în cea mai mare parte a țării.
Cantitățile de precipitații estimate pentru această perioadă vor fi deficitare în toate regiunile.
Prognoza meteo. ANM, vremea 22 - 29 septembrie
Temperatura medie a aerului va avea valori ușor mai ridicate decât cele specifice pentru acest interval în regiunile sudice și sud-vestice, iar în rest vor fi în general apropiate de cele normale.
Regimul pluviometric va fi deficitar la nivelul întregii țări, dar mai ales în vestul și nord-vestul teritoriului.
Prognoza meteo. ANM, vremea 29 septembrie - 6 octombrie
Mediile valorilor termice se vor situa ușor peste cele specifice pentru această săptămână în regiunile vestice și sudice, iar în rest vor fi în general apropiate de cele normale.
Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă, în toate regiunile.
Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News