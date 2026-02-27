€ 5.0953
|
$ 4.3179
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0953
|
$ 4.3179
 
DCNews Stiri Avertismentul dramatic al medicului Doina Pleșca despre rujeolă. Boala mortală care apare după 5 ani de la vindecarea copilui
Data actualizării: 16:15 27 Feb 2026 | Data publicării: 15:15 27 Feb 2026

EXCLUSIV Avertismentul dramatic al medicului Doina Pleșca despre rujeolă. Boala mortală care apare după 5 ani de la vindecarea copilui
Autor: Roxana Neagu

copii ror vaccin foto pixabay

Rujeola poate avea urmări mortale la 4-5 ani de la vindecarea copilului. Mesajul vine în contextul în care din 2023 până în septembrie 2025, am avut peste 35.000 de cazuri de rujeolă diagnosticate în România.

Prof. dr. Doina Pleșca, președintele Societății Române de Pediatrie, lansează un avertisment dureros pentru părinți și copii, în contextul ratei de vaccinare mici. În lipsa vaccinării copiilor, ne vom confrunta, spune medicul, cu boli dintre cele mai grave, în special în rândul copiilor, boli prevenibile prin vaccin. 

Citește și: EXCLUSIV Numărul cazurilor de difterie, în creștere. Prof. dr. Doina Pleșca: Să nu uităm că la nordul nostru se află o țară în plin război

În acest context epidemiologic complicat, prof. dr. Doina Pleșca a subliniat, cu referire la rujeolă: ”De ea mă leg în mod deosebit pentru că 35.000 este o cifră înspăimântătoare (n.r. de la începutul anului 2023 până la 30 septembrie 2025, la nivel național, au fost raportate 35.633 de cazuri confirmate de rujeolă) și stau și mă gândesc că 2016 - 2019 a cumulat doar 18.600 de cazuri, deci mult mai puține.

De asemenea, stau și mă gândesc câți din acești copii vor dezvolta, în 4-5 ani, o complicație la distanță mortală, care va supune copilul unei degradări psihice, motorii, progresive, asistând la țintuirea în pat și, în final, pierderea vieții. Este foarte dramatic”.

Este vorba despre Panencefalită sclerozantă subacută (PESS)

Prof. dr. Doina Pleșca vine să puncteze că vaccinurile sunt un progres pentru toată omenirea, care au salvat nenumărate vieți. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

rujeola
vaccin ror
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 10 minute
Reduceri de taxe incomplete pentru persoanele cu handicap și privilegii pentru șefii din administrație. Bogdan Chirieac: Premierul Bolojan nu a vrut să pară un astfel de om
Publicat acum 17 minute
Un bărbat a intrat peste o femeie în casă și a amenințat-o cu moartea pentru a accepta cererea sa de prietenie pe Facebook
Publicat acum 35 minute
Nicușor Dan răspunde acuzațiilor de malversațiuni financiare în campania electorală. PÎCCJ a fost sesizat din 2025
Publicat acum 41 minute
Explozie și incendiu într-un apartament din Craiova. Echipajele de urgență intervin la fața locului
Publicat acum 46 minute
Satellite Connect Europe se lansează pentru a furniza conectivitate prin satelit, direct către dispozitive, operatorilor de telefonie mobilă din Europa
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 2 ore si 7 minute
Ambasadorul SUA în Israel, către angajații săi: Găsiți un avion către orice destinație. Astăzi!
Publicat acum 7 ore si 30 minute
Schimbare privind bonurile fiscale, importantă și pentru cetățeni și pentru companii. Apare un nou sistem - ce presupune asta
Publicat acum 9 ore si 6 minute
Horoscop 27 februarie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 5 ore si 44 minute
Afacerea care se va transforma în doar câteva zile într-un business de zeci de milioane de euro
Publicat acum 3 ore si 43 minute
Ce au găsit anchetatorii în ”spatele” clubului de noapte The Buddhist, din București FOTO VIDEO
 
solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close