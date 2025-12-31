Ce scria în pălăria pe care Iulia Scântei de la CCR a purtat-o de Ziua Națională

Iulia Scântei a ales o ținută care să o scoată din anonimat. Iulia Scântei a purtat o pălărie galbenă, jachetă în aceeași culoare, blugi, încălțăminte sport și o geantă office. De asemenea, a avut și o capă bej.

Dar știți ce mesaj scria în pălăria? „Carpe diem”, adică trăiește clipa. Este un îndemn de a trăi intens clipa prezentă, singura certă.

Iar prețul pălăriei a fost 430 lei. Este de la un brand românesc, designer fiind Cosmina Nicolescu.

Iată mesajul transmis de Iulia Scântei:

„2026 va sosi cât de curând. Vǎ doresc ce îmi doresc și mie: la mulți ani, sǎnǎtate, iubire, oameni buni și dragi în jur, sǎ întâmpinǎm Noul An cu încredere și sǎ facem tot ce depinde de noi, de fiecare, pentru ca acesta sǎ fie un an bun, liniștit, prosper, un an al echilibrului personal, al empatiei și bunǎtǎții, cu mai multǎ grijǎ și omenie pentru cei vulnerabili, copii și bǎtrâni singuri, cu toleranțǎ și respect pentru toți, mai ales pentru cei care nu sunt neapǎrat ca noi, cu pace socialǎ, pace la granițe și în lume.

Găsirea liniştii și a echilibrului interior în mijlocul furtunii sociale în care trǎim va fi o provocare a noului an pentru toți, dar e un exercițiu necesar care cere efort colectiv, luciditate, calm și voinţă.

Dorințele mele pentru 2026 sunt de a rǎmâne eu însǎmi, cu principiile și valorile în care cred, de a avea curaj, minte clarǎ și stǎpânire de sine pentru orice decizie, bunǎcredințǎ și responsabilitate în serviciul public, de a rămâne întreagǎ și integrǎ într-o lume aflatǎ în crize multiple și în declin moral.

2025 e la final. Sǎ plece din viața noastrǎ cu toate ale sale rele și grele. Le-am scris, apoi le-am șters de teamǎ sǎ nu se repete și la anul.

Negreșit, și în anul 2026 mǎ voi strădui sǎ nu uit nicio clipǎ vorbele împǎratului Marcus Aurelius: “Viața fiecăruia este ceea ce gândurile sale fac din ea”. Vǎ îndemn sǎ faceți la fel.



De aceea vǎ spun, dragi prieteni, cǎ #euportpalarie și în 2026!”, a scris Iulia Scântei în prag de An Nou.

VEZI ȘI: 2026 nu va fi ușor, dar va fi mai bun ca 2025. Realitatea nu e comodă, însă o spunem așa cum e