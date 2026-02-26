CUTREMUR 26 februarie 2026 în România. L-ați simțit? Este al treilea seism de astăzi

A fost cutremur joi, la ora 19:21. Seismul s-a produs în zona seismică Vrancea.

„În ziua de 26 Februarie 2026, la ora 19:21:51 (ora locală a României), s-a produs în ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA un cutremur mediu cu magnitudinea ml 4.5, la adâncimea de 107.9 km.

Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 39km V de Focsani, 72km E de Sfantu-Gheorghe, 76km N de Buzau, 83km S de Bacau, 86km SV de Barlad, 88km E de Brasov”, a transmis INFP.

Tot astăzi, dar dimineață, au mai fost două seisme, dar mult mai mici ca intensitate - unul de 3.3, altul de 2.7.