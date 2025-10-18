Vremea în București și-n țară pe o săptămână. Vești bune de la ANM

Administrația Națională de Meteorologie a publicat prognoza meteo pe o săptămână.
În țară
Pe parcursul zilei, cerul va avea înnorări și temporar va ploua în general slab, în regiunile nordice, centrale și sudice și pe arii mai restrânse în rest. Noaptea, nebulozitatea va persista îndeosebi în centru și sud-est unde local va continua să plouă, iar în rest cerul va fi variabil. La munte vor fi ploi, iar la altitudini în general de peste 1500 m, ziua vor fi precipitații mixte, iar noaptea ninsori. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în zona montană, iar pe alocuri și temporar îndeosebi spre seară și noaptea și în restul teritoriului. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 10 și 18 grade, iar cele minime se vor situa în general între 1 și 10 grade.
În București
Valorile termice vor fi în scădere ușoară față de ziua anterioară. Înnorările vor persista pe parcursul zilei, temporar va mai ploua slab, dar seara și noaptea cerul se va degaja treptat. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul a 16 grade, iar cea minimă va fi de 6...8 grade.
În țară
Vremea va fi rece pentru această dată în majoritatea zonelor țării. Cerul va fi variabil, cu unele înnorări în prima parte a zilei în partea centrală și sud-estică a teritoriului și în zona Carpaților Orientali unde izolat va mai ploua slab. La altitudini mari, precipitațiile vor fi sub formă de lapoviță și ninsoare. Vântul va avea intensificări la munte, cu viteze mai mari pe parcursul zilei îndeosebi în zona Carpaților de Curbură, iar local și temporar și în centru, est și în extremitatea de sud-vest. Temperaturile maxime vor fi cuprinse în general între 7 și 16 grade, iar cele minime se vor situa între -3 și 8 grade, mai scăzute în depresiunile din estul Transilvaniei spre -7 grade. Dimineața și noaptea, izolat va fi ceață.
În București
Vremea va fi predominant frumoasă, dar rece mai ales noaptea. Cerul va fi variabil, cu unele înnorări la începutul zilei, însă probabilitatea pentru ploaie va fi redusă. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 14...16 grade, iar cea minimă de 2...4 grade, posibil ușor mai scăzută în zona preorășenească.
În țară
Vremea va fi frumoasă și se va încălzi ușor în majoritatea zonelor, însă dimineața și noaptea va fi rece. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în sudul Banatului. Temperaturile maxime se vor încadra între 8 și 17 grade, iar cele minime vor fi cuprinse între -9 grade în depresiunile din estul Transilvaniei și 8 grade pe litoral. Dimineața și noaptea pe arii restrânse se va forma ceață.
În București
Vremea va fi frumoasă, însă rece dimineața și noaptea. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 15...16 grade, iar cea minimă de 1...4 grade.
În țară
Vremea va continua să se încălzească în cea mai mare parte a țării, însă se va menține rece dimineața și noaptea. Cerul va fi variabil, cu înnorări în vestul, nordul și centrul teritoriului, unde cu totul izolat va ploua slab. Vântul va sufla slab și moderat, local și temporar cu intensificări în sud-vestul țării și în regiunile estice, precum și în zona montană înaltă. Temperaturile maxime se vor situa între 11 și 19 grade, iar cele minime vor fi cuprinse între -5 grade în estul Transilvaniei și 13 grade pe litoral. Izolat dimineața și noaptea va fi ceață.
În București
Vremea se va menține frumoasă, însă rece dimineața și noaptea. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 17...18 grade, iar cea minimă de 3...6 grade.
În țară
Valorile termice vor crește și se vor situa peste cele obișnuite perioadei. Probabilitatea de ploaie va fi ridicată în vestul, nordul și centrul țării și pe arii restrânse în rest.
În București
Valorile termice vor crește și se vor situa peste cele specifice perioadei, iar probabilitatea de ploaie va fi redusă.
