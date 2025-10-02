Cod roșu de ploi abundente în două județe. Elena Mateescu (ANM), prognoza meteo actualizată

Elena Mateescu, directorul general al Adeministrației Naționale de Meteorologie, a anunțat, joi dimineață, că două județe din sudul României vor intra sub incidența unui cod roșu de vreme rea și ploi abundente.

„În județele Dolj și Olt va intra în vigoare codul roșu, din această seară de la ora 18:00, până mâine seară la ora 21:00. Ne așteptăm ca în acest interval să cumulăm valori de apă, în ceea ce privește ploile abundente, de 100-110 l/mp, adică de 1-2 ori mai mult decât ar trebui să plouă într-o lună octombrie în țara noastră.

Vorbim și de extinderea ariei privind ploile importante cantitativ, de această dată pentru județele Caraș-Severin, Mehedinți, Dolj, Olt, Vâlcea, Gorj, Teleorman, Argeș, Dâmbovița și Prahova, unde cantitățile de precipitații vor putea avea valori de 70-80, poate chiar peste 90 l/mp.

Se menținea, de asemenea, până mâine seară la ora 20:00, codul portocaliu, pentru intensificări puternice ale vântului, fiind vizate județele Teleorman, Giurgiu, Ialomița, Brăila, Buzău, Ilfov, municipiul București și zona de litoral a județelor Constanța și Tulcea și nu în ultimul rând zona montană, la altitudini mai mari de 1.500 de metri, a județelor Caraș-Severin, Gorj, Vâlcea, Hunedoara, Alba, Sibiu și Brașov, acolo unde nindosrile vor fi abundente, temporar viscolite, iar stratul de zăpadă va junge la 30-50 de centimetri“, a spus, joi, la Realitatea Plus, Elena Mateescu, directorul general al Administrației Naționale de Meteorologie (ANM).

Cod roşu de ploi abudente în judeţele Dolj şi Olt, până vineri seara

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, joi, o avertizare Cod roşu de ploi abundente, valabilă din această seară până vineri seara în judeţele Dolj şi Olt.

Potrivit meteorologilor, în intervalul 2 octombrie, ora 18:00 - 3 octombrie, ora 21:00, în judeţele avertizate, va ploua abundent şi se vor acumula cantităţi de apă de 100 - 110 l/mp.

De altfel, o informare de vreme deosebit de rece, ploi importante cantitativ, intensificări ale vântului şi ninsori temporar viscolite la altitudini de peste 1500 de metri a intrat în vigoare joi la ora 10:00 şi este valabilă până sâmbătă dimineaţa.

Vremea va fi deosebit de rece în cea mai mare parte a ţării, cu temperaturi maxime cuprinse între 7 şi 15 grade, mai ridicate în Dobrogea spre 17 - 20 de grade, şi minime între 0 şi 10 grade.

Din dimineaţa zilei de joi (2 octombrie), aria ploilor se va extinde treptat dinspre sud-vest, în întreaga ţară, se vor acumula cantităţi importante de apă, de 25 - 50 l/mp, iar în regiunile sudice de peste 70 - 90 l/mp.

La munte vor fi precipitaţii mixte, iar la altitudini de peste 1.500 de metri va ninge temporar viscolit şi se va depune strat de zăpadă. Temporar, vântul va avea intensificări în sud, în est, la munte şi izolat în rest, cu viteze, în general, de 45 - 55 km/h, iar în Muntenia şi Dobrogea de peste 60 - 70 km/h.