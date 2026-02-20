€ 5.0974
Avertismentul MAI pentru români, în contextul Codului Galben de viscol, emis de ANM
Data publicării: 20:15 20 Feb 2026

Avertismentul MAI pentru români, în contextul Codului Galben de viscol, emis de ANM
Autor: Doinița Manic

imagine cu viscol România, foto Octav Ganea MAI le recomandă românilor să rămână în case în timpul Codului Galben de viscol. Foto: Inquam Photos/Octav Ganea

Ministerul Afacerilor Interne (MAI) vine cu un avertisment, în contextul Codului Galben de viscol, emis de ANM.

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis un Cod galben de vânt puternic, ninsori și viscol pentru 16 județe și București, valabil până duminică dimineața. În acest context, Ministerul Afacerilor Interne (MAI) vine cu o serie de recomandări pentru români și îi îndeamnă să evite orice deplasare dacă aceasta nu este absolut necesară.

"În contextul atenționărilor meteorologice de Cod Galben pentru viscol, ninsori, polei și precipitații însemnate cantitativ, emise pentru perioada următoare, au fost stabilite o serie de măsuri preventive pentru gestionarea situației, menite să protejeze, în primul rând, viețile cetățenilor din zonele cu risc ridicat, precum și bunurile acestora.

Evitați orice deplasare care nu este absolut necesară. Viscolul reduce dramatic vizibilitatea, iar temperaturile scăzute cresc riscul de: hipotermie, degerături, accidente rutiere, blocaje în trafic.

Ce faci dacă deplasarea este urgentă în timpul Codului Galben de viscol

Dacă deplasarea este URGENTĂ și nu poate fi amânată:

  • Informați-vă constant asupra stării drumurilor;
  • Echipați autovehiculul corespunzător pentru condiții de iarnă;
  • Asigurați un nivel ridicat de carburant;
  • Aveți în mașină: lopată, racletă, pătură, apă, alimente, lanternă;
  • Folosiți doar drumurile principale;
  • Anunțați apropiații cu privire la traseu și ora estimată de sosire.
  • Tineți cont: persoanele vârstnice, copiii și persoanele cu afecțiuni medicale sunt cele mai vulnerabile.

Structurile Ministerului Afacerilor Interne sunt la datorie, iar de la nivelul conducerii MAI a fost dispusă analizarea închiderii preventive a unor sectoare de drum unde există risc major de blocaj.

Totodată, autoritățile locale sunt rugate să acorde o atenție deosebită persoanelor vulnerabile, în special pacienților dializați și gravidelor aflate aproape de termen, pentru a dispune măsuri preventive, inclusiv evacuarea din timp, dacă situația o impune. Prevenția rămâne cea mai importantă măsură", se arată într-o postare pe pagina de Facebook a MAI.

mai
anm
cod galben
viscol
avertizare meteorologica
x close