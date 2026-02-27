Prof. dr. Doina Pleșca, președintele Societății Române de Pediatrie, lansează un avertisment dureros pentru părinți și copii, în contextul ratei de vaccinare mici. În lipsa vaccinării copiilor, ne vom confrunta, spune medicul, cu boli dintre cele mai grave, în special în rândul copiilor, boli prevenibile prin vaccin.

În acest context epidemiologic complicat, prof. dr. Doina Pleșca a subliniat, cu referire la rujeolă: ”De ea mă leg în mod deosebit pentru că 35.000 este o cifră înspăimântătoare (n.r. de la începutul anului 2023 până la 30 septembrie 2025, la nivel național, au fost raportate 35.633 de cazuri confirmate de rujeolă) și stau și mă gândesc că 2016 - 2019 a cumulat doar 18.600 de cazuri, deci mult mai puține.

De asemenea, stau și mă gândesc câți din acești copii vor dezvolta, în 4-5 ani, o complicație la distanță mortală, care va supune copilul unei degradări psihice, motorii, progresive, asistând la țintuirea în pat și, în final, pierderea vieții. Este foarte dramatic”.

Este vorba despre Panencefalită sclerozantă subacută (PESS).

Prof. dr. Doina Pleșca vine să puncteze că vaccinurile sunt un progres pentru toată omenirea, care au salvat nenumărate vieți.