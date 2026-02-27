€ 5.0953
Numărul cazurilor de difterie, în creștere. Prof. dr. Doina Pleșca: Să nu uităm că la nordul nostru se află o țară în plin război
Data actualizării: 15:20 27 Feb 2026 | Data publicării: 14:50 27 Feb 2026

EXCLUSIV Numărul cazurilor de difterie, în creștere. Prof. dr. Doina Pleșca: Să nu uităm că la nordul nostru se află o țară în plin război
Autor: Doinița Manic

imagine cu harta europei, steagul Ucrainei Prof. dr. Doina Pleșca spune că acoperirea vaccinală a copiilor din Ucraina este scăpată de sub control din cauza războiului. Sursa foto: Freepik

Prof. dr. Doina Pleșca, președintele Societatății Române de Pediatrie, spune că acoperirea vaccinală a copiilor din Ucraina este scăpată de sub control din cauza Războiului, iar asta poate afecta și România.

Prof. dr. Doina Pleșca, președintele Societatății Române de Pediatrie, lansează un avertisment îngrijorător în privința ratei mici a acoperirii vaccinale din România, în contextul în care la granița țării noastre se desfășoară un război de peste 4 ani de zile care poate favoriza circulația mai ușoară a anumitor boli periculoase care pot fi prevenite prin vaccinare.

"Rata de vaccinare de 55% pentru vaccinul hexavalent este înspăimântător de scăzută și în contextul acesta ar trebui să nu uităm că la nordul nostru se află o țară în plin război de peste 4 ani și de asemenea, în contextul războiului, acoperirea vaccinală a copiilor din Ucraina este practic scăpată de sub control și de aproximativ 2 ani au fost semnalate cazuri de difterie, ar trebui să punem mâna și să citim ce înseamnă difterie pentru că ea poate fi mortală.

Prof. dr. Doina Pleșca, despre tusea convulsivă

Nu vreau să mă gândesc la câte cazuri, cel puțin în ultimul an 2025 am tratat de copii care au prezentat tuse convulsivă. Tusea convulsivă poate fi prevenită prin administrarea hexavalentului care are o componentă împotriva bacteriei Bordetella pertussis. Dar asta ar mai fi cum ar mai fi, drama o reprezintă însă sugarii foarte mici care din nefericire într-un context de Bordetella pertussis, deci tuse convulsivă, pot prezenta forme extrem de severe, de cele mai multe ori care pot duce la decesul acestora.

De asemenea, trebuie să nu uităm că tuse convulsivă poate face și adultul, și vârstnicul, așa încât ar trebui să insistăm asupra acoperirii vaccinale nu doar din programul național de vaccinare cu hexavalentul (vaccin administrat bebelușilor care protejează împotriva difteriei, tetanosului, tusei convulsive, poliomelitei, afecțiunilor provocate de Hemophilus influenza tip B (pneumonii, meningite, otite, epiglotite) și hepatitei B n.r.) , dar și din 10 în 10 ani populația adultă trebuie să se vaccineze pentru a preîntâmpina aceste îmbolnăviri.

Pericolul reprezentat de poliomielită

Sunt boli severe, boli cu durată a simptomatologiei de peste 3-4 luni, boli care pot lăsa complicații cu suferință pulmonară cronică în perspectivă. Despre poliomielită nici nu vreau să mă gândesc, doar știu istoric vorbind de cazuri și chiar am văzut printre adulții anilor '80-'90 sechele de poliomielită, dar nici nu vreau să mă gândesc o secundă că noi am putea în România să ne confruntăm cu o astfel de situație", a explicat prof. dr. Doina Pleșca în timpul interviurilor DC News și DC Medical.

