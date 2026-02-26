€ 5.0955
DCNews Stiri Social CUTREMUR 26 februarie 2026 în România. L-ați simțit? Este al treilea seism de astăzi
Data actualizării: 20:38 26 Feb 2026 | Data publicării: 19:38 26 Feb 2026

CUTREMUR 26 februarie 2026 în România. L-ați simțit? Este al treilea seism de astăzi
Autor: Anca Murgoci

cutremur cutremur

A fost cutremur în România.

A fost cutremur joi, la ora 19:21. Seismul s-a produs în zona seismică Vrancea.

„În ziua de 26 Februarie 2026, la ora 19:21:51 (ora locală a României), s-a produs în ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA un cutremur mediu cu magnitudinea ml 4.5, la adâncimea de 107.9 km. 

Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 39km V de Focsani, 72km E de Sfantu-Gheorghe, 76km N de Buzau, 83km S de Bacau, 86km SV de Barlad, 88km E de Brasov”, a transmis INFP.

VEZI ȘI: Ce s-ar întâmpla în București, în cazul unui cutremur cu magnitudinea 8. Simulare pentru primele ore de după dezastru 

Tot astăzi, dar dimineață, au mai fost două seisme, dar mult mai mici ca intensitate - unul de 3.3, altul de 2.7.

